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Новини
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Недбалість начальника речової служби військової частини у Києві призвела до 25 млн грн збитків при закупівлі форми, - Нацполіція

форма,зсу,однострій

У Києві правоохоронці повідомили про підозру начальнику речової служби військової частини. Державі завдано 25 млн грн збитків при закупівлі військової форми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році між військовою частиною та приватною компанією був укладений договір на постачання форменого одягу. Кошти на закупівлю було виділено рішенням Київської міської ради. Під час приймання форми на баланс військової частини начальник речової служби не перевірив відповідність товару визначеним Міністерством оборони стандартам. Відтак було допущено збитки у 25 млн грн.

Наразі слідчі поліції повідомили службовцю про підозру за ч. 4 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Щодо підприємця, який здійснював постачання, Деснянським районним судом м. Києва вже встановлюється міра відповідальності за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Постачальника обвинувачено у співучасті у завданні збитків у 25 млн грн та легалізації 3 мільйонів гривень.

Автор: 

Київ (19419) Нацполіція (15132) закупівлі (3351) ЗСУ (7500)


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Топ коментарі
+12
Українська мова дійсно співуча, як елегантно замінили слово "спіздив" на слово "недбалість"
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10.08.2024 00:16
+11
@ "Українські військові захопили склади з матеріально-технічним забезпеченням і ************ в Суджанському районі Курської області (РФ). Вони призначалися для окупантів, які планували наступати на Сумщині.". Про це https://t.me/nexta_live/81004 повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук
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09.08.2024 23:48
+7
Звернули увагу -нацпол рулить. Спасає фігуранта. По дронах Розенблата Нацпол вже півтора року рулить, а ні дронів ні грошей. Напевне це саме форма від Шарапова, що з Турції везли.
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10.08.2024 00:19
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@ "Українські військові захопили склади з матеріально-технічним забезпеченням і ************ в Суджанському районі Курської області (РФ). Вони призначалися для окупантів, які планували наступати на Сумщині.". Про це https://t.me/nexta_live/81004 повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук
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09.08.2024 23:48 Відповісти
Кошти на закупівлю було виділено рішенням Київської міської ради. Джерело:

А куди дивилися депутати КМР, коли гроші виділяли? Або по деяким каналам вештатися і владу гадити важливіше, ніж дивитися куди самі ж гроші виділяють.
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09.08.2024 23:55 Відповісти
Українська мова дійсно співуча, як елегантно замінили слово "спіздив" на слово "недбалість"
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10.08.2024 00:16 Відповісти
Мова тут не при чем. Это высший пилотаж деятельности интенданта. Растащить и свернуть на халатность не все сумеют.
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10.08.2024 08:38 Відповісти
В ЗСУ нема слова "спіздив" є лише "проїбав".
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10.08.2024 08:54 Відповісти
Звернули увагу -нацпол рулить. Спасає фігуранта. По дронах Розенблата Нацпол вже півтора року рулить, а ні дронів ні грошей. Напевне це саме форма від Шарапова, що з Турції везли.
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10.08.2024 00:19 Відповісти
...случайна так палучілась, насяльніка...
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10.08.2024 00:26 Відповісти
Недбалість? Так-так, недбалість. Віримо.
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10.08.2024 04:23 Відповісти
Недбалість ця потім в багажнику авто зявляється у вигляді відката
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10.08.2024 05:16 Відповісти
Недбалість при закупки формы,плавно переросла в недбалість при покупке домика в Испании,вместо трех этажей ему впарили два - немедленно арестовать под домашний арест и надеть аж два браслета.
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10.08.2024 07:42 Відповісти
Як вони м"яко, недбалість, а не шахрайство, мабуть правоохоронці в долі
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10.08.2024 09:25 Відповісти
"Недбалість" цього начальника мабуть акумулювалась у квартири,автомобілі,можливо крипту,але слідчі органи звичайно ж цього не побачать.
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10.08.2024 10:09 Відповісти
Винних однозначно треба наказувати, тим більше в такий час, АЛЕ: а "слідчі" поліції взагалі звідки знають про ставлення до військової служби? Для цього має бути військова прокуратура з відповідними органами... а не мусорня яка дупля не відстрілює про Збройні Сили від слова ЗОВСІМ.
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10.08.2024 10:35 Відповісти
Шапіто абвгдейки, два роки і вони помітили недбалість... Чергова локшина, типу ми ж працюємо ...
Схоже прапор не поділився ...
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10.08.2024 15:05 Відповісти
В прикордонній службі така сама херня. В кінці минулого року, видали фліски, розміри на ярликах ті що треба, а в реальності пошито наче на дітей. Ще й якість пошиття та матеріал взагалі колгосп.
Але не чув, щоб когось взяли. Як ніяк одне міністерство.
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11.08.2024 11:21 Відповісти
 
 