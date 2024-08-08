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Євросоюз слідом за Україною закликав Мексику заарештувати Путіна у разі його візиту

Володимир Путін

Європейський Союз попросив Мексику заарештувати російського правителя Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум.

Про це в коментарі заявив речник Єврокомісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Мексика є державою-учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС. - Ред.) з 2005 року, з юридичними зобов'язаннями, що випливають із цього. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов'язання як член МУС", - зазначив Стано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум

Він нагадав, що Мексика взяла участь у саміті миру у Швейцарії, на якому було досягнуто консенсусу з приводу необхідності припинення війни Росією. При цьому Мексика в ході великої кількості голосувань ООН разом з іншими країнами засудила агресію РФ і закликала припинити її.

Але, за словами Стано, "Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мексика запросила Путіна на інавгурацію нової президентки, - Reuters

Нагадаємо, днями Мексика запросила російського диктатора Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум. Згодом Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще минулого року через депортацію українських дітей до РФ. Таким чином він може бути заарештований у країнах-учасницях Римського статуту.

Автор: 

арешт (2520) Мексика (115) путін володимир (23761)


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Топ коментарі
+13
Сили оборони України відмітились в Новоіванівці та Любимівці в Курській області



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08.08.2024 20:32
+13
Нікуди сцикливе )(уйло не поїде.
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08.08.2024 20:33
+11
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08.08.2024 20:45
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Ніхто тіи Мексиці не указ - латиноси як другии світ
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08.08.2024 20:29 Відповісти
так. Там треба не просити, а просто призначити пристойну винагороду.
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08.08.2024 20:40 Відповісти
супер пристойну - щоб не відмовилися...
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08.08.2024 20:42 Відповісти
поруч - сусіди, які з легкістю могли б це зробити...
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08.08.2024 20:47 Відповісти
якщо мова про ЄС, то можуть і мегапристойну.
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08.08.2024 20:47 Відповісти
Кстати там и бабла сильно много можно не давать. Тем более арестовывать тоже. Там альпенштоками кидатся умеют. Такие ото альпинисты. Тресь в темя старческое---и нету Кука! И остальным наука.
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08.08.2024 20:54 Відповісти
якщо ви натякаєте на Меркадера, то там був не альпеншток, а льодоруб, і він його не кидав, а просто зарубав.
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08.08.2024 20:57 Відповісти
Так в форме стёба я старался. Можно и киркой было. По рабоче-крестьянски.
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08.08.2024 21:19 Відповісти
можно будо би навіть і косою, але і коса і кирка дуже би підозріло виглядали би в руках, коли Меркадер заходив до троцького.
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08.08.2024 21:40 Відповісти
Добьём тему до идеала---тогда оставался бы серп, удобно, легко, не привычно для местных, и очень больно.
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08.08.2024 22:09 Відповісти
так, згоден. Тим більше серп не викликав би підозри, як частина символіки пролєтарського руху. З серпом можно було легко пронести і кувалду.
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08.08.2024 22:16 Відповісти
Мда...Варіантів там було небагато.Забивати Троцького снопом пшениці було б довго.Та й слід би намолоченим зерном залишив.
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08.08.2024 22:32 Відповісти
А коли приїде на урочисте відкриття російської військової бази - можна не заарештовувати?
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08.08.2024 20:30 Відповісти
Загоняй плешивого на флажки...
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08.08.2024 20:32 Відповісти
Так ясно уявляю собі все це...
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08.08.2024 20:32 Відповісти
Сили оборони України відмітились в Новоіванівці та Любимівці в Курській області



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08.08.2024 20:32 Відповісти
а чого це? повернулись з Корєнєво бо польову кухню у Новоівановкє залишили?
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08.08.2024 20:45 Відповісти
До речі кацапофлот вже вийшов в Атлантику чи Тихий океан - бо сушкам пального не вистачить шоб прикривати літак ***** на протязі польоту над океанами ( а на Кузі заправників для літаків ніту як в американців на їхніх авіаносцях ).
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08.08.2024 20:33 Відповісти
Нікуди сцикливе )(уйло не поїде.
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08.08.2024 20:33 Відповісти
двійника або коня пошле.
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08.08.2024 20:37 Відповісти
Дотепно буде, якщо двійника заарештують, аж тут із бункера вилізе справжнє *****.
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08.08.2024 21:04 Відповісти
гитлеровского анального выродка давно нужно было уничтожить.только так возможно прекратить войну и заставить армию путинососов отступить на свою территорию.

самолёт можно сбить при перелете. кацапы это с радостью сглотнут и даже поблагодарят.
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08.08.2024 20:35 Відповісти
Цей міжнародний злочинець терорист путін є невїзним в 123 країни які ратифікували римський статут і про це треба частіше нагадувати ,жодного разу не чув що б "найвеличніший" назвав цього виродка злочинцем чи терористом ,підозрюю що в злочинця путіна є компромат на Зелю і його команду.
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08.08.2024 20:38 Відповісти
14 ВЕРЕСНЯ 2023.. І Ви хочете,щоб вони )(уйла арештували ?

У Мексиці парламентарі уперше в історії розглянули питання існування інопланетян.Мексика може стати першою країною в світі, яка визнає присутність інопланетян на Землі.
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08.08.2024 20:42 Відповісти
Ви просто не в темі - https://www.youtube.com/watch?v=RDJ2DtweXvc
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08.08.2024 20:54 Відповісти
Там мабуть в парламенті є кімната для прийому коксу .. Навіть не сумнівайтесь
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08.08.2024 21:36 Відповісти
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08.08.2024 20:45 Відповісти
бобік здох...
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08.08.2024 20:54 Відповісти
кацап смердячий
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08.08.2024 21:08 Відповісти
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08.08.2024 20:58 Відповісти
Збити над морем - і всіх ділов.
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08.08.2024 21:27 Відповісти
Це буде означати об'явлення вiйни. З таким-же успiхом можно запустити трайдент по кремлю, не дочикуючись, що воно кудись полетить. Застять нашi портнери)) Да i вибори на носi.
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08.08.2024 22:34 Відповісти
Да какое объявление войны. Вон польских президентов сбили зеленые человечки и никто ничего не пикнул. Там тоже пингвины собьют русня еще и поблагодарит
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08.08.2024 23:09 Відповісти
Во первых сбили не в раше, а в Белоруси. Белоруси об'являть войну, ну такое себе))
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08.08.2024 23:48 Відповісти
 
 