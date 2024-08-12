Від початку літа з районів Курської області по Сумщині було завдано майже дві тисячі ударів, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що росіяни майже дві тисячі разів били по Сумщні з районів Курської області від початку літа.
Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Президент нагадав, що минулої ночі наші воїни збили більш ніж 50 "шахедів". Урім того росіяни запустили 4 балістичні ракети з Воронезької області.
"Ми фіксуємо всі місця, із яких російська армія завдає ударів – також Бєлгородська область, Курська, інші райони. Тільки від початку цього літа й тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2 тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо й кожен ракетний удар. І кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь", - сказав глава держави.
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звірушка необучяєма...
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Відстань між Воронежем та Суджею становить приблизно триста тридцять один кілометр, проїхати його автомобілем можна за п'ять годин дев'ятнадцять хвилин.