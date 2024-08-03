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"Вагнерівці" у Венесуелі - це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на дані щодо присутності найманців російської терористичної Групи Вагнера у Венесуелі, де відбулися протести після виборів.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.

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Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу.

Бачимо, що народ Венесуели переживає дуже важкі часи. І єдиний вихід – це проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації.

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Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців", - заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський про вагнерівців у Венесуелі

Автор: 

Венесуела (272) Зеленський Володимир (23683) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+27
А агент фсб козир в Україні - це ще яскравіший приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн. І ти є співучасником, поц.
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03.08.2024 20:45
+21
Вавчику розкажи як ти вагнерівців відпустив. Ти коли їх нагороджувати будеш?
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03.08.2024 20:54
+19
Це не ті часом, яких ти відпустив? Одним словом, хуцпа і це не викорінити.
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03.08.2024 20:46
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А най би їх шляк трафив та й тебе до купи
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03.08.2024 20:44 Відповісти
Там вагнерівці, а тут зелені. Какая разница?
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03.08.2024 21:05 Відповісти
Действительно - пусть будут зеленые вагнеровцы
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03.08.2024 21:25 Відповісти
Слово "вагнерівці "- це смерть ************ після показань Червінського в суді над Зеленським
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03.08.2024 22:03 Відповісти
А агент фсб козир в Україні - це ще яскравіший приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн. І ти є співучасником, поц.
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03.08.2024 20:45 Відповісти
Гундясні Z в Україні це не менш яскравий приклад втручання у справи в Україні
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03.08.2024 20:45 Відповісти
А їх прихожани настільки тупі, що навіть базовий інстинкт самозбереження не працює. Там, як мінімум, треба застосувати примусове лікування.
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04.08.2024 09:59 Відповісти
Це не ті часом, яких ти відпустив? Одним словом, хуцпа і це не викорінити.
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03.08.2024 20:46 Відповісти
ермак у тебя в кабинете-вот твой вирок!
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03.08.2024 20:49 Відповісти
всі ховайтесь - буба розсуждає....
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03.08.2024 20:53 Відповісти
Під стіл?
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04.08.2024 09:28 Відповісти
Вавчику розкажи як ти вагнерівців відпустив. Ти коли їх нагороджувати будеш?
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03.08.2024 20:54 Відповісти
А чому СБУ проти оманського султана нічого не робить,або костін такий самий?
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03.08.2024 20:57 Відповісти
Він не просто такий самий, він єдинокровний соплемінник. А де, це вибране лушпиння збирається до купи там корупція, зрада і піпец державі.
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04.08.2024 12:28 Відповісти
вагнері вдячні і бубі і їрмаку,
але слава яйцям на цому світі щє є туарегі!
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03.08.2024 20:58 Відповісти
які тупо в тапочках взяли і збили кацапошміт-24, і поклали русні....
і навіть бульфюреру не пердзвонили...
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03.08.2024 21:05 Відповісти
Агент Козир, котрий фактично перебрав на себе повноваження президента, - от що є справжнім безкарним втручанням кацапії в справи іншої держави.
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03.08.2024 21:07 Відповісти
пуйло допомага всим покидькам-узурпаторам влади в світі залишитись у корита.
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03.08.2024 21:09 Відповісти
А "вагнерівці" яких ти здав кацапам, це що? Думаєш вже забулися?
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03.08.2024 21:14 Відповісти
по всему миру эта мразь лезет!
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03.08.2024 21:30 Відповісти
Воно відволікає увагу, як у дурацький пісні часів совка : "Гондурас в огнє, Гондурас в огнє...."
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03.08.2024 22:02 Відповісти
Треба туарегів відправити у Венесуелі а також і в Білорусь.
Туареги з Азавад знають, що робити з цими вагнерівцями.
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03.08.2024 22:24 Відповісти
Нехай триндить. Правильно робить. Хай усі наші дипломати тикають носом в московитські злочини.
Вони скавчать про нас на усіх платформах і усіх міжнародних зібраннях, відволікаючи увагу від своїх злочинів. От тільки брешуть.
Нашим теж так треба, і брехні не треба - правди про московитських нелюдів більш ніж достатньо. Нехай наші дипломати забивають увесь західний інфопростір правдою про московитів. Ну і занепокоєння зі стурбованістю не зайві.
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03.08.2024 22:24 Відповісти
Повністю підтримую
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04.08.2024 11:24 Відповісти
І це базікає тупе і закомплексоване одоробло,яке було обране в презіденти безграматним інфантільним стадом завдяки втручанню в Українські вибори рашкі.
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04.08.2024 04:51 Відповісти
Він Президент, а от хто ти такий? Звідки ви повилазили?
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04.08.2024 11:27 Відповісти
Венесуельці, що не можуть тих вагнерів передушити? Вони ж десь сплять.
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04.08.2024 06:57 Відповісти
Мовчав б, спалився й сам не помітив як.
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04.08.2024 07:32 Відповісти
Касапи окуповують щораз свіжі нп,а він верховний,переводить стрілки на те,що діється в Латинській Америці.
І на які уступки вирішив піти своєму хазяїну-про то ні слова ніде.
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04.08.2024 10:10 Відповісти
 
 