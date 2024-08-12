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Від початку літа з районів Курської області по Сумщині було завдано майже дві тисячі ударів, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 11 серпня

Володимир Зеленський заявив, що росіяни майже дві тисячі разів били по Сумщні з районів Курської області від початку літа.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що минулої ночі наші воїни збили більш ніж 50 "шахедів". Урім того росіяни запустили 4 балістичні ракети з Воронезької області.

"Ми фіксуємо всі місця, із яких російська армія завдає ударів – також Бєлгородська область, Курська, інші райони. Тільки від початку цього літа й тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2 тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо й кожен ракетний удар. І кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь", - сказав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23798) обстріл (28414) Сумська область (3663) Курськ (1103)


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козел з поправкою вліз
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12.08.2024 02:13 Відповісти
дає йому щє 25 років - воно все одно нічому не навчиться.
звірушка необучяєма...
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12.08.2024 02:16 Відповісти
Суща правда, кацапи виїзджали на самохідках як на учбові артстрільби. В день входу ЗСУ дивізіон сау 122 попався в капкан. Прямо на марші, встигли тільки розвернутись. Зараз вчухло.
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12.08.2024 02:27 Відповісти
а можна цю новину щє десь через пів години?
стане новішою і незламно потужнішою!
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12.08.2024 02:59 Відповісти
Куряни - що вони курять ?
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12.08.2024 05:55 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/NBbhK_s1Geo буданов збирається пити каву у воронежі
Відстань між Воронежем та Суджею становить приблизно триста тридцять один кілометр, проїхати його автомобілем можна за п'ять годин дев'ятнадцять хвилин.
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12.08.2024 06:23 Відповісти
там от суджи до будановки всего 130 км....нахер ему тот воронеж)
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12.08.2024 09:05 Відповісти
підрах...й фіговий
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12.08.2024 07:42 Відповісти
 
 