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Новини Допомога Україні
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Зеленський подякував США за військову допомогу: Це вкрай необхідно для протистояння російським наступам

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги Україні, оголошений сьогодні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Президентові Джозефу Байдену, обом партіям Конгресу та американському народові за новий пакет військової допомоги від США, оголошений сьогодні.

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Ракети для Stinger, HIMARS та різноманітних протитанкових засобів, а також боєприпаси 155-го калібру та інше оснащення, передбачене цим пакетом, украй необхідне нашим силам для протистояння російським наступам.

Дуже важливо, щоб Сполучені Штати й надалі робили рішучі кроки та демонстрували лідерство у справі захисту української свободи та європейської стабільності. Цінуємо підтримку з боку США з перших днів повномасштабного російського вторгнення, яка вже дала нам змогу разом урятувати багато життів", - написав Зеленський.

Зеленський подякував США за допомогу

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) допомога (8295) США (22525)


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Топ коментарі
+7
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09.08.2024 22:52
+4
це потужне рішення нашого незламного Лідера
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09.08.2024 23:11
+4
"зелений український д'якула" , окрім промов, ділами він "слугою у рашиста був
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09.08.2024 23:34
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09.08.2024 22:52 Відповісти
Ви хочете шось довести людям, яким неможливо шось довести.

Я зробив простіше - моїх дітей тут жити не буде.

А мені пох, хоч на дачу, хоч в окоп в 55
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09.08.2024 23:37 Відповісти
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09.08.2024 22:59 Відповісти
це потужне рішення нашого незламного Лідера
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09.08.2024 23:11 Відповісти
Це найпотужніше).В Криворіжській школі дипломатії-дякувати не вчать
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09.08.2024 23:29 Відповісти
125 млн? Камала Гарріс за день таку суму назбирала на свою виборчу кампанію! Це знущання, а не допомога!
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10.08.2024 07:17 Відповісти
"зелений український д'якула" , окрім промов, ділами він "слугою у рашиста був
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09.08.2024 23:34 Відповісти
06:29

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/10/7469774/ NBC News: Самолет Трампа приземлился из-за технической неисправности
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10.08.2024 07:04 Відповісти
 
 