Не бачу проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ, - голова комітету Бундестагу з оборони Фабер

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер не бачить проблеми у тому, якщо Україна застосовуватиме німецьку зброю в операціях на території РФ, зокрема танк Leopard 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WAZ.de.

"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - пояснив він.

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Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

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