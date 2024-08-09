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HMMWV, HIMARS, Stinger та TOW: США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

HMMWV

Міністерство оборони США в п'ятницю, 9 серпня, оголосило про надання додаткової військової допомоги Україні вартістю до 125 мільйонів доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Новий пакет американської допомоги виділяється за програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо зі складів, і є вже шістдесят третім таким траншем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон не вважає ескалацією "прорив кордону" у Курській області: США будуть далі підтримувати Україну засобами, які їй потрібні

До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4 і протитанкові керовані ракети TOW.

Також Пентагон згадує радіолокаційні станції багатоцільового призначення, багатоцільові колісні машини HMMWV, патрони для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, "обладнання для захисту критичної національної інфраструктури" та запчастини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дії України в Курській області не суперечать "політиці США" щодо використання наданого озброєння, - заступниця речника Пентагону Сінгх

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією", – наголосили в Міноборони США.

Автор: 

Пентагон (1415) допомога (8295) США (22525)


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Топ коментарі
+32
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09.08.2024 21:08
+18
А це фото з самого Курська годину тому

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09.08.2024 21:16
+10
Спасибо США
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09.08.2024 21:18
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09.08.2024 21:08 Відповісти
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09.08.2024 21:13 Відповісти
Дай бог щоб це була правда.
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09.08.2024 21:15 Відповісти
хіба курськ по московитськи має м*який знак?
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09.08.2024 21:14 Відповісти
Так тобі ж і пропонується саме укр.версія
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09.08.2024 21:27 Відповісти
А це фото з самого Курська годину тому

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09.08.2024 21:16 Відповісти
❤️
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09.08.2024 21:09 Відповісти
Спасибо США
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09.08.2024 21:18 Відповісти
як зебіли не пизкрадуть, а вони все терплять та допомагають.
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09.08.2024 21:31 Відповісти
спасибо-то спасибо.

но США решили передать 60млрд(вру, pda там 7 и написано не для Ukraine, а для Ukraine, Israel and Taiwan), а администрация обамы передала только 2 из них. сейчас бы объявили пакет на 5млрд с кучей мобильной пво, стингерами и кучей мобильной техникой, когда ВСУ это так нужно для развития успеха, но при соросах такого не будет.

видите разницу США c третьей каденцией обамы? в данном случаи разница состоит в 40-50млрд.

самое главное - почему по USAI объявлено 7, которые х когда придут, а по сдесь и сейчас поставлено 2. и куда делись аннуры
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09.08.2024 21:41 Відповісти
які сороси? які аннури? які обами? московороте як завжди городить шизофреничну дичину. Нам буквально виділили 60 мільярдів долларів і лиш 23 на зброю, решта це прямі транші для підтримки економіки.
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09.08.2024 21:58 Відповісти
Ну і скільки з тих 23 вже задіяно, Бідон? А заи
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09.08.2024 22:32 Відповісти
5-6, плюс 7 закладено на вироблення зброї, плюс якась сума на літаки ф-16 та тренування, обслуговування.
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09.08.2024 23:02 Відповісти
Які ж 5-6, якщо кожні 2 тижня дають по 250 млн? Вироблення зброї це на багато років вперед, чи буде кому його відправляти - це питання.

Ф-16 немає від США.

Тобто не існує ніяких 60 млрд. і близько.
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09.08.2024 23:05 Відповісти
хохли як завжди. США вже дали зброї більше чим на 6 мільярдів з моменту підписання пакету. Плюс вижче писав що основна частина грошей - це прямі вливання в економіку на виплату зарплат та пенсій. але грошей звісно нема, всьо розікрали.
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09.08.2024 23:12 Відповісти
Не пейзди, ніяких 6 мільярдів реальним озброєнням, а не віртуальним у далеких роках, немає.
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09.08.2024 23:17 Відповісти
Які ж хохли дегенерати (c) Iдіоте, ми кожен день хаймарсами б'ємо та атакамсаси - це чия зброя? Ракети для петріотів хто дає? Їх лише 2 країни в світі може виробляти. https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-ogolosili-noviy-paket-viyskovoyi-dopomogi-1719309449.html
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09.08.2024 23:36 Відповісти
Дегенерат той, хто тебе виростив таким. Ракети для ********* це і є складова частина тих пакетів по 250 млн, а зараз взагалі по 150, про які я написав раніше.
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10.08.2024 00:01 Відповісти
Все так...

