"Ковальська нерухомість" хоче показово покарати активістів, які виступають проти знищення історичної забудови на Жилянській у Києві, - активіст Перов

8 серпня відбулося підготовче засідання суду щодо позову компанії "Ковальська нерухомість" проти активіста Дмитра Перова, який заявив, що компанія незаконно знесла історичну пам’ятку на вулиці Жилянській у Києві. У компанії заявили про наклеп і наполягають на спростуванні інформації і вимагають компенсацію у 100 тис. грн.

Про це повідомояє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Page.

Активіст Перов вважає, що ця гучна справа має бути показовою.

"Вони бачать тенденцію, що зростає роль громадянського суспільства. Вони хочуть зробити цей кейс показовим, показово покарати активістів, які виступають проти знищення історичної забудови. Мовляв, ми настільки впливова компанія, що нам не може завадити суд, нам не може завадити поліція, нам не можуть завадити активісти", - сказав Перов.

На його думку, такі справи дуже довго тривають і в такий спосіб забудовник виснажує активістів.

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"Мені треба шукати адвоката, щоб доводити, що це пам’ятка, і ще треба платити адвокату, щоб доводити, що я невинний. Це витягування ресурсів... Вони це роблять, щоб витягнути фінансові, життєві, часові ресурси, щоб було менше можливостей боротися безпосередньо з незаконною забудовою", - розповів активіст.

Як зазначається, "Ковальська нерухомість" подала позов ще в 2023 році, однак у квітні цього року його відкликала. На думку захисників Перова, так зроблено, щоб змінити суддю.

"Це був процесуальний трюк. Вони побачили, що суддя, до якої потрапив той позов, не хоче засуджувати активіста. Вони відкликали цей позов і просто подали до іншої судді. Найцікавіше, що коли вони вдруге подали позов, вони не долучали документів про сплату судового збору. Він був сплачений ще у 2023 році. Але без квитанції суддя не може почати справу. Так вони обирали суддю", - розповів Перов.

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Повідомляється, що на наступному засіданні мають вже перейти до розгляду справи. Коли буде суд, поки невідомо.

Довідка

"Ковальська нерухомість" позивається проти Дмитра Перова за "наклеп", що будівля 1860 року на вулиці Жилянській, 47, у Києві була знесена незаконно. "Ковальська" наполягає, що мала всі необхідні документи для знесення будівлі та будівництва бізнес-парку. На цьому місці компанія планує збудувати 22-поверховий офісний центр.

Дмитро Перов стверджує, що будівля на Жилянській була включена до Переліку цінної історичної забудови, що потребує додаткового захисту.