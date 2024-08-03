Від початку року окупанти організували понад 15 "рейсів" з українським збіжжям з порту Маріуполя до РФ, - Центр нацспротиву

Російські окупанти планують збільшувати масштаби вивозу українського зерна. Від початку року з Маріупольського порту здійснено вже 15 "рейсів" з українським збіжжям до Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про масштабування потужностей Маріупольського і Бердянського морських портів. Росіяни планують наростити кількість вивозу з тимчасово окупованих територій сільгосппродукції та інших товарів. Зокрема, йдеться про металолом, під котрим мається на увазі ще не до кінця вивезене устаткування із захоплених українських металургійних підприємств", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в ЦНС, за час жнив 2024 року на тимчасово окупованій Херсонщині вже зібрали понад 1,3 млн тонн зернових і зернобобових культур. Більшу частину зібраного ворог планує відправити за межі тимчасово окупованих територій України.

"Від початку року і до липня окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України на Росію із порту Маріуполя", - додали в Центрі нацспротиву.

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