Ось https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ всі PDA , розписано скільки та чого надано

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf Ось USAI , зверху написано надана зброя за 2+ роки

В основном це ракети та **********
Техніки передають мало

Наприклад по літакам Ф16 - взагалі відмовились надавати
В 2022 році зарубали програму навчання пілотів на 100млн, котра дойшла з Палати представників до демократичного Сенату
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10.08.2024 00:20 Відповісти
на какие самолеты. лол.

давай про тренировку. в 2022м объявили 100млн на обучение украинских пилотов. деньги американских налогоплательщиков потратили, а пилотов не обучили. сейчас обучают только 16.

что такое 5-6? https://protectukrainenow.org/en/report
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10.08.2024 00:26 Відповісти
Вам , с этими соросами и обамами, лечиться нужно.
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09.08.2024 23:58 Відповісти
лечится нужно тем, кто воспринимает байдена в его текущем состоянии как президента США, который готов отдать нужный приказ в 2 часа ночи, когда ему принесут чемодан с красной кнопкой.

не имеет значения кто у демов у руля, камала passage of time харрис, Joe наша реакция будет зависеть от масштаба вторжения пукина в Украину Biden или постявят стул вместо президента - у него будет четкая woke политика
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10.08.2024 00:24 Відповісти
Тобто, події під курськом не стали "червоною" лінію
передають мінімум з можливого

після прийняття пакету 61млрд, https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ надані наступні PDA
PDA 56 FY 2024 April 24, 2024 $1,000M - за рахунок 2022-2023 років
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M - затримка з червня, на прохання росії
PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M - подарунок на ювілей, замість запрошення до НАТО
PDA 62 FY 2024 July 29, 2024 $200M

PDA 63 на 125млн - новий, сьогодні

Загалом буде 1.6млрд, з 7.8млрд доступних до 1 жовтня 2024
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09.08.2024 21:27 Відповісти
Погано рахуєте, тільки 3 липня був пакет допомоги на 2.5 мільярда долларів, плюс пообіцяли і може вже передали систему петріот - це ще 1 мільярд.
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09.08.2024 22:04 Відповісти
Мова про PDA, дія якого закінчується 1 жовтня 2024 - тобто не використані кошти згорають
Конгрес виділив 7.8млрд, використано 1.6млрд
Залишилось менше 2 місяців

По USAI є інший https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf звіт

Петріот не коштує 1 млрд - ціна десь 400млн
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ Ось пакет PDA , котрий коштував 1млрд, та має 1 систему патріот
проте крім патріота, пакет має інше озброення
Іншу зброю, що надали безкоштовно?
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09.08.2024 22:17 Відповісти
нема сенсу спілкуватись з людиною яка не вміє користуватись з інтернетом. Петріот з радарами коштує під мяльярд,які в дупу 400 мільйонів? https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-ogolosili-noviy-paket-viyskovoyi-dopomogi-1719309449.html ось інформація про липневий пакет
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09.08.2024 23:01 Відповісти
Повідомлення від "РБК-Україна» - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК"

Раніше, це видання переклало фразу Трампа "Україна не виграє", замість "Україна зараз не виграє"

Офіційне https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3837709/us-announces-latest-security-package-for-ukraine/ повідомлення про патріот від міноборони
це 61й пакет PDA на суму 225млн

рбк - повідомило, що надано в 60му пакеті PDA

кому вірити - рбк (росіянам), чи офіційним повідомленням?

