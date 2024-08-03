"Вагнерівці" у Венесуелі - це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відреагував на дані щодо присутності найманців російської терористичної Групи Вагнера у Венесуелі, де відбулися протести після виборів.
Про це Зеленський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.
Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу.
Бачимо, що народ Венесуели переживає дуже важкі часи. І єдиний вихід – це проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації.
Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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але слава яйцям на цому світі щє є туарегі!
і навіть бульфюреру не пердзвонили...
Туареги з Азавад знають, що робити з цими вагнерівцями.
Вони скавчать про нас на усіх платформах і усіх міжнародних зібраннях, відволікаючи увагу від своїх злочинів. От тільки брешуть.
Нашим теж так треба, і брехні не треба - правди про московитських нелюдів більш ніж достатньо. Нехай наші дипломати забивають увесь західний інфопростір правдою про московитів. Ну і занепокоєння зі стурбованістю не зайві.
І на які уступки вирішив піти своєму хазяїну-про то ні слова ніде.