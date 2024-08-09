HMMWV, HIMARS, Stinger та TOW: США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн
Міністерство оборони США в п'ятницю, 9 серпня, оголосило про надання додаткової військової допомоги Україні вартістю до 125 мільйонів доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Новий пакет американської допомоги виділяється за програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо зі складів, і є вже шістдесят третім таким траншем.
До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4 і протитанкові керовані ракети TOW.
Також Пентагон згадує радіолокаційні станції багатоцільового призначення, багатоцільові колісні машини HMMWV, патрони для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, "обладнання для захисту критичної національної інфраструктури" та запчастини.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією", – наголосили в Міноборони США.
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пизкрадуть, а вони все терплять та допомагають.
но США решили передать 60млрд(вру, pda там 7 и написано не для Ukraine, а для Ukraine, Israel and Taiwan), а администрация обамы передала только 2 из них. сейчас бы объявили пакет на 5млрд с кучей мобильной пво, стингерами и кучей мобильной техникой, когда ВСУ это так нужно для развития успеха, но при соросах такого не будет.
видите разницу США c третьей каденцией обамы? в данном случаи разница состоит в 40-50млрд.
самое главное - почему по USAI объявлено 7, которые х когда придут, а по сдесь и сейчас поставлено 2. и куда делись аннуры
Ф-16 немає від США.
Тобто не існує ніяких 60 млрд. і близько.
Ось https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ всі PDA , розписано скільки та чого надано
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf Ось USAI , зверху написано надана зброя за 2+ роки
В основном це ракети та **********
Техніки передають мало
Наприклад по літакам Ф16 - взагалі відмовились надавати
В 2022 році зарубали програму навчання пілотів на 100млн, котра дойшла з Палати представників до демократичного Сенату
давай про тренировку. в 2022м объявили 100млн на обучение украинских пилотов. деньги американских налогоплательщиков потратили, а пилотов не обучили. сейчас обучают только 16.
что такое 5-6? https://protectukrainenow.org/en/report
не имеет значения кто у демов у руля, камала passage of time харрис, Joe наша реакция будет зависеть от масштаба вторжения пукина в Украину Biden или постявят стул вместо президента - у него будет четкая woke политика
передають мінімум з можливого
після прийняття пакету 61млрд, https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ надані наступні PDA
PDA 56 FY 2024 April 24, 2024 $1,000M - за рахунок 2022-2023 років
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M - затримка з червня, на прохання росії
PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M - подарунок на ювілей, замість запрошення до НАТО
PDA 62 FY 2024 July 29, 2024 $200M
PDA 63 на 125млн - новий, сьогодні
Загалом буде 1.6млрд, з 7.8млрд доступних до 1 жовтня 2024
Конгрес виділив 7.8млрд, використано 1.6млрд
Залишилось менше 2 місяців
По USAI є інший https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf звіт
Петріот не коштує 1 млрд - ціна десь 400млн
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ Ось пакет PDA , котрий коштував 1млрд, та має 1 систему патріот
проте крім патріота, пакет має інше озброення
Іншу зброю, що надали безкоштовно?
Раніше, це видання переклало фразу Трампа "Україна не виграє", замість "Україна зараз не виграє"
Офіційне https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3837709/us-announces-latest-security-package-for-ukraine/ повідомлення про патріот від міноборони
це 61й пакет PDA на суму 225млн
рбк - повідомило, що надано в 60му пакеті PDA
кому вірити - рбк (росіянам), чи офіційним повідомленням?
прикро, що дехто, навіть не в змозі зробити власний висновок, відкривши надані офіційні посилання
звісно, що росіянам вірити простіше, там хоть написано не англійською
https://www.reuters.com/world/us-set-announce-over-23-bln-weapons-package-ukraine-pentagon-2024-07-02/
Ця новина навіть на Цензорі була, то Бутусов вже теж агент? З якими ж денегератами в країні я живу. Ідіот на ідіоті. https://censor.net/en/news/3486566/the_pentagon_has_announced_the_content_of_a_new_aid_package_for_ukraine
Ось заява на сайті Пентагону. Для тупих нагадую що гугл може автоматично перекласти якщо з англійською проблеми.
та перевірити, що йдеться про ракети до патріот
The USAI portion includes Patriot and NASAMS air defense missiles,
procurement of NASAMS and Patriot air defense interceptors.
сама система патріот не передавалась
згідно релізу від міноборони США, вона передана в 61му пакеті на суму 225млн
Про USAI - взагалі тяжко зрозуміти, що реально надано, а що тільки замовлено для виробництва
Згідно звіту, за 2 роки замовлно виробництва (закупівлі) на Obligated $13.7B
Треба розрізняти реально поставлене, від обіцянного
Після перевірки, рбк не повідомляло про надання системи патріот в цьому пакеті.
Тільки про закупівлю ракет для патріот
Про передачу системи патріот - придумав
Але такі тупі дегеретивні хохли як ти ніколи не можуть визнати власні помилки, це і поєднює тебе подібних з кацапами - їх коли в правду писком мокаєш вони починають віднєкуватись і вигадувати те чого нема.
Ось офіційний https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ пакет PDA ,
This includes the authorization of a Presidential Drawdown of security assistance valued at up to $1 billion, as well as $850 million in assistance via the Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).
