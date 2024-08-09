Міноборони РФ визнало, що бої дійшли до Суджі Курської області

Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Про це йдеться у зведенні міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними Міноборони РФ, підрозділи угруповання військ "Північ" та резерви, нібито зупиняли "спроби рейдових дій підрозділів противника вглиб російської території на Курському напрямку"

"Здійснювалося вогневе ураження живої сили та техніки ЗСУ в районах населених пунктів Дар'їно, Гоголівка, Меловий, Микільський та на західній околиці Суджі", - йдеться в повідомленні.

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