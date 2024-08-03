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Костін про розчленування окупантами українського військовополоненого: "Росія послідовно повторює злочини нацистів"

Генпрокурор Андрій Костін

Після появи в мережі фото з розчленованим тілом українського полоненого Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зазначається, що в межах розпочатого розслідування правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про вбивство українського військового та його розчленування представниками ЗС РФ.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння жорстокого злочину.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ СБУ.

"Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим РФ – це зло. Зло має бути покаране", - заявив генпрокуроа Андрій Костін.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою та кінцівками. Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що терміново звернувся щодо цього до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, а також до українських правоохоронців.

Автор: 

військовополонені (909) вбивство (3080) Костін Андрій (266)


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Топ коментарі
+46
Не треба списувати на нацистів, те що творят рашисти в Україні вони давно їх переплюнули в своїй жорстокості.
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03.08.2024 22:28
+34
А нацисти, що голови відрізали? Коли прокурор мародер і ще не грамотний , то це біда!!! Москалі на західній Україні людей живих варили і це є у них в крові бути садистами.
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03.08.2024 22:31
+31
Взагаді то нацисти повторювали за кацапами. Душегубки, газові камери, табори смерті це русскіє оригінальні винаходи..
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03.08.2024 22:32
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це фото потрібно повісити біля ліжка Гуттєреша
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03.08.2024 22:25 Відповісти
Ви думаєте воно там не висить?Поруч з фото з закатованими ізраїльтянами? Аналізуючи його поведінку можна зробить висновок ,що той поц на такі світлини дрюкає, як і друг його володя.
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04.08.2024 09:53 Відповісти
В 2014 році коли зеленський з рашки вєщал про кордони та підтримував дії Росії під яку статтю кк України підпадає? Нацизм чи підтримка агресора
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03.08.2024 22:26 Відповісти
Не треба списувати на нацистів, те що творят рашисти в Україні вони давно їх переплюнули в своїй жорстокості.
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03.08.2024 22:28 Відповісти
Таки правда. Костін не знає історії. Не кацапи наслідували німецьких нацистів, а скоріше нацисти кацапів. Хоча насправді нацисти нпвіть поряд не стояли з кацапами у змаганні по звірствах. Кацапи лише продовжили те, що чинили їх предки. Скажімо 13 листопада 1708 року у Батурині. Там московити під орудою мєншікова вчинили різню, яка відома,, к Батуринська трагедія, чи Батуринська різня - акт геноциду, коли хахопивши місто, московити нищили, розпинали, рубали кінцівки і голови кожному, від кого чули українську мову, включаючи жінок і дітей. Костін здивований? Я - ні.
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03.08.2024 23:55 Відповісти
Класно із подачі російських тролів тему злочину проти людяності перевели в тему " Костін кацап". Українців кругом пальця обвести- як пальцем об асфальт.
Через це і нова торпеда пінчука " Озиме покоління 2" із мордою Притули найбільш популярна в народі..
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04.08.2024 10:36 Відповісти
А нацисти, що голови відрізали? Коли прокурор мародер і ще не грамотний , то це біда!!! Москалі на західній Україні людей живих варили і це є у них в крові бути садистами.
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03.08.2024 22:31 Відповісти
Взагаді то нацисти повторювали за кацапами. Душегубки, газові камери, табори смерті це русскіє оригінальні винаходи..
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03.08.2024 22:32 Відповісти
Тупий малорос. До чого тут нацисти? Він би ще про четвертування у Середні віки згадав
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03.08.2024 22:36 Відповісти
А звідки ти тут взялась, тупа кацапура. Пояснюю - русские і є справжніми нацистами.
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03.08.2024 22:52 Відповісти
Чукча пісатєль?
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03.08.2024 22:56 Відповісти
Тобто natali?
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03.08.2024 22:57 Відповісти
Зато вы можете себе представить кто такие рашисты и с кем вы хотите дагаваривацца пасередине и дружить как нивчем небывало.
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03.08.2024 22:38 Відповісти
А во вторых не нужно рашистов сравнивать с немцами. У меня две бабушки пережили немецкую *окупацию* и никто близко не видел и не слышал зверств немцев о которых постоянно кричит рашистская пропаганда. А вот про зверства рашистов много чего слышали. Один дед расказывал как рашисты до смерти забивали голодающих украинцев а потом грузили в вагоны и всегда кто шкандыбал последним привязывали за ноги к последнему вагону и волокли по шпалам в Сибирь
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03.08.2024 22:44 Відповісти
Хай покажуть це фото тим підор..ам, яких звільнили, і вони казали, санкції мають бути лише проти *****, а не проти орків
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03.08.2024 22:41 Відповісти
Які нацисти??! В тих газова камера була! Вони нікому голови не відрізали! Гірше кацапської падалі в світі не було і нема!!!
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03.08.2024 22:42 Відповісти
Щось я не пригадую, щоб нацисти на фронті таке творили.

