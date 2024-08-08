11 видів рапортів, Армія ID та опитування: Федоров розповів деталі застосунку для військових Армія+

У першій версії нового застосунку "Армія+" вже є 11 видів рапортів та унікальний ID-номер військового, завдяки якому можна надсилати ці документи на підпис. Також у застосунку будуть опитування.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Цифровізовані послуги для військових — Міноборони запустило застосунок Армія+



Диджиталізація вже 5 років пронизує кожну сферу життя українців, а тепер до цього процесу долучається армія. І робить це в умовах повномасштабного вторгнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 88 тисяч громадян оновили свої дані через Резерв+ за кордоном, - Міноборони

Армія+ спростить життя наших захисників і захисниць, прибере зайву бюрократію та тонни паперів. У першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID — це унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис. А ще в застосунку будуть опитування — так держава зможе оперативно дізнатися думку наших захисників і захисниць з будь-якого питання.



Українці вважають цифровізацію однією з найуспішніших реформ. Але найважливіше та найцінніше, що в нас є, — це високий рівень довіри українців до цифрової держави, яка почалася з ідеї Президента у 2019 році. Так у нас зʼявилася Дія, що вже має 20+ мільйонів користувачів. Ми дійшли до етапу, коли люди щиро дивуються, чому певна послуга досі не "в цифрі" або коли треба йти по довідку в установу, а не клікнути в Дії. Таке ставлення до державних послуг свідчить про те, що нам дійсно вдалося побудувати ефективну цифрову державу. У диджитал-екосистемі просто зараз розвиваються такі цифрові продукти, як Дія, Мрія, Резерв+ та вже Армія+.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні запустили застосунок для військових "Армія+": він значно спростить паперову роботу

У нас немає іншого шляху, ніж убивати бюрократію та будувати найзручнішу цифрову державу для студента, пенсіонера, підприємця, військового, ветерана, волонтера. Для кожного українця", - розповів Федоров.





Нагадаємо, в Україні запустили застосунок для військових "Армія+".