Кулеба і глава МЗС Норвегії Барт Ейде обговорили розширення ініціативи щодо постачання F-16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде провели розмову, під час якої обговорили, зокрема, розширення ініціативи щодо постачання Україні винищувачів F-16.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Кулеба.

"Я розмовляв з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, щоб узгодити наступні кроки щодо залучення нових країн до процесу впровадження Формули миру. Я подякував Норвегії за її участь у коаліції F-16. Ми обговорювали розширення цієї ініціативи. Я також ціную зусилля Норвегії збільшити допомогу Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки для зміцнення нашої енергетичної системи", - розповів Кулеба.

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F-16 в Україні

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.