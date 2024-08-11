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Росія видає старі відео за "успішні удари" по ЗСУ в Курській області, - ЗМІ

Росія видає старі відео за «успішні удари» по ЗСУ у Курській області, - ЗМІ

Російські ЗМІ поширюють відеоролики, які оборонне відомство країни-агресорки видає за "успішні удари" по українських силах у Курській області РФ. Однак насправді ці відео були зняті давно і в інших місцях.

Про це повідомляють розслідувачі видання The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

Як приклад видання наводить відео, опубліковане 10 серпня російським державним інформаційним агентством "РИА Новости" з посиланням на Міноборони Росії. На кадрах російські вертольоти нібито завдають ударів по "живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".

Проте, як з'ясували розслідувачі The Insider, насправді це відео було знято у Кремінній та у Часовому Яру.

Росія видає старі відео за

Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч - скріншот карти в районі Кремінної, Луганська область. The Insider

Росія видає старі відео за

Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч - карта об'єкта в Часовому Яру, Донецька область. The Insider

Крім цього, 9 серпня російське Міноборони опублікувало ролик про нібито нові удари російської армії в Сумській області. Журналісти The Insider з'ясували, що це відео теж було знято набагато раніше. 14 липня цього року цей ролик публікувало російське державне пропагандистське агентство ТАСС.

Росія видає старі відео за

Читайте також: РФ надіслала підкріплення в Курську область, але це не допомогло відбити втрачені райони, - FT

Автор: 

росія (65114) Міноборони рф (703) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+14
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11.08.2024 23:40
+10
брехливі кацапські під@ри! Скоро ЗСУ нададуть риа новастям відео успішних ударів!
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11.08.2024 23:01
+10
Та що б вже вони не брехали, нам вже насрать. Хлопці роблять свою справу і доволі справно.
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11.08.2024 23:09
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брехливі кацапські під@ри! Скоро ЗСУ нададуть риа новастям відео успішних ударів!
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11.08.2024 23:01 Відповісти
там взагалі топовим зблогерам заборонили курську тему згадувати у сводках.
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11.08.2024 23:03 Відповісти
а спалену колону з жареними кацапськими сточнікамі ріа новасті теж показали своїм зомбокацапам?
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11.08.2024 23:04 Відповісти
Та що б вже вони не брехали, нам вже насрать. Хлопці роблять свою справу і доволі справно.
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11.08.2024 23:09 Відповісти
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11.08.2024 23:40 Відповісти
Кацапи лишаються собою - навіть "зліпити горбатого" не вміють. Рукодупість - то одна з найважливіших зкріп. А без зкріп і кацапів не було б...
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11.08.2024 23:47 Відповісти
Уже кілька днів триває дуже амбітна воєнна операція ЗСУ в Курській Інородній Республіці. Хочеться вірити, що ось саме зараз - це те, що все остаточно переломить і започаткує шлях до перемоги. .. А з іншого боку слухати й читати радісні верески всіляких політруків-світанів про «Через Курськ шлях на москву», черговий «докорінний перелом», «до АЕС рукою подати, до Курська 10 кілометрів, захоплюємо мега-важливі об'єкти» - від такого просто нудить. Ворожі пропагандисти не принесуть стільки шкоди, як отакі свої ідіоти, лакузи або провокатори...
Насправді ж, про саму операцію я поки щось говорити не готовий. З двох причин. Перше - старий принцип: "Не нашкодь!" А друге - занадто багато невідомих, починаючи із сакраментального питання: «Хто?» Ні, ми знаємо, що доки все на піднесенні й викликає захоплення, героєм малюватимуть оте наше Зе. А коли щось піде не так? Тоді звично винуватцями призначать військових. Тому про саму операцію, її розробників та чисто воєнну складову - про це поки краще б не базікати. А от оцінювати корисні й позитивні перспективи та на противагу їм тривоги - це те, що точно не завадить... Тож краще наперед урівноважити свої очікування й добре усвідомлювати не лише оптимістичні, але й більш песимістичні варіанти. … Т. Чорновіл
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12.08.2024 00:07 Відповісти
Пан Чорновіл правий . Потрібна тиша , молитися за наших хлопців , бо дуже ризикована військова операція .
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12.08.2024 08:58 Відповісти
Разве в первый раз? Имея "все для счастья" Балаганов на копейках спалился
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12.08.2024 00:20 Відповісти
 
 