Кількість фігурантів антикорупційних справ, які втекли з України, постійно росте, - САП
Кількість осіб, які переховуються від досудового розслідування у кримінальних провадженнях Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України на територіях інших країн, постійно зростає, і це питання наразі є критичним.
Про це на брифінгу заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, САП у своїй роботі визначила одним із пріоритетів співпрацю з міжнародними партнерами і напрацювання взаємодії з аналогічними правоохоронними органами інших країн.
"Ми маємо досить велику проблему з поверненням до України осіб, які переховуються від органів досудового розслідування або суду на територіях інших країн. Кількість цих осіб постійно зростає. І враховуючи, серед іншого, кількість того ресурсу, який мають ці особи, вони можуть переховуватися від органів досудового розслідування досить тривалий час. Тому це питання є критичним і потребує вирішення", – переконаний Клименко.
За його словами, для САП також важливим є питання удосконалення інституту угод, щоб зробити більш ефективним досудове розслідування саме топкорупційних справ і притягнення до відповідальності організаторів злочинних схем.
"Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання. Ми не зовсім згодні з його трактуванням по певних пунктах. Ми надали свою оцінку цьому законопроєкту і запропонували правоохоронному комітету наше бачення цього закону, яким чином його зробити найбільш ефективним саме для антикорупційних органів тощо", – сказав керівник САП.
Він заявив, що також важливим питанням для них є скасування так званих правок Лозового. "Серед іншого, я вважаю, що достатньо лише скасувати причини для закриття кримінального провадження через так званий пропуск строків досудового розслідування і передати право продовження строків слідства після повідомлення особі про підозру до прокурора. Це може бути досить простий законопроєкт, який вирішить і врятує величезну кількість кримінальних проваджень, де встановлені мільярдні збитки тощо", – поінформував Клименко.
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Це свої.
Выдача ЛЮБЫХ преступников Украине, осуществляется только после предоставления неоспоримых доказательств совершения преступления.
Украинское законодательство (в т.ч. процессуальное) прописано таким образом, что собрать неоспаримые доказательства коррупционных действий практически невозможно. Почему? Да потому, что законы пишут народные депутаты. А пчелы, как известно, против меда не бывают!
Это главная причина. А вторая причина - это отрицательная селекция в правоохранительных органах, которая приводит к очень низкому качеству работы по сбору, систематизации и сущности доказательной базы. И в результате, любой адвокат в Европе, с легкостью нивелирует эти доказательства, как никчемные, на первом же суде.
Они имеют в Украине огромное кол-во недвижимости и бизнесов, которые переписаны или на родню, или на доверенных людей. И это коррупционный бизнес. И он продолжает работать. И они за границей продолжают получать коррупционные доходы. И их коррупционный бизнес продолжает подпитывать коррупцию в Украине.
"Все коррупционеры уехали из Украины" - могло сказать только недоразумение в роли президента.
Кількість фігурантів антикорупційних справ, які втекли з України, постійно росте, - САП Джерело:
Якщо вони будуть відсутні тут, складніше організовувати свій захист. Дорожче і організаційно. Так, варіантів масса - юристи, адвокати. Тим не менш.
Пока не будет политической воли, коррупция останется основным разрушающим фактором Украины! Всё остальное, все эти СБУ, НАБУ, ДБРы, САПы и пр. фикция - это все разговоры для бедных. Вернее, не "для бедных", а для наших западных друзей.
P.S.
А "кількість фігурантів росте" потому, что война в стране. Это как утверждать "что-то у нас в последнее время много молодежи за кордон убегает".
Легально купили виїзд.В ОДА,як волонтери,чи через систему "Шлях".