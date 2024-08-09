Міноборони РФ визнало, що бої дійшли до Суджі Курської області
Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.
Про це йдеться у зведенні міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за даними Міноборони РФ, підрозділи угруповання військ "Північ" та резерви, нібито зупиняли "спроби рейдових дій підрозділів противника вглиб російської території на Курському напрямку"
"Здійснювалося вогневе ураження живої сили та техніки ЗСУ в районах населених пунктів Дар'їно, Гоголівка, Меловий, Микільський та на західній околиці Суджі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 MausMike
показати весь коментар09.08.2024 12:30
+24 Oleksii Pilevych #582021
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+18 Максім ХОЙ #398010
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Слава Захисникам України-Героям!!!
Вже прийняли б КурНР та БелНР до складу України і забули. А так перевели купу б/к і техніки на 2 місяця штурму села Роботиного.
Стратегі у штабах...
**** тут сперечатись...
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Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
Курська АЕС з'єднувалась з енегосистемою України двома гілками - одна з https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B040 ПС Лукашовка (110/35/10 кВ), яка знаходиться на теріторії АЕС. Ця лінія йшла безпосередньо на ПС Північноукраїнська-750 (місцезнаходженя вказувати не буду). Друга лінія на 330 кВ виходила безпосередньо з АЕС. Вона проходила зовсім поряд із Суджою, а вхід в нашу енергосистему був одразу на дві ПС - Суми-330 і Суми Північна. Місцезнаходження звісно не покажу.
Загалом у Курській області знаходиться більше 280 діючих ПС, з яких тільки чотири мають розподільчу потужність 400 MVA і більше. Це Жєлєзногорская (1680), Садовая (450), Южная (400) і Курская (400). Є ще дві по 120 MVA ("Волокно" і "Прогресс"), а всі інші рідко по 50 і менше. Ну і окремо одна з тягових підстанцій (Сєймская) має потужність 200 MVA.
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Чому досі в Бєлгородській області є світло ?!
Одна гарне рішення перекрило 101 погане.
А загальна ситуація в країні, це вже підтвердження непрофесійних дій влади чи ще ні?!?!
"И что меня радует? Дети счастливы! Я смотрю на прекрасную девочку, а у нее на лице улыбка"
7:33 -- прямое включение с Курской АЭС