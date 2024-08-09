Пентагон не вважає ескалацією "прорив кордону" у Курській області: США будуть далі підтримувати Україну засобами, які їй потрібні

У Міністерстві оборони США не вважають, що прорив кордону у Курській області РФ та бої, які там тривають вже третій день, є ескалацією війни Росії проти України.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на заяву заступниці речника Пентагону Сабрін Сінгх, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою", — заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх про операцію в Курській області.

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Вона додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом, глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".