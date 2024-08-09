Через події на Курщині Росія буде змушена передислокувати війська, - розвідка Естонії

Військові дії в Курській області, ймовірно, змусять Російську Федерацію передислокувати свої сили.

Так вважає підполковник Янек Кессельманн, заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Кессельманн відзначив, що, швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про перекидання резервів у Курську область. ВIДЕО

Кессельманн зазначив, що, за відкритими даними, українські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області.

"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", – сказав Кессельман.