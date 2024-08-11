Росія видає старі відео за "успішні удари" по ЗСУ в Курській області, - ЗМІ
Російські ЗМІ поширюють відеоролики, які оборонне відомство країни-агресорки видає за "успішні удари" по українських силах у Курській області РФ. Однак насправді ці відео були зняті давно і в інших місцях.
Про це повідомляють розслідувачі видання The Insider, інформує Цензор.НЕТ.
Як приклад видання наводить відео, опубліковане 10 серпня російським державним інформаційним агентством "РИА Новости" з посиланням на Міноборони Росії. На кадрах російські вертольоти нібито завдають ударів по "живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".
Проте, як з'ясували розслідувачі The Insider, насправді це відео було знято у Кремінній та у Часовому Яру.
Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч - скріншот карти в районі Кремінної, Луганська область. The Insider
Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч - карта об'єкта в Часовому Яру, Донецька область. The Insider
Крім цього, 9 серпня російське Міноборони опублікувало ролик про нібито нові удари російської армії в Сумській області. Журналісти The Insider з'ясували, що це відео теж було знято набагато раніше. 14 липня цього року цей ролик публікувало російське державне пропагандистське агентство ТАСС.
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Насправді ж, про саму операцію я поки щось говорити не готовий. З двох причин. Перше - старий принцип: "Не нашкодь!" А друге - занадто багато невідомих, починаючи із сакраментального питання: «Хто?» Ні, ми знаємо, що доки все на піднесенні й викликає захоплення, героєм малюватимуть оте наше Зе. А коли щось піде не так? Тоді звично винуватцями призначать військових. Тому про саму операцію, її розробників та чисто воєнну складову - про це поки краще б не базікати. А от оцінювати корисні й позитивні перспективи та на противагу їм тривоги - це те, що точно не завадить... Тож краще наперед урівноважити свої очікування й добре усвідомлювати не лише оптимістичні, але й більш песимістичні варіанти. … Т. Чорновіл