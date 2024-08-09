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Новини
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Застосунок "Армія+" має бути масштабований на всі Сили оборони, - Зеленський

Армія+

Мобільний застосунок "Армія+" за першу добу завантажили 40 тисяч разів.

Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім нашим воїнам, які вже встановили "Армію+". За першу добу – 40 тисяч завантажень застосунку. Хороший результат і щодо середнього часу використання. Цей застосунок має бути масштабований на всі наші Сили оборони України – усіх командирів, усіх солдатів. Це справді корисно – прибрати паперову роботу та всю зайву бюрократію. Україна має бути сучасною на всіх рівнях", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 11 видів рапортів, Армія ID та опитування: Федоров розповів деталі застосунку для військових Армія+

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) додаток (474) диджиталізація (275) Армія+ (50)


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Топ коментарі
+7
Як що ФСБ має доступ і до цього додатку, тоді старання Зеленського зрозумілі.
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09.08.2024 20:44
+5
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09.08.2024 20:53
+4
НЕ знаю как там с защитой,но от навалы бумажек все фронтовики стонут.
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09.08.2024 20:48
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Як що ФСБ має доступ і до цього додатку, тоді старання Зеленського зрозумілі.
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09.08.2024 20:44 Відповісти
дырявое фсб ******** наступление и захват Курска.
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09.08.2024 21:18 Відповісти
Курськ то підводний човен?
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09.08.2024 21:57 Відповісти
ростов-на-Дну это подводная лодка.

дырявые кацапы ******** областной центр.
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10.08.2024 04:56 Відповісти
Не фсб а армия рф! Вялая попытка манипулирования в пользу зелёной шоблы
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11.08.2024 13:03 Відповісти
НЕ знаю как там с защитой,но от навалы бумажек все фронтовики стонут.
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09.08.2024 20:48 Відповісти
А от мгновенной передачи всеx иx действий в электронном виде в ГРУ РФ фронтовики очевидно вздоxнут с облегчением!
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09.08.2024 20:55 Відповісти
У НАТО, точно вже - все на папірцях)??, Ну зрозуміло ж, що менше буде всієї цієї тяганини, а Бійцям, Їм думаю глибоко ***** на це, головне зброя щоб була найпотужніша, та орків ************ наглухо. а чому ви так переймаєтесь??, Стрьомно??)
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09.08.2024 21:13 Відповісти
ДРГ Азов" в https://x.com/FilonenkoOles/status/1821962169010868733?t=9R8GtDX104k8nBogKopAPw&s=19 10 км від Курська.
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09.08.2024 20:48 Відповісти
Там КурсЬк Українською мовою.

По мацкальськи Курск.

Трохи переграли наші...
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09.08.2024 21:59 Відповісти
Ви не розумієте. По ходу перемалювали знак на українську топономію.
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09.08.2024 22:02 Відповісти
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09.08.2024 20:53 Відповісти
Какая разнiца? Ну не послом же в Болгарию. Головне,щоб бабло заносив
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09.08.2024 21:19 Відповісти
У Львові ОДА... РДА це хіба якийсь район...
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09.08.2024 22:00 Відповісти
09.‎08.‎2024 893 доба війни

130 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Міністерство оборони вичерпало кошти передбачені в бюджеті 2024 на закупівлю пального для ЗСУ - відповідь Кабінету міністрів України на запит про додаткове фінансування від Генерального штабу збройних сил.

Україна не виконала жодного пункту фінансових зобов'язань щодо оплати корвета F 212 «Гетьман Іван Виговський» (Ada (MILGEM) на судобудівному підприємстві Istanbul Shipyard.

Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-майор Баргилевич подав рапорт головнокомандуючому ЗС України генералу Сирському з проханням звільнити його від обов'язків начальника Генерального Штабу ЗСУ. Причини і реакція вищого військового керівництва країни нам невідомі. (призначений на посаду указом президента №679/2023 9 жовтня 2023 року)
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09.08.2024 21:08 Відповісти
Кругом пдць, це так весело ©(гундоса повія бенермака)
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09.08.2024 21:11 Відповісти
Як гівно можна боятися? Можна перейматися , щоб не вступити в нього. А гундосу шльондру я щиро й палко ненавиджу . З 2019
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09.08.2024 21:20 Відповісти
?
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09.08.2024 22:40 Відповісти
2 вкида по Овертону: 1й був, що хтось чогось боїться. 2й Хтось "відмазується". Апріорі обидва хибних твердження , а ви , йнй троляка ідете нюхати кєди. І навчиться решті решт грамотно писати: . " Смєтун" і " відмазався".
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09.08.2024 22:47 Відповісти
Ааа.. Це той, хто своїми недолугими ротаціями здав рашистам Соледар, Авдіївку і Очеретине?

А-я-яй. Не сповістили його про наступ на Курську пітьму. Звідси й рапорт про відставку.
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09.08.2024 22:08 Відповісти
Він імбіцил
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09.08.2024 21:13 Відповісти
Риторика дуже нагадує *****. "хороший цар хоче все як добре, але погані бояри заважають"
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09.08.2024 21:21 Відповісти
Ото золоту жилу знайшли, розробка, підтримка, тестування та супровід коштує мабуть як крило від ф16, а то і як цілий ф35
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09.08.2024 21:24 Відповісти
Розробник російська компанія, як і "Дії"?
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09.08.2024 21:49 Відповісти
Пошел в сторону твоего любимого корабля

Хватит!
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09.08.2024 22:27 Відповісти
 
 