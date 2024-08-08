УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4427 відвідувачів онлайн
Новини
2 746 3

ОАЕ заборонили захід у порти танкерам "тіньового флоту" РФ під прапором Есватіні

Нафта

Об'єднані Арабські Емірати заборонили захід у свої порти суднам під прапором африканської держави Есватіні (колишній Свазіленд), аби дистанціюватися від "тіньового флоту", що перевозить російську нафту.

Раніше ОАЕ заборонили захід у порти танкерам під прапором Камеруну. Танкери, що ходять під обома прапорами, перевозили російську нафту в обхід санкцій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Прапор держави відіграє ключову роль у підтримці стандартів безпеки у світовому судноплавстві. Для нафтових танкерів прапори Ліберії та Маршаллових островів є одними з найпоширеніших. Але після вторгнення РФ в Україну з'явилася низка менш відомих прапорів, у зв'язку з чим виникли питання щодо міцності їхніх стандартів безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нафтогазові доходи Росії зросли від початку року на 62%

У 2023 році не було жодного судна, яке б ходило під прапором Есватіні. 2024 року з'явилося відразу 26 суден під прапором цієї невеликої країни, розташованої на півдні Африки, що навіть не має виходу до моря. Більшість із цих суден — танкери. Щодо 16 суден немає достеменних даних, кому вони належать. Водночас є докази, що частина танкерів під прапором Есватіні перевозила нафту, видобуту в Росії та Ірані.

Автор: 

нафта (5487) ОАЕ (332) санкції (11769)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щодо 16 суден немає достеменних даних, кому вони належать. Джерело:

Прижмите дверью шонибудь Мсвати III - ему... и о чудо!
показати весь коментар
08.08.2024 18:43 Відповісти
Эмират для России как Испания для фашистской Германии.
показати весь коментар
08.08.2024 19:16 Відповісти
 
 