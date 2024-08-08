Кулеба і глава МЗС Норвегії Барт Ейде обговорили розширення ініціативи щодо постачання F-16
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде провели розмову, під час якої обговорили, зокрема, розширення ініціативи щодо постачання Україні винищувачів F-16.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Кулеба.
"Я розмовляв з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, щоб узгодити наступні кроки щодо залучення нових країн до процесу впровадження Формули миру. Я подякував Норвегії за її участь у коаліції F-16. Ми обговорювали розширення цієї ініціативи. Я також ціную зусилля Норвегії збільшити допомогу Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки для зміцнення нашої енергетичної системи", - розповів Кулеба.
F-16 в Україні
Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.
У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.
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- нашлемный прицел, который Elbit производит в США на совместном предприятии с местной компанией Rockwell Collins для подразделений американских вооруженных сил и стран НАТО. Нашлемный прицел израильской разработки позволяет пилоту зафиксировать взглядом самолет противника, а затем запустить по нему ракету класса «воздух-воздух», которая получает данные о местоположении, врага, транслируемые шлемом из поля зрения пилота.
- Две другие системы, разработанные компанией Elbit расположены на пилонах под крыльями. Одна система обнаруживает ракету, запускаемую в самолет, и предупреждает пилота, чтобы он мог маневрировать и попытаться уклониться от нее.
Другая система запускает средства тепловые обманки и облако металлических частиц для обмана ракет с радиолокационным наведением.
- Система компании Rafael. Это Lightning Pod, которая выглядит как ракета без крыльев, крепится к брюху самолета и содержит камеры, лазерные датчики и многое другое, что резко расширяет возможности атаки самолета на наземные цели.
Они увеличат способность самолетов ВВС ВСУ сбивать российские беспилотники иранского производства.
Позже украинцы получат системы, позволяющие атаковать через линию фронта.