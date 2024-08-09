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Новини
14 015 29

"Ковальська нерухомість" хоче показово покарати активістів, які виступають проти знищення історичної забудови на Жилянській у Києві, - активіст Перов

Активіст Дмитро Перов

8 серпня відбулося підготовче засідання суду щодо позову компанії "Ковальська нерухомість" проти активіста Дмитра Перова, який заявив, що компанія незаконно знесла історичну пам’ятку на вулиці Жилянській у Києві. У компанії заявили про наклеп і наполягають на спростуванні інформації і вимагають компенсацію у 100 тис. грн.

Про це повідомояє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Page.

Активіст Перов вважає, що ця гучна справа має бути показовою.

"Вони бачать тенденцію, що зростає роль громадянського суспільства. Вони хочуть зробити цей кейс показовим, показово покарати активістів, які виступають проти знищення історичної забудови. Мовляв, ми настільки впливова компанія, що нам не може завадити суд, нам не може завадити поліція, нам не можуть завадити активісти", - сказав Перов.

На його думку, такі справи дуже довго тривають і в такий спосіб забудовник виснажує активістів.

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"Мені треба шукати адвоката, щоб доводити, що це пам’ятка, і ще треба платити адвокату, щоб доводити, що я невинний. Це витягування ресурсів... Вони це роблять, щоб витягнути фінансові, життєві, часові ресурси, щоб було менше можливостей боротися безпосередньо з незаконною забудовою", - розповів активіст.

Як зазначається, "Ковальська нерухомість" подала позов ще в 2023 році, однак у квітні цього року його відкликала. На думку захисників Перова, так зроблено, щоб змінити суддю.

"Це був процесуальний трюк. Вони побачили, що суддя, до якої потрапив той позов, не хоче засуджувати активіста. Вони відкликали цей позов і просто подали до іншої судді. Найцікавіше, що коли вони вдруге подали позов, вони не долучали документів про сплату судового збору. Він був сплачений ще у 2023 році. Але без квитанції суддя не може почати справу. Так вони обирали суддю", - розповів Перов.

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Повідомляється, що на наступному засіданні мають вже перейти до розгляду справи. Коли буде суд, поки невідомо.

Довідка

"Ковальська нерухомість" позивається проти Дмитра Перова за "наклеп", що будівля 1860 року на вулиці Жилянській, 47, у Києві була знесена незаконно. "Ковальська" наполягає, що мала всі необхідні документи для знесення будівлі та будівництва бізнес-парку. На цьому місці компанія планує збудувати 22-поверховий офісний центр.

Дмитро Перов стверджує, що будівля на Жилянській була включена до Переліку цінної історичної забудови, що потребує додаткового захисту.

Автор: 

Київ (19419) забудова (579) активіст (312)


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Топ коментарі
+15
Коротко та зрозумілою мовою охарактеризована вся суть нашої судової системи:
"Це витягування ресурсів. Вони це роблять, щоб витягнути фінансові, життєві, часові ресурси"
Як результат, виграє справу не той хто правий, а той у кого більше ресурсів.
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09.08.2024 13:34
+13
під шумок війни вічнозелені бариги не бажають втрачати свій шанс для вічнозеленогО мародерства.. печерне вічноЗелене кривосуддя дермаків спішить на поміч зрадникам-баригам-мародерам..?
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09.08.2024 13:35
+11
"Ковальська нерухомість" - це коли у пана Ковальського висить на півшостого!

)))
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09.08.2024 13:26
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"Ковальська нерухомість" - це коли у пана Ковальського висить на півшостого!

)))
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09.08.2024 13:26 Відповісти
Коротко та зрозумілою мовою охарактеризована вся суть нашої судової системи:
"Це витягування ресурсів. Вони це роблять, щоб витягнути фінансові, життєві, часові ресурси"
Як результат, виграє справу не той хто правий, а той у кого більше ресурсів.
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09.08.2024 13:34 Відповісти
А як же потужна "судова реформа" про яку нам весь час розповідали до 2019 ...?
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09.08.2024 13:57 Відповісти
Що могла змінити якась "реформа", коли на місцях залишилися ті ж самі здирники та хабарники?
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09.08.2024 14:00 Відповісти
А що, вона робиться за один день? Типу прийшла команда "реформуйся!", і усі судді, прокурори, менти одразу стали чесними? Це був тільки початок, на роки... але в 2019 все зупинилось.
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09.08.2024 17:05 Відповісти
5 років колотили, мало?
Потрібно було тих всіх махрових корупціонерів люструвати до 7го коліна і набрати нових не пов'язаних з корупційною системою. Хіба це було зроблено?
Які роки, ти блуду дався? Подивись на Грузію часів Саакашвілі.
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10.08.2024 23:38 Відповісти
І що ж тепер чесний реформований грузинський суд робить із Міхо?
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11.08.2024 10:47 Відповісти
Це вже кацапський суд. Після Міхо кацапи все під себе підім'яли, якщо не видно.
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15.08.2024 00:30 Відповісти
Ну якби ви уважно слухали, про що розповідали до 2019, то знали б, що до 2019 реформували лише Верховний суд. Решту судів мали реформувати якраз після 2019...
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09.08.2024 19:47 Відповісти
І всі з кацапськими паспортами, корупціонер на корупціонерові і корупціонером поганяє. Оце так реформа! Рехформований Князєф не дасть збрехати.
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10.08.2024 23:41 Відповісти
під шумок війни вічнозелені бариги не бажають втрачати свій шанс для вічнозеленогО мародерства.. печерне вічноЗелене кривосуддя дермаків спішить на поміч зрадникам-баригам-мародерам..?
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09.08.2024 13:35 Відповісти
А немає покарання за наклеп що це наклеб?

