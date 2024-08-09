США розширили санкції проти Білорусі за допомогу Росії у війні проти України

Міністерство фінансів США в п'ятницю внесло до санкційного списку 14 білоруських компаній та 19 фізичних осіб, які, на думку американського уряду є причетними до допомоги у війні Росії проти України і ухилення від санкцій з боку білоруських оборонних підприємств.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Під санкції потрапили, зокрема, завод "Легмаш", який виробляє артилерійські боєприпаси, компанія "Пеленг", яка виготовляє компоненти для космічних кораблів, супутників і військової техніки, конструкторське бюро "Безпілотні гелікоптери", "Рузекспедиція" "ВЛАТЕ Логістик" - дві білоруські логістичні компанії, які займаються транспортними послугами через Білорусь до Росії, включаючи реекспорт машин і західноєвропейських товарів в Росію та інші компанії.

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Також до списку санкцій увійшли три білоруські приватні авіакомпанії: "Белканто", "Рубі Стар" і "Рада". Американський Мінфін вважає, що вони були залучені до перевезення російських військовослужбовців і призначених для них вантажів, зокрема найманців і амуніції ПВК "Вагнер".

Всі 19 фізичних осіб, які внесені до санкційного списку, це керівництво підсанкційних підприємств.

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Окремим пунктом у заяві Мінфіну США вказано літак Boeing 767-32К з бортовим номером EW-001PB. У документі стверджується, що цей літак самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко використовує для своїх подорожей не тільки в офіційних, а й у приватних цілях.