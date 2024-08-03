Пов’язаних із "вагнерівцями" британців звинуватили в підпалі комерційного об’єкта в Лондоні
У Великій Британії пов'язаних із "вагнерівцями" британців звинуватили в підпалі комерційного об'єкта в Лондоні, пов'язаного з Україною.
У поліції Лондона зазначили, що 22-річного Джейкіма Баррінгтона Роуза і 19-річного Угніуса Асмену звинувачують у злочинах, передбачених Законом про національну безпеку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Роузу також висунули обвинувачення у зберіганні холодної зброї.
Обох підозрюваних затримали 1 серпня.
Вони приєдналися до п'яти інших обвинувачених, яких підозрюють у причетності до пожежі на промисловому об'єкті на сході Лондона 20 березня.
За версією прокуратури, підпал скоїли в інтересах Росії, одним з обвинувачених став 20-річний Ділан Ерл із графства Лестершир.
Стверджується, що Ерл контактував із куратором у групі "Вагнера", проводив розвідку цілей, а також вербував і платив іншим особам для здійснення підпалу пов'язаних з Україною підприємств, що належать компаніям Oddisey і Meest UK.
Нагадаємо, "російський слід" припускали за пожежею у Берліні на заводі Diehl, проте слідство не знайшло доказів цього. У Чехії запідозрили причетність Росії до спроби підпалу міських автобусів у Празі, який палієві не вдалося реалізувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Орбан, фіцо, тремпель-бите вухо, гіркін-диркін, деркач, сівкович, ЯкунОвощ, богатирьова, мертвечук, брати клюєві, льовочкіни, та ще тисячі ригоАНАЛІВ, разо з сімоненком+мартиненком, можуть таке підтвердити !!