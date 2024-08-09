Кількість фігурантів антикорупційних справ, які втекли з України, постійно росте, - САП

Кількість осіб, які переховуються від досудового розслідування у кримінальних провадженнях Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України на територіях інших країн, постійно зростає, і це питання наразі є критичним.

Про це на брифінгу заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, САП у своїй роботі визначила одним із пріоритетів співпрацю з міжнародними партнерами і напрацювання взаємодії з аналогічними правоохоронними органами інших країн.

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"Ми маємо досить велику проблему з поверненням до України осіб, які переховуються від органів досудового розслідування або суду на територіях інших країн. Кількість цих осіб постійно зростає. І враховуючи, серед іншого, кількість того ресурсу, який мають ці особи, вони можуть переховуватися від органів досудового розслідування досить тривалий час. Тому це питання є критичним і потребує вирішення", – переконаний Клименко.

За його словами, для САП також важливим є питання удосконалення інституту угод, щоб зробити більш ефективним досудове розслідування саме топкорупційних справ і притягнення до відповідальності організаторів злочинних схем.

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"Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання. Ми не зовсім згодні з його трактуванням по певних пунктах. Ми надали свою оцінку цьому законопроєкту і запропонували правоохоронному комітету наше бачення цього закону, яким чином його зробити найбільш ефективним саме для антикорупційних органів тощо", – сказав керівник САП.

Він заявив, що також важливим питанням для них є скасування так званих правок Лозового. "Серед іншого, я вважаю, що достатньо лише скасувати причини для закриття кримінального провадження через так званий пропуск строків досудового розслідування і передати право продовження строків слідства після повідомлення особі про підозру до прокурора. Це може бути досить простий законопроєкт, який вирішить і врятує величезну кількість кримінальних проваджень, де встановлені мільярдні збитки тощо", – поінформував Клименко.