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Новини
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11 видів рапортів, Армія ID та опитування: Федоров розповів деталі застосунку для військових Армія+

Армія+

У першій версії нового застосунку "Армія+" вже є 11 видів рапортів та унікальний ID-номер військового, завдяки якому можна надсилати ці документи на підпис. Також у застосунку будуть опитування.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Цифровізовані послуги для військових — Міноборони запустило застосунок Армія+

Диджиталізація вже 5 років пронизує кожну сферу життя українців, а тепер до цього процесу долучається армія. І робить це в умовах повномасштабного вторгнення.

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Армія+ спростить життя наших захисників і захисниць, прибере зайву бюрократію та тонни паперів. У першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID — це унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис. А ще в застосунку будуть опитування — так держава зможе оперативно дізнатися думку наших захисників і захисниць з будь-якого питання.

Українці вважають цифровізацію однією з найуспішніших реформ. Але найважливіше та найцінніше, що в нас є, — це високий рівень довіри українців до цифрової держави, яка почалася з ідеї Президента у 2019 році. Так у нас зʼявилася Дія, що вже має 20+ мільйонів користувачів. Ми дійшли до етапу, коли люди щиро дивуються, чому певна послуга досі не "в цифрі" або коли треба йти по довідку в установу, а не клікнути в Дії. Таке ставлення до державних послуг свідчить про те, що нам дійсно вдалося побудувати ефективну цифрову державу. У диджитал-екосистемі просто зараз розвиваються такі цифрові продукти, як Дія, Мрія, Резерв+ та вже Армія+.

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У нас немає іншого шляху, ніж убивати бюрократію та будувати найзручнішу цифрову державу для студента, пенсіонера, підприємця, військового, ветерана, волонтера. Для кожного українця", - розповів Федоров.

Михайло Федоров про Армія+
Михайло Федоров про Армія+

Нагадаємо, в Україні запустили застосунок для військових "Армія+".

Автор: 

армія (3767) додаток (474) Федоров Михайло (873) диджиталізація (275)


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і як швидко це все достанется кацапам?? так же як всі реестри дії....
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08.08.2024 17:46 Відповісти
набагато швидше - стежка протопана....
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08.08.2024 18:06 Відповісти
Та вони адмініструють цю фігню
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09.08.2024 05:07 Відповісти
"А ще в застосунку будуть опитування - так держава зможе оперативно дізнатися думку наших захисників і захисниць з будь-якого питання"
--------
Йой, краще зеленоригівскої моновладі не знати що про них думають військові...
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08.08.2024 18:16 Відповісти
Кращі відповіді будуть переадресовані в СБУ. А там навчать любити і командирів й інших керівників
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08.08.2024 18:26 Відповісти
Зараз ДБР "вчить військових поважати начальство".
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08.08.2024 18:37 Відповісти
Армія ID - це вже да! Армія в смартфоні! Давай ще е-Армію і можна усіх демобілізувати!
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08.08.2024 18:17 Відповісти
"У нас немає іншого шляху, ніж убивати бюрократію та будувати найзручнішу цифрову державу для студента, пенсіонера, підприємця, військового, ветерана, волонтера. Для кожного українця", - розповів Федоров."

Ніби ідея непогана, але це той Федоров що розповідав про:

"Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що роль кібербезпеки в ********* світі перебільшена. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. "Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може."

А потім "Дія" була зламана...
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08.08.2024 18:34 Відповісти
резерв-крест. армия-крест. сылы обороны-крест. минестерство обороны- крест. про ВСУ+ ссышься? и правильно делаешь. вам зелёным один х пзда
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08.08.2024 22:38 Відповісти
 
 