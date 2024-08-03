В окупованому Криму лишилось 5 військових аеродромів, два з них вже без літаків, - ВМС ЗСУ

Станом на зараз в окупованому РФ Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Плетенчук пояснив, що російські окупанти могли б зберегти літаки на дозі незруйнованих аеродромах, однак для цього їх треба перебазувати на материк.

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"Це факт. Ці літаки можна було б перебазувати на материк, але забезпечувати їх тим самим пальним і рештою необхідного, треба мати відповідну логістику", - заявив речник ВМС.

Нагадаємо, що цієї ночі в Криму було знищено підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" та пошкоджено ЗРК "Тріумф".