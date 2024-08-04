Діяльність Угорщини потребує критичної оцінки, - прем’єр Фінляндії Орпо

До діяльності Угорщини наразі слід поставитися з усією серйозністю, зокрема, важливо дати оцінку візовому винятку, який Будапешт надав громадянам Росії та Білорусі.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Діяльність Угорщини на посаді голови [(Ради ЄС. - Ред.) також має оцінюватися дуже критично. Неможливо постійно суперечити спільній лінії ЄС. Щодо цього потрібно зайняти жорстку позицію", - заявив премʼєр Фінляндії.

За словами Орпо, його країна діє у цьому питанні у співпраці з іншими державами Євросоюзу.

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Нагадаємо, Угорщина спрощує умови в’їзду для громадян РФ та Білорусі. Зокрема, Будапешт включив їх до програми так званої "національної карти", яка вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Єврокомісар Йоганссон заявляла, що рішення Угорщини спростити в’їзд для росіян і білорусів загрожує безпеці ЄС.