The Presidential Drawdown is the twenty-eighth such drawdown of equipment from DoD inventories for Ukraine that the Biden Administration has authorized since August 2021. Capabilities in this package include:
One Patriot air defense battery and munitions;
Тобто PDA 1млрд, USAI 850млн
PDA включає 1 систему патріот + ракети
також в PDA багато іншої зброї
USAI розписаний окремо
Питання, скільки коштує система патріот в кількості 1шт, якщо весь пакет з патріотом коштує 1млрд
Appropriated ($32.7B): Всього виділено Конгресом, для виконавчої влади (Байден, Харіс та інші)
Committed ($24.9B): Обіцяно, що в майбутньому зроблять замовлення на виготовлення
Obligated ($13.7B): Реально замовлено з обіцяних коштів. Не факт, що виготовлено, та поставлено в Україну. https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3138105/nearly-3-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ Наприклад NASAMS 6 батарей замовлені в 2022 году, очікуються в жовтні 2025 року
Remaining ($7.8B): Залишок коштів, котрі доступні для обіцянок
Украина должна была получить деньгами 8 млрд, финансовый год в США заканчивается в конце сентября, после чего все обнуляется.
Кстати, в США вспомнили, что Белый Дом, ,,забыл,, передать Украине 6 млрд долларов в 2023.
американский народ посредством своих представителей в Когрессе и Сенате голосует - дай Украине Ленд лиз. администрация байдена его на дает.
теперь по порядку:
американский народ проявляет добрую волю дать Украине оружие
Белый дом ДОЛЖЕН дать.
Украине Белый дом ДОЛЖЕН, ибо деньги не байдена, и спасибо не байдену. это исполнитель воли. ему за это платят зарплату. и дружить нужно не с байденами, а с американским народом.
Выделяет Конгрес от имени народа США
Байден+Харис+другие из администрации - просто исполнители закона
Могут исполнить, или нет
Например:
- лендлиз закон подписан, но не исполнен;
- в 2022 выделены деньги на президентский PDA, но президент не успел до 1 октября все подписать и сгорело 1.6млрд;
- в пакете на 61млрд, есть пункт раработать за 45 дней план победы Украины - сколько требуется для победы денег, какое оружие и т.п. Администрация не исполнила
Но когда деньги на PDA заканчиваются, из-за завышеных цен, на что https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ указал аудит и выявил завышение на 8.1млрд, при поставках на 20млрд,
то администрация не посылается на закон (т.к. его не существует), просто не дает помощь, и говорит "нам не комфортно", и во всем обвиняет Конгрес - требуя дайте денег
Конгрес дал денег
теперь главное, чтобы Байден+Харис передали остаток PDA 6.2млрд до 1 октября
иначе сгорит как в 2022 году
смотри как аннур и ко, которого к стенке приставили недавно, в соей ботоферме срочно соорудили мусорный бото-лендинг с фейковой статой, которая ни на что не ссылается. а так же заготовили у себя в экзеле цифры превышающие в 8-10 раз официально объявленных и заполняют эфир. ибо кураторы поняли, что их цифрами завалили. а кто-то будет говорить что дипстейт это больная фантазия. а ботов типа аннур после победы Украины ребята с фронтов будут отлавливать. хотя подвал лубянки тяжело будет достать.
еще раз:
администрация байдена по ВОЛЕ американского народа ДОЛЖНА была Украине Ленд лиз.
Общий объем помощи: ($14,5 млрд), вт.ч. PDA ($2.8 млрд) USAI ($9.7 млрд) FMF ($2.0 млрд)
Помощь по месяцам в 2024 году: Январь $0млн; Февраль $0млн; Март $300млн; Апрель $7000млн; Май $2675млн; Июнь $225млн; Июль $4275млн;
а залишилось менше 2місяців
то половина від 7.8млрд, тобто 2.3млрд до 1 жовтня - це оптимістично...
тобто на розсуд президента будь якій країні можна передати кошти
а враховуючи стан президента, то можна сказати, що Харіс, або ще хтось, вирішує це питання - скільки та кому
https://t.me/rozumaha/23231?single
https://t.me/rozumaha/23232?single
https://t.me/rozumaha/23233?single
Кожен українець зараз має не просто вірити в Збройні Сили, а робити все, щоб їм допомогти. Хтось підписує контракт зі Збройними Силами, хтось мобілізується, хтось збирає гроші за кордоном, а хтось робить це в Україні та закуповує величезні обсяги допомоги.
5 600 000 000 - це сума допомоги, з яких 5 000 000 000 - це наші Мариною гроші. І саме на цю суму за останні два з половиною роки ми допомогли Збройним Силам України.
- 27 429 FPV-дронів
- 220 нічних FPV-дронів
- 1500 «Мавіків» (нічних та денних)
- 353 вантажівки DAF
- 11 бронемашин Shield
- 90 БПЛА Poseidon
- 400 квадроциклів
- 1 «Журавель» - робот для евакуації поранених
- 41 екскаватор
- 2 тягача Oshkosh
- 40 Foden
- 3000 «Ванільних цукорків»
- 10 560 шин
- 200 лазне-пральних комплексів
- 69 пересувних авторемонтних майстерень
- 40 моторних човнів
- 40 купольних РЕБів «Шатро»
- 28 засобів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі»
- сотні Starlink
- тисячі радіостанцій
- десятки автобусів
- десятки мобільних шиномонтажних комплексів
- десятки командно-штабних модулів
За весь час ми надали допомогу близько двом сотням військових частин: туди входять і корпуси, і бригади, і полки, і батальйони. Звісно, ми не можемо розповісти про всю допомогу зараз, бо частина допомоги пов'язана з постачанням зброї, посиленням ППО та будівництвом фортифікацій.
Тож і далі набиратимемо темп. Бо, на жаль, донати українців падають, багато фондів скаржаться на це, але не наш. Бо Фонд Порошенка фінансується виключно за рахунок нашої родини, а ми зі Збройними Силами будемо навіть не до кінця, а до нашої Перемоги!