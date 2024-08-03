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Новини
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Пов’язаних із "вагнерівцями" британців звинуватили в підпалі комерційного об’єкта в Лондоні

Російські терористи вагнерівці

У Великій Британії пов'язаних із "вагнерівцями" британців звинуватили в підпалі комерційного об'єкта в Лондоні, пов'язаного з Україною.

У поліції Лондона зазначили, що 22-річного Джейкіма Баррінгтона Роуза і 19-річного Угніуса Асмену звинувачують у злочинах, передбачених Законом про національну безпеку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Роузу також висунули обвинувачення у зберіганні холодної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" у Венесуелі - це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, - Зеленський

Обох підозрюваних затримали 1 серпня.

Вони приєдналися до п'яти інших обвинувачених, яких підозрюють у причетності до пожежі на промисловому об'єкті на сході Лондона 20 березня.

За версією прокуратури, підпал скоїли в інтересах Росії, одним з обвинувачених став 20-річний Ділан Ерл із графства Лестершир.

Стверджується, що Ерл контактував із куратором у групі "Вагнера", проводив розвідку цілей, а також вербував і платив іншим особам для здійснення підпалу пов'язаних з Україною підприємств, що належать компаніям Oddisey і Meest UK.

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Нагадаємо, "російський слід" припускали за пожежею у Берліні на заводі Diehl, проте слідство не знайшло доказів цього. У Чехії запідозрили причетність Росії до спроби підпалу міських автобусів у Празі, який палієві не вдалося реалізувати.

Автор: 

Велика Британія (5544) підпал (668) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+17
А ви випустіть ще більше ХАРОШИХ рузкіх і вони скажуть що то все Путін а бідні рузке тільки страждають
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03.08.2024 23:54
+12
Ну, за гроші з московщини, і не таке зроблять запроданці у своїй державі!!
Орбан, фіцо, тремпель-бите вухо, гіркін-диркін, деркач, сівкович, ЯкунОвощ, богатирьова, мертвечук, брати клюєві, льовочкіни, та ще тисячі ригоАНАЛІВ, разо з сімоненком+мартиненком, можуть таке підтвердити !!
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03.08.2024 23:53
+8
Вербуйте кацапов за бабки и устраивайте на параше тоже самое. Не будьте терпилами.
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04.08.2024 00:01
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Ну, за гроші з московщини, і не таке зроблять запроданці у своїй державі!!
Орбан, фіцо, тремпель-бите вухо, гіркін-диркін, деркач, сівкович, ЯкунОвощ, богатирьова, мертвечук, брати клюєві, льовочкіни, та ще тисячі ригоАНАЛІВ, разо з сімоненком+мартиненком, можуть таке підтвердити !!
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03.08.2024 23:53 Відповісти
Виправлю вашi помилки: Сiвуха-обс.ика. Пирдуковощ.
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04.08.2024 01:00 Відповісти
Интереесно, шлепер с Ростова деру дал? Как он теперь смотрит на свой проступок?
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04.08.2024 01:02 Відповісти
Який "проступок"? Він просто виконував завдання своїх кремлівських хазяїв. І виконував доволі успішно, поки ми чекали зміни влади у Києві.
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04.08.2024 08:34 Відповісти
А ви випустіть ще більше ХАРОШИХ рузкіх і вони скажуть що то все Путін а бідні рузке тільки страждають
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03.08.2024 23:54 Відповісти
Чума розлілась по світу рашиська. А Британці теж не всі ідеальні є й мразота яка за гроші на все здатна.
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03.08.2024 23:55 Відповісти
Боже, это тупорылое поколение легко внушаемое по всему миру.
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04.08.2024 00:01 Відповісти
Тупорилих хватає у всіх поколіннях.
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04.08.2024 08:10 Відповісти
Вербуйте кацапов за бабки и устраивайте на параше тоже самое. Не будьте терпилами.
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04.08.2024 00:01 Відповісти
Треба більше хороших росіян впускати.
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04.08.2024 00:20 Відповісти
...хіба, що в чорні пакети.
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04.08.2024 00:49 Відповісти
жертви тєлєграма
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04.08.2024 00:56 Відповісти
При совдепии Голос Америки правильно говорил, шо в 3-ем, 4-ом поколении комунисты в СССР выродятся. Их внуки-правнуки развалят СССР, бо захотят лучше жить... Аглицким выродкам чего в жизни то не хватало?
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04.08.2024 01:06 Відповісти
Завербовали наверное так же как и нашим клоунам в телеге навешали лапши только им каком-нибудь о плохом политическом курсе Британии, засилии трансгендеров или чет там, мб романтизм привлек самих вагнеров, вариантов предостаточно найти как слабое звено в биомассе и потенциального предателя
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04.08.2024 02:09 Відповісти
Просто пообіцяли заплатити.
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04.08.2024 08:12 Відповісти
Грошів. У ********* світі люди заробляють собі на життя різними способами, не замислюючись над майбутніми наслідками.
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04.08.2024 08:37 Відповісти
тут в Британии по твоему рай на земле...нариков и нищих хватает недавно один зарезал трех детей и ранил семерых а поджечь какой то склад за деньги для таких плевое дело
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04.08.2024 11:43 Відповісти
таргет група 18-20 , мозок ще не міцний , добре піддіється вербуванню
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04.08.2024 08:25 Відповісти
Я глубоко обеспокоен.
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04.08.2024 09:11 Відповісти
 
 