У липні в Україні через обстріли РФ загинуло найбільше цивільних з жовтня 2022 року, - ООН

У липні кількість загиблих і поранених цивільних осіб в Україні від російських обстрілів стала найбільшою від жовтня 2022 року.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У місії наголосили, що в липні спостерігається продовження тривожної тенденції, що триває з березня 2024 року, "а саме зростання кількості втрат (випадків загибелі й поранення) серед цивільних осіб".

"Атака 8 липня збільшила кількість втрат серед цивільних осіб до такого рівня, якого не було останні 20 місяців, – сказала Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні. – Я щиро сподіваюся, що кількість втрат у липні буде винятком і що ця тенденція збільшення втрат серед цивільних осіб припиниться".

У своїй щомісячній доповіді місія ООН підтвердила, що внаслідок насильства, пов’язаного з війною Росії, у липні в Україні загинули щонайменше 219 цивільних людей і ще 1018 – були поранені.

"Кількість втрат серед цивільних осіб в липні була найвищою з жовтня 2022 року, коли загинули 317 цивільні особи і 795 зазнали поранення… Найбільша кількість втрат була зафіксована 8 липня, коли російські збройні сили завдали ударів високоточними ракетами по цілях у Києві, Дніпрі, Кривому Розі (Дніпропетровська область) і Київській області. Загалом під час атак 8 липня загинули щонайменше 43 цивільні особи, у тому числі 5 дітей, а 147 зазнали поранення, у тому числі 7 дітей", – йдеться в повідомленні.

В ООН уточнили, що найбільша кількість втрат серед цивільних осіб була спричинена тоді, коли ракета або уламки ракети, перехопленої засобами ППО, влучили в житловий будинок у Шевченківському районі Києва (13 загиблих і щонайменше 20 поранених), бізнес-центр у Солом’янському районі Києва (6 загиблих і щонайменше 10 поранених), медичний центр у Дніпровському районі Києва (9 загиблих і щонайменше 5 поранених), дитячу лікарню "Охматдит" у Києві (2 загиблих і щонайменше 18 поранених) тй адміністративні будівлі ремонтно-механічного заводу в Кривому Розі (10 загиблих, 46 поранених).