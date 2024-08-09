Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Калинівки, - Генштаб

Протягом минулої доби, 8 серпня 2024 року, на фронті було зафіксовано 101 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 89 КАБ), здійснив 4747 обстрілів, понад 180 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Золочів, Сніги, Синьківка, Колісниківка, Глушківка Харківської області; Серебрянка, Сіверськ, Дружба, Торецьк, Часів Яр, Новодонецьке, Селідове, Олександропіль, Воздвиженка, Гродівка Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області та Новотягинка на Херсонщині.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили три станції РЕБ, три РЛС, чотири артилерійських системи, два пункти управління та три спостережних поста російських загарбників.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, два засоби ППО, 32 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 86 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

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Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбили 24 штурми окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 13 атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Калинівки.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк. Окрім того, штурмував поблизу Залізного.

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"На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки", - йдеться у повідомленні.

Як інформує Генштаб, на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Костянтинівки. Загалом ворог три рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку окупанти здійснили три атаки наших позицій у напрямку Водяного та Вугледару. Противник успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для ворога, бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, значно активізував діяльність авіації, з території рф здійснював обстріли Бачівська, Кучерівки, Ромашкового, Кам’янки, Попівки, Юнаківки, Кружка, Бунякіного та низці інших прикордонних населених пунктів.

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Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.