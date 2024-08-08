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Новини Війна
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Не бачу проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ, - голова комітету Бундестагу з оборони Фабер

leopard2

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер не бачить проблеми у тому, якщо Україна застосовуватиме німецьку зброю в операціях на території РФ, зокрема танк Leopard 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WAZ.de.

"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - пояснив він.

Читайте: Bloomberg про бої в Курській області: Вперше після Другої світової армія іншої країни зайшла до РФ

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Читайте: Вокзали в трьох містах на Курщині зачинені для пасажирів

Автор: 

Німеччина (7324) зброя (7435) Leopard (138)


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Топ коментарі
+30
Немецкие панцеры снова под Курском - ирония
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08.08.2024 15:20
+21
Нарешті німці купили собі підручник з міжнародного права.
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08.08.2024 15:20
+18
Представляю в Німеччині сміються над величчю раши
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08.08.2024 15:19
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Представляю в Німеччині сміються над величчю раши
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08.08.2024 15:19 Відповісти
Нарешті німці купили собі підручник з міжнародного права.
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08.08.2024 15:20 Відповісти
Льод тронулся...
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08.08.2024 15:20 Відповісти
Немецкие панцеры снова под Курском - ирония
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08.08.2024 15:20 Відповісти
...але є ньюанси
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08.08.2024 15:22 Відповісти
Випередили....

Це ж треба було , кацапам , так доборотися з нацизмом , що "леопарди" з хрестами під Курськом з'явилися !
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08.08.2024 15:37 Відповісти
Леопардов ещё надо было покрасить и пометить в стиле вермахта 1942 года. Чтоби рашистам окончательно шаблон сломать.
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08.08.2024 16:09 Відповісти
Ефективніше було б Таурусом по заводу з виробництва дронів чи ракет, але танки під Курськом теж добре.
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08.08.2024 17:26 Відповісти
ктото озверина с утра выпил,вместо пива_)
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08.08.2024 15:21 Відповісти
Буде досить символічно, якщо танки німецького виробництва будуть в курській області їбаш...ти русню.
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08.08.2024 15:23 Відповісти
Йухуууу!
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08.08.2024 15:23 Відповісти
Проблема в тому, що Шольц створює ці проблеми... Друга проблема: чинна влада ЕрЗе навіть не намагаєтьсся переконати виборців та можновладців з числа країн наших союзників (G7, НАТО, Євросоюзу, Австралії, Ізраїлю, тощо) в тому, що касапський рашизм як чума ХХІ століття має бути знищена всімм цивілізованим суспільством подібно до того, як в минулому була знищена чума ХХ століття - гітлерівський нацизм.
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08.08.2024 15:24 Відповісти
Курська битва - але є нюанс - Україна не з тієї сторони
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08.08.2024 15:25 Відповісти
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08.08.2024 15:25 Відповісти
Застосування Леопардів по Лаптєсстану для Фабера - не проблема, а мрія.
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08.08.2024 15:25 Відповісти
"Все добре, перемога не закінчилась, як деякі пишуть, просто нема що для вас публікувати.
Хлопці просуваються, взаємодія гарна, ударні БПЛА нищать усе що рухається, за вчора та позавчора знищили тільки танків 30 штук."
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08.08.2024 15:34 Відповісти
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08.08.2024 15:35 Відповісти
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08.08.2024 15:40 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B037 Кафе "Деловкуса" открыто круглосуточно и готово принять новых посетителей, украинский официанты понимают, но не говорят. Пока.
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08.08.2024 16:25 Відповісти
Треба потроїти захист власників та директорів Рейнсметал.
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08.08.2024 15:42 Відповісти
А Леопарды 2 еще остались?
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08.08.2024 15:47 Відповісти
Первый испуг прошёл.
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08.08.2024 15:48 Відповісти
Я чот не пойму… А где вставай страна огромная? Впервые с 1941-го года вражеская армия вторглась на территорию России и захватила города. Танки НАТО - немецкие с крестами на боках, между прочим - топчут святую землю Курской дуги. Утыканную памятниками дедов воевалов. Сто километров до Прохоровки, если что. Идет война народная. Священная война.
Где ярость благородная? Где вскипающая волна? Где ополчение? Где 28 панфиловцев? Где подвиг русского солдата освободителя? Где слава русского оружия?
Где Алеша в Болгарии русский солдат?
Где не числом, а умением?
Где «братья и сестры».
Где Совинформбюро.
Зоя Космодемьянская.
Суворов, ты где?
Ну или Жуков.
Хотя бы.
Ау

(С) А Бабченко
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08.08.2024 15:55 Відповісти
І парад 7 ноябрЯ і звідти зразу на хронт
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08.08.2024 16:05 Відповісти
Где Вяземський котел, в конце концов?
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08.08.2024 16:16 Відповісти
Гдє, гдє... В... -- Поручік, молчять!! 😂
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08.08.2024 16:28 Відповісти
Аркадіє, красна площа все ближче! Абрамс твій уже на шляху!
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08.08.2024 18:10 Відповісти
Сейчас самое время выбить правый глаз герасимову, чтобы тот наконец-то зачал поджигать москву. ( "Скажи-ка дядя, ведь недаром..." )
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08.08.2024 22:11 Відповісти
Тобто німецький М270 вже можно у Суджу завезти?? а американською ракетою з нього можно захєрачить по скупченню військ в Карла Лібкнехта??
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08.08.2024 16:14 Відповісти
Було-б добре коли німці нам підкинули танки "тигр" і самохідки "елефант"
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08.08.2024 16:51 Відповісти
Ну тоді вже "Дору" просіть
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08.08.2024 17:28 Відповісти
Дора показала себе негативно , тим більше екіпаж 1180 чоловік на одну пушку то занадто .
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08.08.2024 20:31 Відповісти
Это было бы круто ! При одном виде "Тигр" и Элефант" свино-сабаки рашисткие драпали бы без штанов до самого кремля
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08.08.2024 18:01 Відповісти
Да в 41 м драпали и без Тигров и Элефантов.
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08.08.2024 18:11 Відповісти
Виявляється у ЗСУ є сили і можливості для наступу, потужні РЕБ щоб осліпити ворога, але яких чомусь немає на передовій в Україні щоб зберігати життя українським військовим, які там під кацапським керівництвом не в пріоритеті.

Чому за допомогою тих сил і засобів не звільнити українські окуповані території? Натомість на території України зрадники на чолі успішно знищують надані партнерами й отримані від народу сили й засоби, як це відбулося під Бахмутом чи об обронні укріплення ворога в Роботино.

Мабуть сепаратні колабораційні домовленості не дозволяють рашистам й узурпаторам в українській армії і владі успішно вести бойові дії, звільняти території України від окупантів.
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08.08.2024 23:50 Відповісти
 
 