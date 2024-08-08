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Новини
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Молдова оголосила підвищену готовність у газовій сфері через бої у Курській області

Газова станція

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови в четвер, 8 серпня, оголосила тимчасовий режим тривожної ситуації в газовій сфері на тлі бойових дій на території Курської області Росії.

Рішення ухвалили після поданої Міністерством енергетики Молдови інформації про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок воєнних дій на Курщині – там розташована газовимірювальна станція Суджа, через яку газ надходить і в Молдову, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Водночас члени молдовської урядової Комісії з надзвичайних ситуацій дійшли висновку, що наразі немає жодних перебоїв у постачанні газу та ризиків для негайних перебоїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа", - The Washington Post

"Запровадження режиму тривожної ситуації надасть відповідальним установам необхідні важелі для ретельного моніторингу та швидкого втручання, якщо виникне така необхідність", – йдеться в рішенні Комісії.

Автор: 

газ (10408) газопровід (1546) Молдова (2063) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+5
Молдова гадає, що Рашка наважиться розбомбити власну Розподільчу Станцію?

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08.08.2024 21:30
+3
Менше будете вийо... вийожуватися, як Україна почне керувати продажем кацапського газу, орбанам і тому подібне.
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08.08.2024 21:20
+3
Не сците молдованы. Только теперь по поводу газа обращайтесь в Киев
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08.08.2024 21:51
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тю...хотели б, давно перекрыли бы..в Приднестровье в том числе...
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08.08.2024 21:20 Відповісти
Там мабуть із рашки через Україну.

Перекриття Молдова не може ніяк!!! Вона просто ігнорує рахунки за цей газ, бо не контролює цю територію )))
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08.08.2024 22:25 Відповісти
туда все идет через нас... имхо чем прыгать в курск, я бы зачистил приднестровье... и европам гуд и нам трофеев на год войны....
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08.08.2024 22:32 Відповісти
Якщо захопимо ті склади, вони й добу не проживуть.
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09.08.2024 08:56 Відповісти
Менше будете вийо... вийожуватися, як Україна почне керувати продажем кацапського газу, орбанам і тому подібне.
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08.08.2024 21:20 Відповісти
Молдова гадає, що Рашка наважиться розбомбити власну Розподільчу Станцію?

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08.08.2024 21:30 Відповісти
чому еі? Згадайте підірваний Північний потік.
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08.08.2024 21:50 Відповісти
ПП тоді вже не працював. А уа транзит працює.
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08.08.2024 22:07 Відповісти
та кацапам все одно що підривати, працює воно чи ні. Такі дрібниці їх не їбуть.
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08.08.2024 22:10 Відповісти
ВЛАСНІ гроші "не їбуть"?! Ню-ню...
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08.08.2024 22:12 Відповісти
довбойоби, які знищили своє одно з двох золотих яєць ("Газпром"_ - це не про гроші.
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08.08.2024 22:20 Відповісти
Не сците молдованы. Только теперь по поводу газа обращайтесь в Киев
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08.08.2024 21:51 Відповісти
Ще й ССО відмотають лічильники так, що Газмяс буде в боргу
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08.08.2024 22:26 Відповісти
У румунів купувати віра не дозволяє ?
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08.08.2024 22:10 Відповісти
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08.08.2024 22:32 Відповісти
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08.08.2024 22:33 Відповісти
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08.08.2024 23:02 Відповісти
 
 