Від початку літа з районів Курської області по Сумщині було завдано майже дві тисячі ударів, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що росіяни майже дві тисячі разів били по Сумщні з районів Курської області від початку літа.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що минулої ночі наші воїни збили більш ніж 50 "шахедів". Урім того росіяни запустили 4 балістичні ракети з Воронезької області.

"Ми фіксуємо всі місця, із яких російська армія завдає ударів – також Бєлгородська область, Курська, інші райони. Тільки від початку цього літа й тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2 тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо й кожен ракетний удар. І кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь", - сказав глава держави.

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