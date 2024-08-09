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Новини
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Пентагон не вважає ескалацією "прорив кордону" у Курській області: США будуть далі підтримувати Україну засобами, які їй потрібні

Заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх

У Міністерстві оборони США не вважають, що прорив кордону у Курській області РФ та бої, які там тривають вже третій день, є ескалацією війни Росії проти України.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на заяву заступниці речника Пентагону Сабрін Сінгх, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою", — заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх про операцію в Курській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дії України в Курській області не суперечать "політиці США" щодо використання наданого озброєння - заступниця речника Пентагону Сінгх

Вона додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.

Остап Яриш про позицію Пентагону щодо подій у Курській області

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом, глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Автор: 

Пентагон (1415) Сінгх Сабріна (48) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+15
Обстрел Курска с территории Украины-эскалация,захват Курска-не эскалация.Хер вас поймешь,господа присяжные...
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09.08.2024 00:33
+14
Защищавшие российско-украинскую границу в Курской области подразделения из Чечни не сумели помешать продвижению ВСУ, поскольку украинские военные прошли мимо опорных пунктов чеченцев, - рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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09.08.2024 00:33
+14
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09.08.2024 01:39
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помойму єто ********* курской обл,пока выглядит так по крайне мере
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09.08.2024 00:18 Відповісти
Дідусь Йосип ще би дав дозвіл аеродроми моск@лям бомбити і зброї з ************ б підкинув нормально,а не таяк завжди-на пів шишечки,як агент ФСБ Салліван нашептує йому на вухо.Чим більше соСалліван кремлівського пісюна буде гальмувати допомогу Україні,тим більша вірогідність третьої Світової.
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09.08.2024 00:29 Відповісти
Защищавшие российско-украинскую границу в Курской области подразделения из Чечни не сумели помешать продвижению ВСУ, поскольку украинские военные прошли мимо опорных пунктов чеченцев, - рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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09.08.2024 00:33 Відповісти
Обстрел Курска с территории Украины-эскалация,захват Курска-не эскалация.Хер вас поймешь,господа присяжные...
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09.08.2024 00:33 Відповісти
Це не викрадення, це звільнення.
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10.08.2024 11:20 Відповісти
спасибо. Всё принято по описи.

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09.08.2024 00:44 Відповісти
Ладу Весту спорт черную явно хлопці для себе трофейнули,по сусіднім селам за дівками їздити )
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09.08.2024 01:29 Відповісти
по перше - для розвідки, а по друге - вона вже біла.
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10.08.2024 20:19 Відповісти
Ну із засмаженим кацапом все ясно, а ось що це за диво, дрон із карданом? (Піджарили кацапську групу дроноводів).

Частина перша:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eo9q55/destruction_of_russian_uav_operators_supercam/

Частина друга:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eo7gj2/russian_supercam_reconnaissance_operator_films/
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11.08.2024 02:59 Відповісти
цей "кардпн" і є те що прилетіло. Це частина ракети Hydra-70. Борт який це фільмував, він же і давав зовнішне цілевказання. Також по розміру це може бути і фрагмент ракети Zuni. У минулому році США передали нам як мінімум 4 тисячі цих ракет. А на них MBDA десь у кінці двотисячних пристосувала блок наведення WGU-58/B для зовнішнього лазерного цілевказання. Тому бачимо таку точність влучання цим "карданом".
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11.08.2024 04:06 Відповісти
Зрозумів, дякую. Hydra-70 начебто некерована ракета типу НУРС і тоді цікаво, а що за частину ракети цей "кардан"?
І ще одне цікаве відео. Тут багато хлопців скаржаться, що ЗСУ часто витрачає багато боєзарядів на одного орка. У цьому відео .... коротше, я б не радив цим хлопцям дивитися це відео.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1elpl9y/ua_116th_mechanized_brigades_khorne_drone_team/
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11.08.2024 08:03 Відповісти
так, Hydra-70 була некерованою, їх було вироблено ******** штук. А шоб добро не пропадало вистрілене в білий світ, то вже давно BAE Systems розробила для цієї ракети модуль APKWS - Advanced Precision Kill Weapon System. ей модуль вставляється в середню частину ракети, і на кожному з чотирьох керуючих крилець цього модуля на передній кромці вмонтована лазерна головка самонаведення, і таким чином вони праюють як єдина апертурна ГСН. Ми влітку минулого року крім ракет отримали ракетні комплеки VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), вироблені L3Harris Technologies, які були змонтовані на базі пікапа L200. І півтора роки тому і Німеччина передала нам двадцять таких мобільних установок.
А частина ракети, яку ви бачите на відео - це задня частина, в якій знаходиться твердопаливний двигун, бо передню частину з б/ч та модулем APKWS рознесло вибухом.
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11.08.2024 17:45 Відповісти
Дякую за детальне пояснення. Я не знав, що Hydra-70 модифікували, і тепер вона має свій двигун. Гарна річ.
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11.08.2024 21:32 Відповісти
ну двигун то в неї і був, він залишився без змін. Добавився тільки модуль з чотирма крильцями керування.
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11.08.2024 22:39 Відповісти
а хлопцям поясніть, що то що на відео - це найдешевший спосіб знищення одного кацапа. Бо тільки одна куля із десяти тисяч, вистрілених при штурмі, влучає у ворога. Всі інші летять у білий світ. А щоб вбити одного, треба витратити декілька снарядів чи мін, ціна яких зараз від тисячі доларів до п'яти тисяч за штуку. Війна - дуже дороге заняття. Тому дешевше кинути на одного підара п'ять скидів, ніж ходити на цього орка у штурм, ризикуючи життям, або намагатись влучити в нього міною за сімсот доларів за штуку. Тому і дрони-камікадзе не повертають назад, навіть якщо вистачає заряду батареї. Теоретично можно виключити плату ініціації з пульта на повернутому дроні, але категорично цього не слід робити, бо дрон міг попадати під потужну дію ворожого РЕБу, чи можуть бути ще якісь баги, і вже було багато трагічних випадків. Тому, якщо в тому дроні нема ніяких передових фічєй, то просто його залишають в районі дислокаії ворога - там кожний другий довбойоб, який його знайде, обов'язково самопідірветься. Або зазвичай просто гепнути дроном в дерево або землю.
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11.08.2024 18:05 Відповісти
Перше скидання:
Ванька: Ну, мені вже час на концерт?
Бог: Немає ще не час.
Скидання друге, третє, четверте...
Час?
Ні, там велика черга, чекай.
П'яте - десятие скидання.
Ванька: Мені час!!!! Вага уламків у моєму тілі перевищує вагу самого тіла!!!!! Бог: Велика черга! Чекай, ****!
Шістнадцяте скидання.
Бог: Тепер йди. Приємного перегляду концерту.
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11.08.2024 21:46 Відповісти
Тобто, "уходя гасітє всєх!"(с)...
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10.08.2024 19:35 Відповісти
Наши молчат (официально), Запад радуется, русня обосралась.

