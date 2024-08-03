У Великій Британії пов'язаних із "вагнерівцями" британців звинуватили в підпалі комерційного об'єкта в Лондоні, пов'язаного з Україною.

У поліції Лондона зазначили, що 22-річного Джейкіма Баррінгтона Роуза і 19-річного Угніуса Асмену звинувачують у злочинах, передбачених Законом про національну безпеку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Роузу також висунули обвинувачення у зберіганні холодної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" у Венесуелі - це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, - Зеленський

Обох підозрюваних затримали 1 серпня.

Вони приєдналися до п'яти інших обвинувачених, яких підозрюють у причетності до пожежі на промисловому об'єкті на сході Лондона 20 березня.

За версією прокуратури, підпал скоїли в інтересах Росії, одним з обвинувачених став 20-річний Ділан Ерл із графства Лестершир.

Стверджується, що Ерл контактував із куратором у групі "Вагнера", проводив розвідку цілей, а також вербував і платив іншим особам для здійснення підпалу пов'язаних з Україною підприємств, що належать компаніям Oddisey і Meest UK.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація "вагнерівців" у Малі: Спецслужби України вчать туарегів керувати безпілотниками, - Le Monde

Нагадаємо, "російський слід" припускали за пожежею у Берліні на заводі Diehl, проте слідство не знайшло доказів цього. У Чехії запідозрили причетність Росії до спроби підпалу міських автобусів у Празі, який палієві не вдалося реалізувати.