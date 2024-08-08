Не бачу проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ, - голова комітету Бундестагу з оборони Фабер
Голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер не бачить проблеми у тому, якщо Україна застосовуватиме німецьку зброю в операціях на території РФ, зокрема танк Leopard 2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WAZ.de.
"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - пояснив він.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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Це ж треба було , кацапам , так доборотися з нацизмом , що "леопарди" з хрестами під Курськом з'явилися !
Хлопці просуваються, взаємодія гарна, ударні БПЛА нищать усе що рухається, за вчора та позавчора знищили тільки танків 30 штук."
Где ярость благородная? Где вскипающая волна? Где ополчение? Где 28 панфиловцев? Где подвиг русского солдата освободителя? Где слава русского оружия?
Где Алеша в Болгарии русский солдат?
Где не числом, а умением?
Где «братья и сестры».
Где Совинформбюро.
Зоя Космодемьянская.
Суворов, ты где?
Ну или Жуков.
Хотя бы.
Ау
(С) А Бабченко
Чому за допомогою тих сил і засобів не звільнити українські окуповані території? Натомість на території України зрадники на чолі успішно знищують надані партнерами й отримані від народу сили й засоби, як це відбулося під Бахмутом чи об обронні укріплення ворога в Роботино.
Мабуть сепаратні колабораційні домовленості не дозволяють рашистам й узурпаторам в українській армії і владі успішно вести бойові дії, звільняти території України від окупантів.