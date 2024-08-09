Британія запровадила санкції проти чотирьох фізичних і трьох юридичних осіб з Білорусі

Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох фізичних та трьох юридичних осіб з Білорусі у координації з міжнародними партнерами у відповідь на порушення прав людини та постійне сприяння незаконному вторгненню Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на британське МЗС.

"Сьогодні (9 серпня) Британія запровадила санкції проти ще 7 фізичних і юридичних осіб у четверту річницю президентських виборів 2020 року в Білорусі, які відбувалися із порушеннями, у межах скоординованих дій з міжнародними партнерами, в результаті чого загальна кількість санкцій проти Білорусі перевищила 200", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під санкції Британії потрапили начальники чотирьох виправних колоній у Білорусі, які сприяли порушенням прав людини та репресіям проти громадянського суспільства. Це Толстенков Денис - начальник виправної колонії №4, Пальчик Андрій - колишній начальник колонії №1, Стурченко Філіп - начальник виправної колонії №3 та Лазаренко Олексій - начальник виправної колонії № 15.

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"Усі 4 особи відповідальні або були відповідальними за участь, підтримку та сприяння вчиненню серйозних порушень прав людини, репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, дії та діяльність, що підривають демократію та верховенство права в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, санкції запроваджено проти верстатобудівного заводу "СтанкоГомель", виробничого підприємства "Рухсервомотор" і Науково-дослідного інституту електронних обчислювальних машин (НДІЕОМ).

"Білорусь також надала інструментальну підтримку незаконному вторгненню Росії в Україну з його початку в 2022 році. Вона дозволила використовувати свою територію та повітряний простір для здійснення атак і надала матеріально-технічну підтримку", - наголошується в повідомленні.

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