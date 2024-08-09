"Ковальська нерухомість" хоче показово покарати активістів, які виступають проти знищення історичної забудови на Жилянській у Києві, - активіст Перов
8 серпня відбулося підготовче засідання суду щодо позову компанії "Ковальська нерухомість" проти активіста Дмитра Перова, який заявив, що компанія незаконно знесла історичну пам’ятку на вулиці Жилянській у Києві. У компанії заявили про наклеп і наполягають на спростуванні інформації і вимагають компенсацію у 100 тис. грн.
Про це повідомояє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Page.
Активіст Перов вважає, що ця гучна справа має бути показовою.
"Вони бачать тенденцію, що зростає роль громадянського суспільства. Вони хочуть зробити цей кейс показовим, показово покарати активістів, які виступають проти знищення історичної забудови. Мовляв, ми настільки впливова компанія, що нам не може завадити суд, нам не може завадити поліція, нам не можуть завадити активісти", - сказав Перов.
На його думку, такі справи дуже довго тривають і в такий спосіб забудовник виснажує активістів.
"Мені треба шукати адвоката, щоб доводити, що це пам’ятка, і ще треба платити адвокату, щоб доводити, що я невинний. Це витягування ресурсів... Вони це роблять, щоб витягнути фінансові, життєві, часові ресурси, щоб було менше можливостей боротися безпосередньо з незаконною забудовою", - розповів активіст.
Як зазначається, "Ковальська нерухомість" подала позов ще в 2023 році, однак у квітні цього року його відкликала. На думку захисників Перова, так зроблено, щоб змінити суддю.
"Це був процесуальний трюк. Вони побачили, що суддя, до якої потрапив той позов, не хоче засуджувати активіста. Вони відкликали цей позов і просто подали до іншої судді. Найцікавіше, що коли вони вдруге подали позов, вони не долучали документів про сплату судового збору. Він був сплачений ще у 2023 році. Але без квитанції суддя не може почати справу. Так вони обирали суддю", - розповів Перов.
Повідомляється, що на наступному засіданні мають вже перейти до розгляду справи. Коли буде суд, поки невідомо.
Довідка
"Ковальська нерухомість" позивається проти Дмитра Перова за "наклеп", що будівля 1860 року на вулиці Жилянській, 47, у Києві була знесена незаконно. "Ковальська" наполягає, що мала всі необхідні документи для знесення будівлі та будівництва бізнес-парку. На цьому місці компанія планує збудувати 22-поверховий офісний центр.
Дмитро Перов стверджує, що будівля на Жилянській була включена до Переліку цінної історичної забудови, що потребує додаткового захисту.
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"Це витягування ресурсів. Вони це роблять, щоб витягнути фінансові, життєві, часові ресурси"
Як результат, виграє справу не той хто правий, а той у кого більше ресурсів.
Потрібно було тих всіх махрових корупціонерів люструвати до 7го коліна і набрати нових не пов'язаних з корупційною системою. Хіба це було зроблено?
Які роки, ти блуду дався? Подивись на Грузію часів Саакашвілі.
Якого ЗЕленого хіра віп повинен " шукати адвоката, щоб доводити, що це пам'ятка, і ще треба платити адвокату, щоб доводити, що я невинний. Це витягування ресурсів... Вони це роблять, щоб витягнути фінансові, життєві, часові ресурси, щоб було менше можливостей боротися безпосередньо з незаконною забудовою",
Може треба правозахисникам об'єднатися щоб були ресурси: одразу готовий адвокат/правозахисник щоб не мучити Українців. Щоб гендлярі та бариги отримали по зубах хоча б на юридичному фронті
Стоит вопрос:
Законно снесли или нет. Ковальська" настаивает, что имела все необходимые документы для сноса здания и строительства бизнес-парка Источник:
Им важно только предоставить не фальшивые документы.
Пусть они будут купленные за деньги, с нарушениями всех правил. Даже если снесли самый памятный памятник, у компании есть документы и их действия законны.
А общественность потом может судиться с органом выдавшим эти документы и оговаривать историческую ценность объекта
В разі доведення в суді вини Відповідача, суд стягує з нього витрати, в тому числі понесені Позивачем на найм адвоката, поштові відправлення, експертизи і т.д.
Це не той випадок коли особа не може сама представляти свої інтереси і тоді на її боці виступають органи влади або органи опіки і піклування.
Викиньте з голови оці совкові "на шару"? Законодавство потрібно хоч трохи знати, а не плескати по дурному язиком.
Немає жодного наклепу у законодавстві. Якщо мова йде про недостовірне повідомлення про вчинення злочину, то це компетенція поліції відкривати справу чи ні за поданою активістом заявою про злочин ковальської, якщо така була. Суд може розглядати лише порушення права на недоторканність ділової репутації ковальської
Так виходить?
А ніхто не подумав, що такі "хлопчики" хайпують на темі, а отримавши хоч трохи впізнаваності, починають продавати свої послуги "зацікавленим" сторонам. Така собі Грета Тумберг українського розливу. Не він перший і не він останній.
Що тут складного? Якщо будівля була в реєстрі Мінкульту як історична пам'ятка то це легко перевірити. Якщо є документи на знесення будівлі, то там все написано. Хто давав дозвіл, на підставі чого, чи узгоджували з Мінкультом і т.д.
Чому відразу підіймати ґвалт і приймати відразу чиюсь сторону?