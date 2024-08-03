УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10793 відвідувача онлайн
Новини
4 830 13

В окупованому Криму лишилось 5 військових аеродромів, два з них вже без літаків, - ВМС ЗСУ

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук

Станом на зараз в окупованому РФ Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Плетенчук пояснив, що російські окупанти могли б зберегти літаки на дозі незруйнованих аеродромах, однак для цього їх треба перебазувати на материк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму вночі лунали вибухи, оголошували балістичну загрозу. ВIДЕО

"Це факт. Ці літаки можна було б перебазувати на материк, але забезпечувати їх тим самим пальним і рештою необхідного, треба мати відповідну логістику", - заявив речник ВМС.

Нагадаємо, що цієї ночі в Криму було знищено підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" та пошкоджено ЗРК "Тріумф".

Автор: 

Крим (14126) знищення (7138) Плетенчук Дмитро (167)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
03.08.2024 19:53
+5
Дуже хочеться щоб не лишилось ні одного кацапа.
показати весь коментар
03.08.2024 19:47
+4
чув, хряк ласти склав..
показати весь коментар
03.08.2024 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это все проделки "террористического киевского режима" , скаже мид рф
показати весь коментар
03.08.2024 19:46 Відповісти
Дуже хочеться щоб не лишилось ні одного кацапа.
показати весь коментар
03.08.2024 19:47 Відповісти
чув, хряк ласти склав..
показати весь коментар
03.08.2024 19:47 Відповісти
ху із?
показати весь коментар
03.08.2024 19:59 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2024 20:07 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2024 19:53 Відповісти
Моя би воля, я би там камня на камні не лишила.
показати весь коментар
03.08.2024 19:57 Відповісти
скільки ж їх там всього було ??
показати весь коментар
03.08.2024 20:07 Відповісти
Пятнадцать.
показати весь коментар
03.08.2024 20:23 Відповісти
Це шось багатенько...
Чи Байден з Камалою не підкинуть кошерних ракет проти цих "аналоговнєт"?
показати весь коментар
03.08.2024 21:57 Відповісти
А самих москалів скільки залишилось ?
показати весь коментар
03.08.2024 23:10 Відповісти
Авіація росіяк з Криму тікає вслід за флотом..І це добре..
показати весь коментар
04.08.2024 10:09 Відповісти
 
 