Якого ЗЕленого хіра віп повинен " шукати адвоката, щоб доводити, що це пам'ятка, і ще треба платити адвокату, щоб доводити, що я невинний. Це витягування ресурсів... Вони це роблять, щоб витягнути фінансові, життєві, часові ресурси, щоб було менше можливостей боротися безпосередньо з незаконною забудовою",

Може треба правозахисникам об'єднатися щоб були ресурси: одразу готовий адвокат/правозахисник щоб не мучити Українців. Щоб гендлярі та бариги отримали по зубах хоча б на юридичному фронті
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09.08.2024 13:37 Відповісти
ну так, "Ковальська нерухомість" повинна довести, що це наклеп, і що то була не пам'ятка архітектури. а то дійсно, херня якась виходить.
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09.08.2024 13:41 Відповісти
Мы, простой народ, там не в теме. У суда очень узенькая дорожка. О чем его спрашивают, то он и судит. Не возможно подать в суд, чего жизнь дерьмо.

Стоит вопрос:

Законно снесли или нет. Ковальська" настаивает, что имела все необходимые документы для сноса здания и строительства бизнес-парка Источник:

Им важно только предоставить не фальшивые документы.

Пусть они будут купленные за деньги, с нарушениями всех правил. Даже если снесли самый памятный памятник, у компании есть документы и их действия законны.

А общественность потом может судиться с органом выдавшим эти документы и оговаривать историческую ценность объекта
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09.08.2024 14:12 Відповісти
На відміну від кримінального провадження, в цивільному праві діє правило - Позивач доводить в суді обґрунтованість свого позову (це його справа і його витрати).

В разі доведення в суді вини Відповідача, суд стягує з нього витрати, в тому числі понесені Позивачем на найм адвоката, поштові відправлення, експертизи і т.д.

Це не той випадок коли особа не може сама представляти свої інтереси і тоді на її боці виступають органи влади або органи опіки і піклування.

Викиньте з голови оці совкові "на шару"? Законодавство потрібно хоч трохи знати, а не плескати по дурному язиком.
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09.08.2024 16:12 Відповісти
У Києві юристів тисячі якщо не десятки тисяч. Можливо хтось зголоситься.
Немає жодного наклепу у законодавстві. Якщо мова йде про недостовірне повідомлення про вчинення злочину, то це компетенція поліції відкривати справу чи ні за поданою активістом заявою про злочин ковальської, якщо така була. Суд може розглядати лише порушення права на недоторканність ділової репутації ковальської
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11.08.2024 00:02 Відповісти
Кличко тісно пов'язаний з будівельною мафією. Може його чиновники й надали всі необхідні дозволи, як з садибою Зеленських.
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09.08.2024 13:54 Відповісти
Весь час дивуюсь - як він 10 років цілком влаштовує киян ?
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09.08.2024 13:59 Відповісти
а черновецбкий хіба не влаштовував два терміни?
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09.08.2024 15:25 Відповісти
Може тому, що альтернатива ще гірша? От хто достойним конкурентом Віталі на останніх виборах був? ригіанал Жопов чи Верещучка, яка маршрутки в Крим пускала?
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09.08.2024 19:52 Відповісти
МалЬчік приймає участь у презинтації фільму " Колядки на Кудрявці" і зносить історичну забудову. Яскравий приклад триндіти про "війче" і нищити по суті.

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09.08.2024 14:09 Відповісти
У нас купа контролюючих органів на зарпатах, а порушення завжди хвилюють лише журалістів та активістів
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09.08.2024 14:23 Відповісти
Ну почалося... "...ми матеріалів справи в очі не бачили, але вже впевнені що хлопчик правий а суд продажний"??!!

Так виходить?

А ніхто не подумав, що такі "хлопчики" хайпують на темі, а отримавши хоч трохи впізнаваності, починають продавати свої послуги "зацікавленим" сторонам. Така собі Грета Тумберг українського розливу. Не він перший і не він останній.

Що тут складного? Якщо будівля була в реєстрі Мінкульту як історична пам'ятка то це легко перевірити. Якщо є документи на знесення будівлі, то там все написано. Хто давав дозвіл, на підставі чого, чи узгоджували з Мінкультом і т.д.

Чому відразу підіймати ґвалт і приймати відразу чиюсь сторону?
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09.08.2024 16:03 Відповісти
Ну в этом всем есть и другая грань проблемы - половина этих памятников давно превратились в никому не нужные руины. Показательно в этом плане в США ситуация с домом Рея Бредбери. Активисты тоже в суд подали против сноса, но собственник резонно возразил что дом простоял три года никто там ни музея не создал, ни таблички не повесил. Так что кроме трех активистов это никому не надо. И дом снесли. Так что если никто не в состоянии содержать здание , никому оно не нужно то и не чего его сохранять. По городу бомжатников хватает
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11.08.2024 21:11 Відповісти
Треба відзначити, що Ковальська - один з небагатьох забудовників, хто переймається проблемами містян і будує окрім водопроводу та тепломереж ще й дощову каналізацію. Добре знаю, про що мова, адже наша компанія оцінювала https://ocinka.ua/category/otsinka-neruhomosti/merezhi-ta-komunikaczi/ ці інженерні мережі. Саме через те, що мало хто цим займається, ми й спостерігаємо постійні підтоплення підземних переходів та шляхопроводів.
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16.12.2024 19:39 Відповісти
 
 