прикро, що дехто, навіть не в змозі зробити власний висновок, відкривши надані офіційні посилання

звісно, що росіянам вірити простіше, там хоть написано не англійською
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09.08.2024 23:29 Відповісти
Ось про це пише CNN - вони теж російські? https://www.cnn.com/2024/07/03/politics/us-ukraine-military-aid/index.html https://www.cnn.com/2024/07/03/politics/us-ukraine-military-aid/index.html
https://www.reuters.com/world/us-set-announce-over-23-bln-weapons-package-ukraine-pentagon-2024-07-02/

Ця новина навіть на Цензорі була, то Бутусов вже теж агент? З якими ж денегератами в країні я живу. Ідіот на ідіоті. https://censor.net/en/news/3486566/the_pentagon_has_announced_the_content_of_a_new_aid_package_for_ukraine
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09.08.2024 23:41 Відповісти
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3825975/readout-of-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iiis-meeting-with-ukrainian-mini/

Ось заява на сайті Пентагону. Для тупих нагадую що гугл може автоматично перекласти якщо з англійською проблеми.
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09.08.2024 23:46 Відповісти
людина яка вміє читати та думати, може відкрити ці посилання
та перевірити, що йдеться про ракети до патріот
The USAI portion includes Patriot and NASAMS air defense missiles,
procurement of NASAMS and Patriot air defense interceptors.

сама система патріот не передавалась
згідно релізу від міноборони США, вона передана в 61му пакеті на суму 225млн
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09.08.2024 23:50 Відповісти
так ти вижче висрало що загальна допомога за ці пів року лише 1.6 мільярда долларів. Як може бути загалом 1.6,якщо в липневому пакеті 2.5, і нехай навіть 2.3 це ракети та все для ППО. ППО не треба? Чи на ці гроші треба танки? Що не так?
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09.08.2024 23:52 Відповісти
Мова була тільки про PDA, який згорає через 2 місяці, з якого надано тільки 1.6млрд

Про USAI - взагалі тяжко зрозуміти, що реально надано, а що тільки замовлено для виробництва

Згідно звіту, за 2 роки замовлно виробництва (закупівлі) на Obligated $13.7B

Треба розрізняти реально поставлене, від обіцянного
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10.08.2024 00:05 Відповісти
Поправка

Після перевірки, рбк не повідомляло про надання системи патріот в цьому пакеті.
Тільки про закупівлю ракет для патріот

Про передачу системи патріот - придумав
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09.08.2024 23:56 Відповісти
почни не сракою чититати, я вижче написав що можливо передали, можливо ні, я ніде не стверджував що точно передали, я вижче 4 джерел скинув що лише в липневому великому пакеті було допомоги на 2.5 мільярди, трішки більше чим за місяць військової допомоги на 3 мільярди, ти вижче висирав що дали лише 1.6 мільярди за пів року. Є десь якісь партнери які за такий проміжок часу більше дають?

Але такі тупі дегеретивні хохли як ти ніколи не можуть визнати власні помилки, це і поєднює тебе подібних з кацапами - їх коли в правду писком мокаєш вони починають віднєкуватись і вигадувати те чого нема.
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10.08.2024 00:01 Відповісти
ти стверджуєш, що "Петріот з радарами коштує під мяльярд,які в дупу 400 мільйонів? https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-ogolosili-noviy-paket-viyskovoyi-dopomogi-1719309449.html ось інформація про липневий пакет"

Ось офіційний https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ пакет PDA ,
This includes the authorization of a Presidential Drawdown of security assistance valued at up to $1 billion, as well as $850 million in assistance via the Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

The Presidential Drawdown is the twenty-eighth such drawdown of equipment from DoD inventories for Ukraine that the Biden Administration has authorized since August 2021. Capabilities in this package include:

One Patriot air defense battery and munitions;

Тобто PDA 1млрд, USAI 850млн
PDA включає 1 систему патріот + ракети
також в PDA багато іншої зброї

USAI розписаний окремо

Питання, скільки коштує система патріот в кількості 1шт, якщо весь пакет з патріотом коштує 1млрд
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10.08.2024 00:12 Відповісти
https://www.nytimes.com/2024/06/11/us/politics/patriot-missiles-ukraine-war.html про це пишуть медіа - передати могли тихо,американцям не обов'язково не анонсовувати передачу. Передали і добре. Знову же, можна включити трішки мізки і подивитись як пів року тому ми збивали ракети і як зараз.
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10.08.2024 00:03 Відповісти
Щоб розуміти https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI, згідно цього звіту

