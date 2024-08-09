Недбалість начальника речової служби військової частини у Києві призвела до 25 млн грн збитків при закупівлі форми, - Нацполіція
У Києві правоохоронці повідомили про підозру начальнику речової служби військової частини. Державі завдано 25 млн грн збитків при закупівлі військової форми.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що у 2022 році між військовою частиною та приватною компанією був укладений договір на постачання форменого одягу. Кошти на закупівлю було виділено рішенням Київської міської ради. Під час приймання форми на баланс військової частини начальник речової служби не перевірив відповідність товару визначеним Міністерством оборони стандартам. Відтак було допущено збитки у 25 млн грн.
Наразі слідчі поліції повідомили службовцю про підозру за ч. 4 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Щодо підприємця, який здійснював постачання, Деснянським районним судом м. Києва вже встановлюється міра відповідальності за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Постачальника обвинувачено у співучасті у завданні збитків у 25 млн грн та легалізації 3 мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А куди дивилися депутати КМР, коли гроші виділяли? Або по деяким каналам вештатися і владу гадити важливіше, ніж дивитися куди самі ж гроші виділяють.
Схоже прапор не поділився ...
Але не чув, щоб когось взяли. Як ніяк одне міністерство.