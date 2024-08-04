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Діяльність Угорщини потребує критичної оцінки, - прем’єр Фінляндії Орпо

Петтері Орпо

До діяльності Угорщини наразі слід поставитися з усією серйозністю, зокрема, важливо дати оцінку візовому винятку, який Будапешт надав громадянам Росії та Білорусі.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Діяльність Угорщини на посаді голови [(Ради ЄС. - Ред.) також має оцінюватися дуже критично. Неможливо постійно суперечити спільній лінії ЄС. Щодо цього потрібно зайняти жорстку позицію", - заявив премʼєр Фінляндії.

За словами Орпо, його країна діє у цьому питанні у співпраці з іншими державами Євросоюзу.

Також читайте: Єврокомісія звернеться за поясненнями до влади Угорщини стосовно спрощення в’їзду для громадян РФ і Білорусі

Нагадаємо, Угорщина спрощує умови в’їзду для громадян РФ та Білорусі. Зокрема, Будапешт включив їх до програми так званої "національної карти", яка вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Єврокомісар Йоганссон заявляла, що рішення Угорщини спростити в’їзд для росіян і білорусів загрожує безпеці ЄС.

Автор: 

Угорщина (2261) віза (732) Фінляндія (1296) Орпо Петтері (29)


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Топ коментарі
+18
Давно пора мадяр поставити на місце, бо це вже не смішно
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04.08.2024 15:11
+5
Неможливо постійно суперечити спільній лінії ЄС. Джерело:
Ось це вірні слова. Спільна лінія ЄС взяти нас до ЄС. А одна Угорщина випендрюється.)
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04.08.2024 15:21
+2
Та справді - ну Ш З Х ?
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04.08.2024 15:12
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Давно пора мадяр поставити на місце, бо це вже не смішно
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04.08.2024 15:11 Відповісти
Та справді - ну Ш З Х ?
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04.08.2024 15:12 Відповісти
Неможливо постійно суперечити спільній лінії ЄС. Джерело:
Ось це вірні слова. Спільна лінія ЄС взяти нас до ЄС. А одна Угорщина випендрюється.)
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04.08.2024 15:21 Відповісти
Есть такая кампашка - союз угрофинских народов. Там обретаются мокши,ерзя,коми,мары и сами венгры. По подсчётам их около 14 млн. Периодически собираются на съезды. Сами финны игнорируют шабаши, наверное, считают марыйца Молотова Каменную Задницу застрельщиком Зимней Войны. А поскольку эти племена считают себя русскими то и визовый режим Витюша решил спростить. Не удалось соединиться с Х....в Карпатах, сольемся через воздух.
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04.08.2024 16:25 Відповісти
От этих слов евродятлов ничего кроме ПРЕЗРЕНИЯ и ЖЕЛАНИЯ *********** ссыкливых вафлов в Европарламенте не выходит... Погибли СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ в войне против кацапидоров - ШО Ж ВАМ СУКИ паскудные ЕЩЁ НУЖНО, что бы любое проявление лояльности к ***** вызывало МГНОВЕННУЮ АДЕКВАТНУЮ РЕАКЦИЮ?!... И вот в это ублюдочное сообщество продажных еврошнырей идёт Украина?!...
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04.08.2024 16:57 Відповісти
ублюдочное сообщество, це ваш,тайожний сАюз, не путайте,
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04.08.2024 17:14 Відповісти
Чей это "ваш" щенок?... Я живу в украинском Донбассе с рождения, ублюдок.
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04.08.2024 19:10 Відповісти
кнопай на китайском, на рюзге не розумію.,, а Ублюдки!?! -- це напевно ті, , що "кАрмили всю" Україну.??(,
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04.08.2024 22:00 Відповісти
кнопай хоть на индейском, умнее от этого твой мозжечок не станет. Вспомни Фарион и заткни *****.
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04.08.2024 23:46 Відповісти
Ты палишся ********** ущербный.
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05.08.2024 00:33 Відповісти
Поясню попурулярно, мудила. Ти, від "євродятлів", нічого не вимагай, Вони, тобі довбойобу!, нічого не винні!, ти пред'являй своїм зЄмлячкам!!((, це вони покликали ***** і війну в чотирнадцятому в Україну!, Це ваші самки!(, кидалися під українські бетери і верещали пУтян прийди!(, Чому ви *****, в себе вдома, свого часу, не зарубали на корені! ось це твоє-- любое прАявление лояльности к ***** -- на прикладі української Одеси, українського Харкова, українського Миколаєва ітд!!,, Тепер поц, ти, під чужим прапором, на мові окупанта, оскаржуючи, за своєю кацапською натурою людей, вимагаєш! від них!, адекватної реакції???(, та пішов ти на ***, разом зі своїм даунбасом!, так пАнятнее?(((
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05.08.2024 06:51 Відповісти
Или их выгонят нахер, или они вместе с пуйлом развалят ЕС, третьего не дано.....
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04.08.2024 21:35 Відповісти
Кацапидором был твой ******* папа, так и не научивший своего мокрожопого вафлёнка дивалогам с мужчиной. Если бы я тебя выстретил у себя на Донбассе, ты сосал бы мой член пока не захлебнулся бы шнырёк.
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05.08.2024 09:33 Відповісти
 
 