Appropriated ($32.7B): Всього виділено Конгресом, для виконавчої влади (Байден, Харіс та інші)
Committed ($24.9B): Обіцяно, що в майбутньому зроблять замовлення на виготовлення
Obligated ($13.7B): Реально замовлено з обіцяних коштів. Не факт, що виготовлено, та поставлено в Україну. https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3138105/nearly-3-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ Наприклад NASAMS 6 батарей замовлені в 2022 году, очікуються в жовтні 2025 року
Remaining ($7.8B): Залишок коштів, котрі доступні для обіцянок
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09.08.2024 23:05 Відповісти
Очень мало, 1.5 млрд долларов, от проголосованных Конгрессом 61 млрд.
Украина должна была получить деньгами 8 млрд, финансовый год в США заканчивается в конце сентября, после чего все обнуляется.
Кстати, в США вспомнили, что Белый Дом, ,,забыл,, передать Украине 6 млрд долларов в 2023.
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09.08.2024 21:52 Відповісти
"Украина должна была получить", ага. Хорошо что хоть не "США должны были дать" пока еще.
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10.08.2024 00:03 Відповісти
смотри. есть США - это американский народ. у него есть представители, которые их представляют. белый дом никак не может представлять народ, так как минимум половина против него, рейтинги показывают что больше против него.

американский народ посредством своих представителей в Когрессе и Сенате голосует - дай Украине Ленд лиз. администрация байдена его на дает.

теперь по порядку:

американский народ проявляет добрую волю дать Украине оружие

Белый дом ДОЛЖЕН дать.

Украине Белый дом ДОЛЖЕН, ибо деньги не байдена, и спасибо не байдену. это исполнитель воли. ему за это платят зарплату. и дружить нужно не с байденами, а с американским народом.
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10.08.2024 00:36 Відповісти
100%

Выделяет Конгрес от имени народа США
Байден+Харис+другие из администрации - просто исполнители закона

Могут исполнить, или нет
Например:
- лендлиз закон подписан, но не исполнен;
- в 2022 выделены деньги на президентский PDA, но президент не успел до 1 октября все подписать и сгорело 1.6млрд;
- в пакете на 61млрд, есть пункт раработать за 45 дней план победы Украины - сколько требуется для победы денег, какое оружие и т.п. Администрация не исполнила

Но когда деньги на PDA заканчиваются, из-за завышеных цен, на что https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ указал аудит и выявил завышение на 8.1млрд, при поставках на 20млрд,
то администрация не посылается на закон (т.к. его не существует), просто не дает помощь, и говорит "нам не комфортно", и во всем обвиняет Конгрес - требуя дайте денег

Конгрес дал денег
теперь главное, чтобы Байден+Харис передали остаток PDA 6.2млрд до 1 октября
иначе сгорит как в 2022 году
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10.08.2024 01:17 Відповісти
да даже сравнение из 60 млрд объявленных 7 на USAI, а меньше двух по PDA - само по себе чистая коррупция. это просто огромный красный сигнал начинать расследование.

смотри как аннур и ко, которого к стенке приставили недавно, в соей ботоферме срочно соорудили мусорный бото-лендинг с фейковой статой, которая ни на что не ссылается. а так же заготовили у себя в экзеле цифры превышающие в 8-10 раз официально объявленных и заполняют эфир. ибо кураторы поняли, что их цифрами завалили. а кто-то будет говорить что дипстейт это больная фантазия. а ботов типа аннур после победы Украины ребята с фронтов будут отлавливать. хотя подвал лубянки тяжело будет достать.
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10.08.2024 10:55 Відповісти
так "Белый дом должен, а не США должны. США никому ничего не должны, ******* уже кредиторы обхезаные.
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10.08.2024 01:54 Відповісти
я весь текст писал, что бы донести что США не должны. дело в том, что средневого постсовкого человека треиггерит насчет господинов в власти. они думают что они и есть страна, они и есть нация.

