"Вагнерівці" у Венесуелі - це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на дані щодо присутності найманців російської терористичної Групи Вагнера у Венесуелі, де відбулися протести після виборів.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Викликають занепокоєння повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами. Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію.

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Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу.

Бачимо, що народ Венесуели переживає дуже важкі часи. І єдиний вихід – це проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації.

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Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців", - заявив Зеленський.