Кацапи роблять те, що роблять терористи ІДІЛ - це так.
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03.08.2024 22:42 Відповісти
Потому что немцы такого вообще не творили. Они даже сами с ума сходили видя как совьетские солдаты как зомби бежали толпами на убой. Как говорили тогда, у немецких солдат на фронте было две главных проблемы. Первая чтобы не закончились патроны и не перегрелся стволпулемета. А вторая, чтобы не сойти с ума от бежавшего на них массы зомбированного мяса. К тому же чистоплотные немцы каждый день запрашивали перемирие чтобы забрать ранненных и убитых и предлагали то же противнику. Но совьетские офицеры специально не забирали своих убитых чтобы давить запахом разлагающихся тел на психику немецких солдат.
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03.08.2024 22:51 Відповісти
Читав про один випадок як один німецький офіцер командувач артбатарею попав під трибунал під Ржевом, тому що не витримував уже давати вказівки на вогонь.... поле перед їх позиціями було закладено трупами, що місця вже не було...

І він просто не розумів чого вони лізуть саме тут на ешелоновану оборону, де у німців сконцентровано стільки артилерії... яка їх розносить прямо в полі далеко до німецьких позицій а вони не зупиняють спроб штурму і не змінюють тактику
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03.08.2024 23:08 Відповісти
Так сама й зараз Кацапи приблизно воюють.
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03.08.2024 23:31 Відповісти
Робили. Ще й як робили.
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03.08.2024 23:24 Відповісти
фактов у вас много...?
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03.08.2024 23:27 Відповісти
В савєтській школі розказували, да?
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04.08.2024 05:59 Відповісти
В ********.
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04.08.2024 16:59 Відповісти
Коли випускний?
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04.08.2024 19:06 Відповісти
Нацисти не займалися таким. Костін несе *****...
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03.08.2024 22:48 Відповісти
Скажи це колишнім ув'язненим концтаборів.
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03.08.2024 23:25 Відповісти
Бабусю ти в яких концтаборах валандалася? Бухенвальдських,Освенцімських,Рейк"явіцьких (як баба Захарченка)? Чи просто,з дуру,начиталася книжок про хороших "наших" і злих нацистів?
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04.08.2024 00:26 Відповісти
Сходи в школу, довбню. Особливо це гидко читати коли ще є живі ті хто перебував в концтаборах. Дебіл малолітній. Нацисти знищували слов'ян так само як і євреїв та інших унтерменш.
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04.08.2024 17:01 Відповісти
Книжок начиталася про Зою Космодемьянскую.....Прикметно,що таке кацапське охвістя,як ти не згадало жодним словом ваші кацапські концтабори ,де українців знищили стільки,що ніякому Гітлеру і не снилося..... Да....,вашу расу нічим не вилікуєш,тільки дихлофос!
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21.08.2024 12:55 Відповісти
Kasap (кацап) з тюркської перекладається як "м'ясник/людожер". Це стадо (не нація) диких садистів-людожерів, які тисячі років поганять Землю, людожерство у них в генах, і випалити цю саркому на Землі тільки вогнем і мечем, і це мають зробити усі притомні країни, а не лише українці.
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03.08.2024 22:50 Відповісти
Так, але половина війска яким Казань і Астрахань брали були самі татари. І татари масово переїжджали служити московським княз'ям ще за 100-200 років до того.
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03.08.2024 23:36 Відповісти
кацап- то козел.
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03.08.2024 23:49 Відповісти