еще раз:

администрация байдена по ВОЛЕ американского народа ДОЛЖНА была Украине Ленд лиз.
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10.08.2024 10:46 Відповісти
на щастя, бота і його брехню є кому спростувати. Зокрема, це робить відомий блогер Роман Шрайк. На жаль, в його блогу (телеграмі) https://t.me/ShrikeNews Шрайк Ньюс це спростування ще треба пошукати, але, його зкопіював інший блогер Олег Пономарь, ось тут: "https://www.ponomaroleg.com/obnovlennyj-log-*******-pomoshhi-ssha-ukraine-30-07-2024/ Обновленный лог военной помощи США Украине 30.07.2024 "; навожу дані за 7 місяців цього року:

Общий объем помощи: ($14,5 млрд), вт.ч. PDA ($2.8 млрд) USAI ($9.7 млрд) FMF ($2.0 млрд)
Помощь по месяцам в 2024 году: Январь $0млн; Февраль $0млн; Март $300млн; Апрель $7000млн; Май $2675млн; Июнь $225млн; Июль $4275млн;
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09.08.2024 22:05 Відповісти
Ага, ось, знайшов https://t.me/ShrikeNews/15899 той блог Романа Шрайка
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09.08.2024 22:46 Відповісти
Останній раз було 250 млн. З кожним разом все менше. Схоже, що до кінця вересня Байден вчергове надасть менше половини від передбаченого законом: цього разу від 7,8 млрд., що передбачені законом про 61 млрд. допомоги. Зато розпатякувань про підтримку буде як завжди багато.
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09.08.2024 22:20 Відповісти
Якщо за 3 місяці 1.6млрд,
а залишилось менше 2місяців

то половина від 7.8млрд, тобто 2.3млрд до 1 жовтня - це оптимістично...
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09.08.2024 22:29 Відповісти
в цей раз в законі не вказана країна, для якої виділені кошти PDA
тобто на розсуд президента будь якій країні можна передати кошти

а враховуючи стан президента, то можна сказати, що Харіс, або ще хтось, вирішує це питання - скільки та кому
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09.08.2024 22:32 Відповісти
Як ви за...А краще звернися до зепотужного може він надасть більше!
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09.08.2024 22:37 Відповісти
Через Сполучені Штати Україна відмовилася від ядерної зброї, а Сполучені Штати повинні дати їй ************ зброю як компенсацію.
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09.08.2024 22:39 Відповісти
це ніщо
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10.08.2024 01:11 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10152 Петро Порошенко :

https://t.me/rozumaha/23231?single

https://t.me/rozumaha/23232?single

https://t.me/rozumaha/23233?single



Кожен українець зараз має не просто вірити в Збройні Сили, а робити все, щоб їм допомогти. Хтось підписує контракт зі Збройними Силами, хтось мобілізується, хтось збирає гроші за кордоном, а хтось робить це в Україні та закуповує величезні обсяги допомоги.
5 600 000 000 - це сума допомоги, з яких 5 000 000 000 - це наші Мариною гроші. І саме на цю суму за останні два з половиною роки ми допомогли Збройним Силам України.
- 27 429 FPV-дронів
- 220 нічних FPV-дронів
- 1500 «Мавіків» (нічних та денних)
- 353 вантажівки DAF
- 11 бронемашин Shield
- 90 БПЛА Poseidon
- 400 квадроциклів
- 1 «Журавель» - робот для евакуації поранених
- 41 екскаватор
- 2 тягача Oshkosh
- 40 Foden
- 3000 «Ванільних цукорків»
- 10 560 шин
- 200 лазне-пральних комплексів
- 69 пересувних авторемонтних майстерень
- 40 моторних човнів
- 40 купольних РЕБів «Шатро»
- 28 засобів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі»
- сотні Starlink
- тисячі радіостанцій
- десятки автобусів
- десятки мобільних шиномонтажних комплексів
- десятки командно-штабних модулів
За весь час ми надали допомогу близько двом сотням військових частин: туди входять і корпуси, і бригади, і полки, і батальйони. Звісно, ми не можемо розповісти про всю допомогу зараз, бо частина допомоги пов'язана з постачанням зброї, посиленням ППО та будівництвом фортифікацій.
Тож і далі набиратимемо темп. Бо, на жаль, донати українців падають, багато фондів скаржаться на це, але не наш. Бо Фонд Порошенка фінансується виключно за рахунок нашої родини, а ми зі Збройними Силами будемо навіть не до кінця, а до нашої Перемоги!
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10.08.2024 08:01 Відповісти
 
 