Росія перекидає у Курську область війська з Харківського напрямку. Проте не так багато, як хотілося б Україні, - Economist
Росія знімає частини з інших ділянок фронту не тими темпами, яких хотілося б українському командуванню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журнал Economist.
"Мета-мінімум - це відтягування російських військ від головних ділянок фронту - Харкова і Донбасу. Поки що... Росія перекидає війська з Харківського напрямку, але з Донбаського поки що перекинула набагато менше", - зазначило видання.
Шестиденна операція України на території Росії просувається швидше, ніж багато хто наважувався думати. Проте російське командування не наважується перекинути багато своїх підрозділів зі сходу України у Курську область
"Їхнє командування - не ідіоти. Вони перекидають сили, але не так швидко, як нам хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розтягувати логістику на 80-100 км", - сказало виданню джерело в Генштабі ЗСУ.
Попри все операція у Курській області суттєво вплинула на бойових дух українців, як у владних кабінетах та фронтових госпіталях, так і на фронті.
"Нація повірила, що знайшла пролом у панцирі Путіна", - написало видання.
Нагадаємо, ЗСУ просунулися вглиб Росії на 30 км, що стало найглибшим і найзначнішим вторгненням з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Російські окупанти будують нові лінії оборони біля Курської АЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стадо баранов во главе со львом победит стаю львов во
"Как пагодка в Мацкве?!" Почём сейчас в "Ольгино" за комент платят?
Що - "даремно"?
Що означає: "бачив трупи з пострілами в потилицю"? Навіщо ті збочені кацапи стріляють трупам у потилицю?
Воно мені взагалі здалося програмою бо поводилося не як людина
Щось розумне написано, і там твоя вподобайка стоїть)
Може й людина, але підозріле...
Не рівняй наших воїнів зі своїми "м"ясниками"!
Не лізь у ті питання в яких не тямиш! Не ганьбися Будь ласка
чим більше, всяких аналітиків, тим краще.
нам, своє робить!
То ж все тільки починається ..
Головне зараз для ЗСУ - добряче закріпитись на плацдармі , тоді русня перекине на курщину все що завгодно ..