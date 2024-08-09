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Кількість фігурантів антикорупційних справ, які втекли з України, постійно росте, - САП

сап

Кількість осіб, які переховуються від досудового розслідування у кримінальних провадженнях Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України на територіях інших країн, постійно зростає, і це питання наразі є критичним.

Про це на брифінгу заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, САП у своїй роботі визначила одним із пріоритетів співпрацю з міжнародними партнерами і напрацювання взаємодії з аналогічними правоохоронними органами інших країн.

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"Ми маємо досить велику проблему з поверненням до України осіб, які переховуються від органів досудового розслідування або суду на територіях інших країн. Кількість цих осіб постійно зростає. І враховуючи, серед іншого, кількість того ресурсу, який мають ці особи, вони можуть переховуватися від органів досудового розслідування досить тривалий час. Тому це питання є критичним і потребує вирішення", – переконаний Клименко.

За його словами, для САП також важливим є питання удосконалення інституту угод, щоб зробити більш ефективним досудове розслідування саме топкорупційних справ і притягнення до відповідальності організаторів злочинних схем.

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"Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання. Ми не зовсім згодні з його трактуванням по певних пунктах. Ми надали свою оцінку цьому законопроєкту і запропонували правоохоронному комітету наше бачення цього закону, яким чином його зробити найбільш ефективним саме для антикорупційних органів тощо", – сказав керівник САП.

Він заявив, що також важливим питанням для них є скасування так званих правок Лозового. "Серед іншого, я вважаю, що достатньо лише скасувати причини для закриття кримінального провадження через так званий пропуск строків досудового розслідування і передати право продовження строків слідства після повідомлення особі про підозру до прокурора. Це може бути досить простий законопроєкт, який вирішить і врятує величезну кількість кримінальних проваджень, де встановлені мільярдні збитки тощо", – поінформував Клименко.

Автор: 

корупція (4676) САП (2209) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+17
А яким же подивом ці фігуранти зникають з Украіни
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09.08.2024 17:53
+11
А хто ж їх випускав? Чи може через Тису вони утікали?
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09.08.2024 18:07
+9
Закрийте в ОПі друкарню індульгенцій для таких фігурантів ї вуаля - вони ваші.
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09.08.2024 17:49
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Закрийте в ОПі друкарню індульгенцій для таких фігурантів ї вуаля - вони ваші.
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09.08.2024 17:49 Відповісти
А яким же подивом ці фігуранти зникають з Украіни
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09.08.2024 17:53 Відповісти
Мафія яку ввів в державу янелох всюди і дуже потужна. Патріотів таких як Червінський в буцегарню а своїх покидькив в ЕС на відпочинок ну звісна ж річ всі прокурори богаті дачі машини мами міліонерщи
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09.08.2024 18:38 Відповісти
Ну це не "ухилянтів" ловити на кордоні.

Це свої.
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09.08.2024 18:03 Відповісти
А хто ж їх випускав? Чи може через Тису вони утікали?
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09.08.2024 18:07 Відповісти
Дають хабарі щоб втекти
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09.08.2024 18:07 Відповісти
Смешно. Докладываю голосом:
Выдача ЛЮБЫХ преступников Украине, осуществляется только после предоставления неоспоримых доказательств совершения преступления.
Украинское законодательство (в т.ч. процессуальное) прописано таким образом, что собрать неоспаримые доказательства коррупционных действий практически невозможно. Почему? Да потому, что законы пишут народные депутаты. А пчелы, как известно, против меда не бывают!
Это главная причина. А вторая причина - это отрицательная селекция в правоохранительных органах, которая приводит к очень низкому качеству работы по сбору, систематизации и сущности доказательной базы. И в результате, любой адвокат в Европе, с легкостью нивелирует эти доказательства, как никчемные, на первом же суде.
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09.08.2024 18:08 Відповісти
Якщо наша юриспруденція виштовхає їх з країни без можливості повернення, теж варіант.
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09.08.2024 18:11 Відповісти
Они уезжают с огромными суммами украденных (у нас с вами) денег.
Они имеют в Украине огромное кол-во недвижимости и бизнесов, которые переписаны или на родню, или на доверенных людей. И это коррупционный бизнес. И он продолжает работать. И они за границей продолжают получать коррупционные доходы. И их коррупционный бизнес продолжает подпитывать коррупцию в Украине.

"Все коррупционеры уехали из Украины" - могло сказать только недоразумение в роли президента.
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09.08.2024 18:35 Відповісти
згоден на 100 % Але ж, блін ...

Кількість фігурантів антикорупційних справ, які втекли з України, постійно росте, - САП Джерело:

Якщо вони будуть відсутні тут, складніше організовувати свій захист. Дорожче і організаційно. Так, варіантів масса - юристи, адвокати. Тим не менш.
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09.08.2024 18:51 Відповісти
Без "але ж ...".
Пока не будет политической воли, коррупция останется основным разрушающим фактором Украины! Всё остальное, все эти СБУ, НАБУ, ДБРы, САПы и пр. фикция - это все разговоры для бедных. Вернее, не "для бедных", а для наших западных друзей.

P.S.
А "кількість фігурантів росте" потому, что война в стране. Это как утверждать "что-то у нас в последнее время много молодежи за кордон убегает".
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09.08.2024 20:24 Відповісти
вочевидь Ви маєте на увазі системну корупцію. Бо дрібною корупцією населення саме завзято займається.
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10.08.2024 12:06 Відповісти
Кому цікаво - заходьте на сайт САП. Влаштовуйтесь на роботу.
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09.08.2024 18:08 Відповісти
головне зеленського, єрмака, Кабмін, Слуг народа і 5-6 менеджерів не профукайте
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09.08.2024 18:11 Відповісти
мабуть вони не в кузові КАМАЗу виїзджають і не через Тису пливуть...
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09.08.2024 18:34 Відповісти
моя кішка теж так чудить, принесе щось (миша, щур, землерийка...), не добите та грається у переслідування і нас запрошує та натякає на винагороду... Правда, за кордон не відпускає та не попереджає, що треба тікати, щоб потім переслідувати. Бо не зебілка значить?
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09.08.2024 18:45 Відповісти
Чому,"втекли" ?

Легально купили виїзд.В ОДА,як волонтери,чи через систему "Шлях".
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09.08.2024 19:06 Відповісти
и растет колличество забагатевших антикоррупционных органов
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09.08.2024 19:49 Відповісти
Поліція дала можливість втекти
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09.08.2024 19:50 Відповісти
Скажем так-не втекли а випустили за гроші
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09.08.2024 20:03 Відповісти
Кількість фігурантів антикорупційних справ, які втекли з України, постійно росте, через те.що антикорупційні органи , за корупційну мзду, повідомляють "фігурантам ", що їм краще "робити тапочки" з України, поза як проти них ведеться відповідна робота
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09.08.2024 20:08 Відповісти
оце сама потужна перемога зеленого вибл@дка
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09.08.2024 22:16 Відповісти
Що заважає подати їх у міжнародний розшук
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09.08.2024 23:38 Відповісти
Поганому балеруну і яйця заважають.
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10.08.2024 20:16 Відповісти
 
 