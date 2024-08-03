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Новини
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Від початку року окупанти організували понад 15 "рейсів" з українським збіжжям з порту Маріуполя до РФ, - Центр нацспротиву

Окупанти вивозять крадене зерно

Російські окупанти планують збільшувати масштаби вивозу українського зерна. Від початку року з Маріупольського порту здійснено вже 15 "рейсів" з українським збіжжям до Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про масштабування потужностей Маріупольського і Бердянського морських портів. Росіяни планують наростити кількість вивозу з тимчасово окупованих територій сільгосппродукції та інших товарів. Зокрема, йдеться про металолом, під котрим мається на увазі ще не до кінця вивезене устаткування із захоплених українських металургійних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти активно зводять фортифікаційні споруди поблизу Маріуполя, - Андрющенко

Як зазначили в ЦНС, за час жнив 2024 року на тимчасово окупованій Херсонщині вже зібрали понад 1,3 млн тонн зернових і зернобобових культур. Більшу частину зібраного ворог планує відправити за межі тимчасово окупованих територій України.

"Від початку року і до липня окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України на Росію із порту Маріуполя", - додали в Центрі нацспротиву.

Також читайте: Окупанти планують збільшити потужність Маріупольського порту для переправи краденого українського зерна, - Центр нацспротиву

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зерно (3114) Маріуполь (3222) Центр національного спротиву (808)


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голодні зверюкі...
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03.08.2024 18:20 Відповісти
І шо ? У вас нікчем є чим відповісти їм ? Чи від янелоха крім шашликів нічого нема
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03.08.2024 18:25 Відповісти
теж подумав за сало з хлібом і чясничком....
няма!
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03.08.2024 18:47 Відповісти
Скорее всего ООН не рекомендует (тем кому может давать рекомендации) наносить урон поставкам продовольствия для африканских стран.
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03.08.2024 19:03 Відповісти
ой щось знали наші діди, шо ми підзабули і чого нам бракує
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03.08.2024 18:50 Відповісти
Мариупольский порт нам нужно превратить в то, что мокшане сделали с Азовсталью.
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03.08.2024 19:35 Відповісти
а чому не топимо
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03.08.2024 19:42 Відповісти
Дякуємо буратінці-зраднику за розмінування акваторії порту...
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03.08.2024 23:03 Відповісти
Питання до ГУР: чому ці порти ще працюють?
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04.08.2024 08:52 Відповісти
 
 