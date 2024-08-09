Через події на Курщині Росія буде змушена передислокувати війська, - розвідка Естонії
Військові дії в Курській області, ймовірно, змусять Російську Федерацію передислокувати свої сили.
Так вважає підполковник Янек Кессельманн, заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .
Кессельманн відзначив, що, швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою.
Кессельманн зазначив, що, за відкритими даними, українські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області.
"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", – сказав Кессельман.
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А вони все ПВО ставили, думали міст захищати))
Та було б суперБонусом оточити все угруповання "сво" ..
А про міст вже й незнаю - може він в планах Генштабу потрібен для перевозу ресурсів (репарацій) та депортація Сиіттєшлаків на роднує говєнь?
видео справа
Правильно. І подалі, бо недайбі пи...ди вломлять!
"Друга армія світу показує рівень своєї військової підготовки. В ТГ опублікували відео, на якому окупанти намагаються втекти від наступу українських військових... Але щось пішло не так."
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