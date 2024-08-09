Застосунок "Армія+" має бути масштабований на всі Сили оборони, - Зеленський

Мобільний застосунок "Армія+" за першу добу завантажили 40 тисяч разів.

Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім нашим воїнам, які вже встановили "Армію+". За першу добу – 40 тисяч завантажень застосунку. Хороший результат і щодо середнього часу використання. Цей застосунок має бути масштабований на всі наші Сили оборони України – усіх командирів, усіх солдатів. Це справді корисно – прибрати паперову роботу та всю зайву бюрократію. Україна має бути сучасною на всіх рівнях", - розповів Зеленський.

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