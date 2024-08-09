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Новини Війна
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Через події на Курщині Росія буде змушена передислокувати війська, - розвідка Естонії

Курськ

Військові дії в Курській області, ймовірно, змусять Російську Федерацію передислокувати свої сили.

Так вважає підполковник Янек Кессельманн, заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Кессельманн відзначив, що, швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про перекидання резервів у Курську область. ВIДЕО

Кессельманн зазначив, що, за відкритими даними, українські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області.

"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", – сказав Кессельман.

Автор: 

армія рф (17216) Естонія (1597) зовнішня розвідка (464) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+14
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09.08.2024 16:28
+6
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09.08.2024 16:31
+4
https://x.com/scamp_grizhor/status/1821808222480592962

видео справа
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09.08.2024 16:29
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09.08.2024 16:28 Відповісти
Прикольно))

А вони все ПВО ставили, думали міст захищати))

Та було б суперБонусом оточити все угруповання "сво" ..

А про міст вже й незнаю - може він в планах Генштабу потрібен для перевозу ресурсів (репарацій) та депортація Сиіттєшлаків на роднує говєнь?
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09.08.2024 16:47 Відповісти
https://x.com/scamp_grizhor/status/1821808222480592962

видео справа
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09.08.2024 16:29 Відповісти
Та то люкс!!!
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09.08.2024 17:00 Відповісти
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09.08.2024 16:31 Відповісти
А тим часом Блискавка - Снагость та Ольгівка закріплені ЗСУ.
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09.08.2024 16:33 Відповісти
цікаво яка там арта є. Від Ольговки до траси Е38 двадцять км.
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09.08.2024 16:42 Відповісти
Розвідка Естоніі як в воду дивиться
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09.08.2024 16:38 Відповісти
ну це і не дивно, є куди дивитись, їх одні затоки оточують - і Фінська, і Талінська, і Нарвська, і пярнуська... Тому вони зразу за МОСАДом стоять у рейтингу.
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09.08.2024 16:52 Відповісти
Сильна аналитикой эстонская разведка.
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09.08.2024 18:08 Відповісти
Через події на Курщині Росія буде змушена передислокувати війська

Правильно. І подалі, бо недайбі пи...ди вломлять!
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09.08.2024 16:41 Відповісти
Пишуть що зупиняють курську станицю.
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09.08.2024 16:46 Відповісти
тєлєграмчик читаєте?
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09.08.2024 16:53 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=sBddM0jOtbY Російські вояки показали, як «майстерно» втікають від наступу ЗСУ. (2:34)

"Друга армія світу показує рівень своєї військової підготовки. В ТГ опублікували відео, на якому окупанти намагаються втекти від наступу українських військових... Але щось пішло не так."

Додивіться до кінця
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09.08.2024 16:49 Відповісти
Це вони ще й перекинулись???
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09.08.2024 16:58 Відповісти
судячи по чьоткім командам, це у них спєцназ.
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09.08.2024 16:58 Відповісти
Подивився, поржав.
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09.08.2024 17:01 Відповісти
Стареньке вже, але все одно +
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09.08.2024 17:02 Відповісти
Спасибо кеп, а то мы не в курсе
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09.08.2024 18:32 Відповісти
Та це не українські війська... Це ополченці КуНР.
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09.08.2024 19:45 Відповісти
Если бы не жевали соплей и не слушали тряпок-политиков в Европе и США, то уже давно бы взяли Москву!
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09.08.2024 20:09 Відповісти
 
 