Зеленський подякував США за військову допомогу: Це вкрай необхідно для протистояння російським наступам
Президент Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги Україні, оголошений сьогодні.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую Президентові Джозефу Байдену, обом партіям Конгресу та американському народові за новий пакет військової допомоги від США, оголошений сьогодні.
Ракети для Stinger, HIMARS та різноманітних протитанкових засобів, а також боєприпаси 155-го калібру та інше оснащення, передбачене цим пакетом, украй необхідне нашим силам для протистояння російським наступам.
Дуже важливо, щоб Сполучені Штати й надалі робили рішучі кроки та демонстрували лідерство у справі захисту української свободи та європейської стабільності. Цінуємо підтримку з боку США з перших днів повномасштабного російського вторгнення, яка вже дала нам змогу разом урятувати багато життів", - написав Зеленський.
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Я зробив простіше - моїх дітей тут жити не буде.
А мені пох, хоч на дачу, хоч в окоп в 55
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