Євросоюз слідом за Україною закликав Мексику заарештувати Путіна у разі його візиту

Європейський Союз попросив Мексику заарештувати російського правителя Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум.

Про це в коментарі заявив речник Єврокомісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Мексика є державою-учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС. - Ред.) з 2005 року, з юридичними зобов'язаннями, що випливають із цього. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов'язання як член МУС", - зазначив Стано.

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Він нагадав, що Мексика взяла участь у саміті миру у Швейцарії, на якому було досягнуто консенсусу з приводу необхідності припинення війни Росією. При цьому Мексика в ході великої кількості голосувань ООН разом з іншими країнами засудила агресію РФ і закликала припинити її.

Але, за словами Стано, "Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів".

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Нагадаємо, днями Мексика запросила російського диктатора Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум. Згодом Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще минулого року через депортацію українських дітей до РФ. Таким чином він може бути заарештований у країнах-учасницях Римського статуту.