Ну вроде всё по плану сво
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09.08.2024 00:52 Відповісти
Нарешті то расєюшка " самі сєбя бомбят", а то задрали кацапи на нас то казати
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09.08.2024 00:55 Відповісти
Поверьте мне - рано радуемся.
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09.08.2024 01:00 Відповісти
За рано тоже уже подумали, это война
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09.08.2024 05:07 Відповісти
І чого цей рейд вважати ескалацією, якщо навіть сама засрашка не вважає це вторгненням на суверенну територію, яке, за їхньою ж оборонною доктриною дозволяє їм використовувати ядерну зброю проти нападників? А, я ж забув - засрашка в свою конституцію внесла зміни щодо приєднання 4 областей України і веде там справжню війну з якимося "загарбниками". Тож пізно пити боржомі щодо "ой, а це ж привід для ЯО"...
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09.08.2024 01:05 Відповісти
Чому це кацапня не вважає вторгненням? Вони вже питання намагаються поставити у радбезі оона, але гуттеріш їх найух послав. Сказав, що у нього там не є представників, та ми тут, у Нью Йорку, про те нічого не знаємо.
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10.08.2024 19:34 Відповісти
Повторюю: за їхньою оборонною доктриною - вторгнення на суверенну територію, це привід застосування яо, без будь-яких погоджень з оон.

Вони навіть офіційної ноти щодо вторгнення не можуть дати - я вже написав чому. Бо якщо дадуть - з них почнуть відверто вже реготати.

А підвищувати знов ставки справжніми ультиматумами і тим більш рельно застосуванням по сумській області яо, вони теж, очевидно, бояться.

Тож, по факту, ***** в черговий раз обдристалося і всі побачили, що в нього тече по ногам...
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11.08.2024 22:16 Відповісти
https://x.com/i/status/1821623182991712257 палитека, каторай не интирисавались, пришла в ваш дом
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09.08.2024 01:13 Відповісти
Більше ракет і безпілотників по Курську, Воронєжу, Белгороду!

Потрібна паніка в кацапії щоб кацапи штурмували Москву просячи хлєба і убєжища!
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09.08.2024 01:16 Відповісти
А ще, це вже відбулось- вивали око й подивись.
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09.08.2024 05:09 Відповісти
Зря потрєвожилі туарєгов ..
Оні теперь злиє
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11.08.2024 14:13 Відповісти
"- Пустяки, дело житейское, - успокоил Малыша Карлсон. - Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа, попавшая в ботинок, он может считать себя счастливым." (с)
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09.08.2024 01:35 Відповісти
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09.08.2024 01:39 Відповісти
нарешті в когось зуби лізуть
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09.08.2024 05:26 Відповісти
Цитата: "Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

А чим ти комуняка недобита взагалі займаєшся. Тільки й умієш скотиняка гроші викачувати.
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09.08.2024 09:19 Відповісти
Да все они прекрасно знают, ведь век легкодоступной информации. А то, что включают режим дурака, так это и лучше, не все же время не замечать преступлений кацапских фашистов. И если они сейчас "не видят" вполне законных действий ВСУ на территории агрессора, нам только на пользу. Плюс, может, и непроизвольный, но классный троллинг кацапни.
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09.08.2024 11:58 Відповісти
"Уряд США не має впливу та не підтримує дії диких племен туарегів, які здійснюють неконтрольовані набіги на курщіну", - додала заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх про операцію в Курській області Джерело:
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09.08.2024 10:23 Відповісти
А якшо буде "ескалація", то вони нам зброї не дадуть, так виходить?
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10.08.2024 19:22 Відповісти
Сполучені Штати надавали занадто мало допомоги, що обмежувало армію. США навіть не передали Україні ************ безпілотники.
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10.08.2024 22:21 Відповісти
У Міністерстві оборони США не вважають, що прорив кордону у Курській області РФ є ескалацією. А що сталося?
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11.08.2024 06:02 Відповісти
 
 