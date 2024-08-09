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Міноборони РФ визнало, що бої дійшли до Суджі Курської області

Міноборони РФ про бої в Курській області

Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Про це йдеться у зведенні міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними Міноборони РФ, підрозділи угруповання військ "Північ" та резерви, нібито зупиняли "спроби рейдових дій підрозділів противника вглиб російської території на Курському напрямку"

"Здійснювалося вогневе ураження живої сили та техніки ЗСУ в районах населених пунктів Дар'їно, Гоголівка, Меловий, Микільський та на західній околиці Суджі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Міноборони РФ каже, що вночі нібито знищено 75 БпЛА над територією 6 областей РФ і Кримом

Автор: 

Міноборони рф (701) Курськ (1086) Суджа (45)


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Топ коментарі
+30
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09.08.2024 12:30
+24
Так має бути, війскові дії мають перейти на теріторії ворога - рашистів!

Слава Захисникам України-Героям!!!
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09.08.2024 12:34
+18
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09.08.2024 12:50
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09.08.2024 12:30 Відповісти
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09.08.2024 12:31 Відповісти
"Велика Россия, и отступать покуда есть куда. Позади Мацква!."
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09.08.2024 12:41 Відповісти
Так має бути, війскові дії мають перейти на теріторії ворога - рашистів!

Слава Захисникам України-Героям!!!
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09.08.2024 12:34 Відповісти
Цю операцію треба було проводити замість тієї у 2023, коли пішли на 3 лінії оборони на Токмак.

Вже прийняли б КурНР та БелНР до складу України і забули. А так перевели купу б/к і техніки на 2 місяця штурму села Роботиного.

Стратегі у штабах...
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09.08.2024 12:39 Відповісти
О... так як там взагалі без тебе в Генштабі. Негайно петицію бубочці, нехай тобі адмірала космічних військ присвоюють і вперед планувати прорив на мацкву.
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09.08.2024 12:45 Відповісти
Та нє, краще було покласти дві бригади з новою технікою і перевести купу б/к- 7 тис. пострілів арти на день.

**** тут сперечатись...
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09.08.2024 12:57 Відповісти
Валєра, ну от чесно, ти вважаєш, що тобі видніше як треба?
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09.08.2024 13:08 Відповісти
Чекали F-16. Тепер можно всьо.
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09.08.2024 13:04 Відповісти
Та так,хоч би на ті грьобані Валуйки.
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09.08.2024 13:44 Відповісти
рік назад "союзники " цеглинами ср*ли і сперечалися за кожний танк, шоб нам не дати. Яка курська область рік назад? до цих дебілів все доходить в свинячий голос
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10.08.2024 02:21 Відповісти
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09.08.2024 12:44 Відповісти
Бєлгородську область треба відключати від електроенергії!

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Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
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09.08.2024 12:45 Відповісти
ГВС контролюється нашими спецпідрозділами з перших годин операції.

Курська АЕС з'єднувалась з енегосистемою України двома гілками - одна з https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B040 ПС Лукашовка (110/35/10 кВ), яка знаходиться на теріторії АЕС. Ця лінія йшла безпосередньо на ПС Північноукраїнська-750 (місцезнаходженя вказувати не буду). Друга лінія на 330 кВ виходила безпосередньо з АЕС. Вона проходила зовсім поряд із Суджою, а вхід в нашу енергосистему був одразу на дві ПС - Суми-330 і Суми Північна. Місцезнаходження звісно не покажу.

Загалом у Курській області знаходиться більше 280 діючих ПС, з яких тільки чотири мають розподільчу потужність 400 MVA і більше. Це Жєлєзногорская (1680), Садовая (450), Южная (400) і Курская (400). Є ще дві по 120 MVA ("Волокно" і "Прогресс"), а всі інші рідко по 50 і менше. Ну і окремо одна з тягових підстанцій (Сєймская) має потужність 200 MVA.
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09.08.2024 13:35 Відповісти
Це мабуть ще не червона лінія?
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09.08.2024 12:45 Відповісти
та ладно! то гроза була. А колону біля Рильська градом побило.
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09.08.2024 12:45 Відповісти
"камні с нєба" (с)
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09.08.2024 12:49 Відповісти
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09.08.2024 12:46 Відповісти
У Суджі також розташована підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України. До того ж там пролягає гілка від Курської АЕС у Бєлгородську область Росії.
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Чому досі в Бєлгородській області є світло ?!
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09.08.2024 12:50 Відповісти
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09.08.2024 12:50 Відповісти
Класичний приклад не дуже розумної людини.

Одна гарне рішення перекрило 101 погане.

А загальна ситуація в країні, це вже підтвердження непрофесійних дій влади чи ще ні?!?!
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09.08.2024 13:03 Відповісти
так зване розірвання відбувається тільки у твоїй хворій фантазії.
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09.08.2024 13:16 Відповісти
Мета одна, а план досягнення цієї мети, розроблявся, як мінімум з чотирнадцятого року, людьми, котрі повірте, розумніші й мудріші за місцевих експЄрдов,
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09.08.2024 13:16 Відповісти
Щоб робити висновки таких масштабів, варто дочекатися хоча б моменту коли буде очевидним результат, або мета цього заходу.
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09.08.2024 13:05 Відповісти
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09.08.2024 13:02 Відповісти
Коли трохи більше року тому відбувся рейд пригожина на моску ,на цьому форумі я написав ,що таке саме, але набагато краще для України ,могли виконати ЗСУ нічним штурмом-кидком 3-4 бригад по найкоротшому маршруту через брянщину на моску, витягти сонного путіна з ліжка ,віддати його гаазському трибуналу, з собою взяти представників РДК ,як законну опозиційну владу ,посадити їх в кремль( це щоб західні чистоплюї не замітили чогось недемократичного) і тим самим поставити жирну крапку в цій війнію. І правильно каже зараз Світан цей маршрут це край неляканих ідіотів ,а в тих малочисельних частинах ,що будуть зустрічатися по дорозі ,окрім вохри жіночого роду та бездомних собак ,не лишилося більше нікого . Мабуть схожі ідеї накінець дійшли і до тих від кого щось залежить.
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09.08.2024 13:03 Відповісти
для цієї ідеї треба мати нормальних союзників. Коли пригожин пішов, наші буди на стрьомі. І стали після окрику сша.
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10.08.2024 02:23 Відповісти
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09.08.2024 13:11 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=eREXG93QQ-o Torreddo: Срочная эвакуация в Курской области. Магазины уже закрыты.

"И что меня радует? Дети счастливы! Я смотрю на прекрасную девочку, а у нее на лице улыбка"
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09.08.2024 13:31 Відповісти
"Пока росияне счастливы и радуются освобождению, начали появляться жалобы на росийских солдат, которые обстреливают все автомобили без разбора. Росийские военные массово препятствуют эвакуации мирных жителей, так как хотят их использовать как живой щит. ... Гражданским не дают выехать, а кто едет в сторону росийских блок-постов, их сразу обстреливают."
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09.08.2024 13:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5sZbJwSXEJo Torreddo: В Курске началась паника. Очереди на заправках всю гречку скупили. Вся правда.

7:33 -- прямое включение с Курской АЭС
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09.08.2024 14:01 Відповісти
Дякую, п.Маркізе!!! Дуже колоритно виють свинособаки.
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09.08.2024 14:06 Відповісти
 
 