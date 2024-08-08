Молдова оголосила підвищену готовність у газовій сфері через бої у Курській області

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови в четвер, 8 серпня, оголосила тимчасовий режим тривожної ситуації в газовій сфері на тлі бойових дій на території Курської області Росії.

Рішення ухвалили після поданої Міністерством енергетики Молдови інформації про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок воєнних дій на Курщині – там розташована газовимірювальна станція Суджа, через яку газ надходить і в Молдову, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Водночас члени молдовської урядової Комісії з надзвичайних ситуацій дійшли висновку, що наразі немає жодних перебоїв у постачанні газу та ризиків для негайних перебоїв.

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"Запровадження режиму тривожної ситуації надасть відповідальним установам необхідні важелі для ретельного моніторингу та швидкого втручання, якщо виникне така необхідність", – йдеться в рішенні Комісії.