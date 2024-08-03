Костін про розчленування окупантами українського військовополоненого: "Росія послідовно повторює злочини нацистів"

Після появи в мережі фото з розчленованим тілом українського полоненого Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зазначається, що в межах розпочатого розслідування правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про вбивство українського військового та його розчленування представниками ЗС РФ.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння жорстокого злочину.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ СБУ.

"Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим РФ – це зло. Зло має бути покаране", - заявив генпрокуроа Андрій Костін.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою та кінцівками. Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що терміново звернувся щодо цього до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, а також до українських правоохоронців.