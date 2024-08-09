Пентагон не вважає ескалацією "прорив кордону" у Курській області: США будуть далі підтримувати Україну засобами, які їй потрібні
У Міністерстві оборони США не вважають, що прорив кордону у Курській області РФ та бої, які там тривають вже третій день, є ескалацією війни Росії проти України.
Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на заяву заступниці речника Пентагону Сабрін Сінгх, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою", — заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх про операцію в Курській області.
Вона додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.
Що відбувається у Курській області
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
Тим часом, глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".
Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".
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Частина перша:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eo9q55/destruction_of_russian_uav_operators_supercam/
Частина друга:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eo7gj2/russian_supercam_reconnaissance_operator_films/
І ще одне цікаве відео. Тут багато хлопців скаржаться, що ЗСУ часто витрачає багато боєзарядів на одного орка. У цьому відео .... коротше, я б не радив цим хлопцям дивитися це відео.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1elpl9y/ua_116th_mechanized_brigades_khorne_drone_team/
А частина ракети, яку ви бачите на відео - це задня частина, в якій знаходиться твердопаливний двигун, бо передню частину з б/ч та модулем APKWS рознесло вибухом.
Ванька: Ну, мені вже час на концерт?
Бог: Немає ще не час.
Скидання друге, третє, четверте...
Час?
Ні, там велика черга, чекай.
П'яте - десятие скидання.
Ванька: Мені час!!!! Вага уламків у моєму тілі перевищує вагу самого тіла!!!!! Бог: Велика черга! Чекай, ****!
Шістнадцяте скидання.
Бог: Тепер йди. Приємного перегляду концерту.
Ну вроде всё по плану сво
Вони навіть офіційної ноти щодо вторгнення не можуть дати - я вже написав чому. Бо якщо дадуть - з них почнуть відверто вже реготати.
А підвищувати знов ставки справжніми ультиматумами і тим більш рельно застосуванням по сумській області яо, вони теж, очевидно, бояться.
Тож, по факту, ***** в черговий раз обдристалося і всі побачили, що в нього тече по ногам...
Потрібна паніка в кацапії щоб кацапи штурмували Москву просячи хлєба і убєжища!
Оні теперь злиє
А чим ти комуняка недобита взагалі займаєшся. Тільки й умієш скотиняка гроші викачувати.