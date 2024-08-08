Естонія запровадила посилений митний контроль на кордоні з Росією

З 8 серпня в Естонії на кордоні з РФ почав діяти посилений митний контроль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Нововведення стосуються всіх прикордонних пунктів на російсько-естонському кордоні - у Нарві, Лухамаа і Койдула.

Як підкреслюють в уряді Естонії, це робиться для того, щоб унеможливити потрапляння в Росію санкційних товарів.

"Найчастіше місцем призначення в декларації вказують треті країни, але ми цьому не віримо. І практика показує, що на шляху до пункту призначення – який здебільшого розташований у країнах Азії – цей товар зупиняється на півдорозі, десь серед російських просторів. Серед таких товарів є багато підозрілих речей – наприклад, предмети військового або змішаного призначення, і готівка", – заявив міністр фінансів Юрген Лігі.

За його словами, посилений контроль означає, що кожен при виїзді в Росію буде так чи інакше стикатися з представниками естонської держави.

"Якщо говорити про пасажирів, то насамперед це виражатиметься у візуальному контролі та опитуванні. У разі виникнення підозр або вибірково здійснюватиметься додатковий огляд особистих речей аж до огляду за допомогою рентгена", – сказав Лігі.

"Транспорт будемо оглядати так само. За необхідності огляд може бути ґрунтовнішим, аж до залучення рентгена. Що стосується товарів, то насамперед перевірятимуться документи. За необхідності також здійснюватиметься додатковий огляд і проводитиметься рентген. Зокрема, в деяких випадках може йтися про розвантаження товару, його розтин і перераховування", – підсумував міністр.

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