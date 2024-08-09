Зеленський подякував США за військову допомогу: Це вкрай необхідно для протистояння російським наступам

Президент Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги Україні, оголошений сьогодні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Президентові Джозефу Байдену, обом партіям Конгресу та американському народові за новий пакет військової допомоги від США, оголошений сьогодні.

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Ракети для Stinger, HIMARS та різноманітних протитанкових засобів, а також боєприпаси 155-го калібру та інше оснащення, передбачене цим пакетом, украй необхідне нашим силам для протистояння російським наступам.

Дуже важливо, щоб Сполучені Штати й надалі робили рішучі кроки та демонстрували лідерство у справі захисту української свободи та європейської стабільності. Цінуємо підтримку з боку США з перших днів повномасштабного російського вторгнення, яка вже дала нам змогу разом урятувати багато життів", - написав Зеленський.