Кацап калька з сарматизму мардва, людожер, звідки термін мордувати - вбивати з особливою жорстокісттю.
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04.08.2024 10:30 Відповісти
Про цей страшний черговий злочин має почути весь світ.
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03.08.2024 22:54 Відповісти
Ну і чьо? (скаже ця п..дота)
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03.08.2024 23:00 Відповісти
Пояснюю, це фактаж для відповіді тим, хто говорить за зняття санкцій, переговори з росією, взагалі всяким орбанам, трампам, китайцям і т.і.
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03.08.2024 23:16 Відповісти
И вообще почему не созывают заседание ООН по етому поводу чтобы весь мир видел кто такие рашисты. Ето ужасно звучит но нужно тело расчлененного солдата показать Трампу, папе римскому и другим мразям которые считают что рузкие ето люди с которыми нужно договариваться. А то сейчас по миру возят обменянных кацапоидов которые выставляют себя как росийская опозиция и которые расказывают что росияне непричем и ето один ***** во всем виноват.
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03.08.2024 22:59 Відповісти
І чого ти вирішив, що після цього для Трампа чи Папи(який взагалі не може пропагувати війну) це повинно стати аргументом встати, стукнути по столу кулаком і лобіювати продовження війни? А?
Вони навпаки можуть сказати, що саме цьому війну потрібно морозити.
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03.08.2024 23:08 Відповісти
Заморозить войну ето будет означать что рашисты будут резать и убивать украинцев на окупированных территориях не боясь наказания.
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03.08.2024 23:28 Відповісти
Дійсно, це має зіграти свою роль в міжнародних судах і ще більш робити ізгоєм.
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03.08.2024 23:18 Відповісти
Треба не рудому, а його виборцям це показувати з лозунгами - "такого миру хоче Трамп?", "ось правда про війну в Україні", "раша посібник терроризму" та т.д.
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04.08.2024 01:25 Відповісти
То то ***** голову і кінцівки одрізало, чи "харошіє рускіє" громадяни, які за нього голосували.
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04.08.2024 06:48 Відповісти
"Шапіто" цілеспрямовано руйнує підтримку Заходу. От нахіба казати про нацистів, коли Німеччина є головним донором України? От нахіба? Німеччина сплатила всі борги за свої злочини. Нахіба це спам'ятовувати?
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03.08.2024 23:25 Відповісти
андроІАГИ???@@@???
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03.08.2024 23:35 Відповісти
Сьогодні у санаторії-поселенні для кацаповійськовополонених на вечерю було: ячна каша з свино-яловичою котлетою,салат зі свіжих помідорів з цибулею,сирна запіканка з сметаною,масло,чай,хліб. Далі: колективний перегляд Марафону і щоденного відосика Зюзі,потім особистий час,в 22-00 обов"язковий стакан кефіру,22-30 відбій,сон на хрумких простинях,вечірні розмови про укробаб,як полонені будуть їх люто тр.....ти коли Рашка зрештою покорить Україну... Може нас українців і треба так мордувати і різати,як русня наших ріже? Дурнів-же і в церкві б"ють?
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04.08.2024 00:24 Відповісти
Із розряду аби що ляпнути не напружуючи мізки, несе повну дурню, малорос. І такі у нас при владі. Нацисти не відрізали голів і не відрубували кінцівки, вони убивали "інтелігентно" якщо доречні такі порівняння. А русня убиває жорстоко з садизмом отримуючи від цього насолоду.
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04.08.2024 06:13 Відповісти
Не чув щоб нацисти комусь голову відрізали. У кацапів така традиція від азійських предків.
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04.08.2024 06:44 Відповісти
 
 