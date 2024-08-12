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Новини
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Росія перекидає у Курську область війська з Харківського напрямку. Проте не так багато, як хотілося б Україні, - Economist

Росія перекидає військових у Курську область

Росія знімає частини з інших ділянок фронту не тими темпами, яких хотілося б українському командуванню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журнал Economist.

"Мета-мінімум - це відтягування російських військ від головних ділянок фронту - Харкова і Донбасу. Поки що... Росія перекидає війська з Харківського напрямку, але з Донбаського поки що перекинула набагато менше", - зазначило видання.

Шестиденна операція України на території Росії просувається швидше, ніж багато хто наважувався думати. Проте російське командування не наважується перекинути багато своїх підрозділів зі сходу України у Курську область

"Їхнє командування - не ідіоти. Вони перекидають сили, але не так швидко, як нам хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розтягувати логістику на 80-100 км", - сказало виданню джерело в Генштабі ЗСУ.

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Попри все операція у Курській області суттєво вплинула на бойових дух українців, як  у владних кабінетах та фронтових госпіталях, так і на фронті.

"Нація повірила, що знайшла пролом у панцирі Путіна", - написало видання.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися вглиб Росії на 30 км, що стало найглибшим і найзначнішим вторгненням з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Російські окупанти будують нові лінії оборони біля Курської АЕС.

Автор: 

армія рф (17250) Україна (5867) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+17
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12.08.2024 09:29
+9
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12.08.2024 09:27
+8
У Радянській армії близько 50% молодшого та середнього командного складу складали УКРАЇНЦІ!!! Це при тому що українці в СРСР були лише 1/5 населення Саме тому РА була сильною - бо будь-яка армія сильна саме командирами Мені мій колишній однокурсник колись "по-п"яні" сказав: " Рассийская армия очень много утратила в интеллектуальнам и прафессианальнам плане с уходам хахлов!" (а він знав - про що говорив ! Бо закінчив службу начальником управління кадрів ВКС одного з округів)
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12.08.2024 10:12
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12.08.2024 09:27 Відповісти
У Радянській армії близько 50% молодшого та середнього командного складу складали УКРАЇНЦІ!!! Це при тому що українці в СРСР були лише 1/5 населення Саме тому РА була сильною - бо будь-яка армія сильна саме командирами Мені мій колишній однокурсник колись "по-п"яні" сказав: " Рассийская армия очень много утратила в интеллектуальнам и прафессианальнам плане с уходам хахлов!" (а він знав - про що говорив ! Бо закінчив службу начальником управління кадрів ВКС одного з округів)
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12.08.2024 10:12 Відповісти
Есть интересная фраза.
Стадо баранов во главе со львом победит стаю львов во
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12.08.2024 10:28 Відповісти
Я чув! Її ще в античній Греції придумали На жаль - у нас теж стоїть "віслюк" на чолі "левів"
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12.08.2024 10:30 Відповісти
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12.08.2024 09:29 Відповісти
стоять ,а не лежать мертві,як хотілося б кацапам
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12.08.2024 09:39 Відповісти
Тобі аж з "Великобританії" видно? Мабуть з "ВнутріМКАДівської"! "Чудо в пір"ї"! За кордон (до "старої" Європи) повиїжджали в основному "хахлы русскоязычные" - які українською мовою не володіють І коли я бачу "украиноязычного хахла" під британським прапором - я відчуваю запах "пракисших щей"!!!
"Как пагодка в Мацкве?!" Почём сейчас в "Ольгино" за комент платят?
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12.08.2024 10:36 Відповісти
До чого тут зображення єдинорогів?
Що - "даремно"?
Що означає: "бачив трупи з пострілами в потилицю"? Навіщо ті збочені кацапи стріляють трупам у потилицю?
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12.08.2024 11:02 Відповісти
Ви здатні відповідати на питання чи "прошивка злетіла"?
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12.08.2024 11:45 Відповісти
Це батрак з "Ольгіно" вирішив "******** запустить"
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12.08.2024 12:17 Відповісти
Що і треба було довести! "Опонент самоліквідувався" Чим і підтвердив свою "ВнутріМКАДівську" сутність!
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12.08.2024 12:57 Відповісти
Мабуть адмін на гілку зайшов)

Воно мені взагалі здалося програмою бо поводилося не як людина
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12.08.2024 12:59 Відповісти
Ще знайшов:
Щось розумне написано, і там твоя вподобайка стоїть)
Може й людина, але підозріле...
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12.08.2024 15:09 Відповісти
ТО я просто погодився з тактикою індивідуального терору Ізраїлю Бо з терористами по-іншому неможливо
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12.08.2024 16:23 Відповісти
Я задав питання: "Как пагодка в Мацкве?!" Почём сейчас в "Ольгино" за комент платят?
Не рівняй наших воїнів зі своїми "м"ясниками"!
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12.08.2024 12:16 Відповісти
Джерело в Генштабі - за логістику на 100км - під час такого наступу - це зрадник
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12.08.2024 09:38 Відповісти
І де ти бачиш "зраду"? Від кордону до ЛБЗ зараз - близько 30 км Склади постачання (не польові) розташовуються за межами удару фронтової артилерії та авіації Це складає від 50 до 100 км Який "секрет" людина видала? Про це знає будь-який спеціаліст що займається військовою логістикою!
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12.08.2024 10:16 Відповісти
Ця " людина" зовсім не повинна за це в"якати - тим більш з Генштабу
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12.08.2024 10:53 Відповісти
А вона не "вякає" Людина каже реальні речі! Бо сильно розтягнуті комунікації - "слаба ланка" будь-якої армії Кацапи на собі це відчули у березні 2022 року на Сіверщині (Чернігівська та Сумська область) Наші хлопці вибивали в першу чергу паливозаправники (бо на танки ПТРК не було) І танки "дуба стали" без пального!
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12.08.2024 12:22 Відповісти
Тоді для чого про такии "реал" роздибендувати? - він шо там в Генштабі самии вумнии?
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12.08.2024 12:26 Відповісти
Ти написав про "зраду" Я тобі пояснив - що "зради" тут немає То навіщо тоді тут "роздибендувати"?
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12.08.2024 12:54 Відповісти
Для тебе норм - шо Генштабіст дає інтерв"ю про логістику? - питань більше немає
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12.08.2024 12:58 Відповісти
Дитино! Це викладали у будь-якому училищі тилу (чи командному) в курсі "Тил Збройних сил" (або "Тил (роду військ)" ще в часи моєї молодості І наші і російські тиловики вчаться практично по одних і тих самих програмах - бо автомобілі рухаються з однаковою швидкістю, у них практично однакова прохідність, вантажопідйомність та витрата пального, вантажі однакові Це все одно, якби начштабу бригади сказав, що в період весняного роздоріжжя техніці важко пересуваться поза межами доріг з твердим покриттям!
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12.08.2024 13:11 Відповісти
По витраті пального можна взнати кількість техніки яка заишла
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12.08.2024 13:17 Відповісти
А він називав "обсяг витраченого пального"? Дитино! Я логістику вивчав ще у військовому училищі Потім служив у різних в/ч тривалий час де стикався з логістичними питаннями Потім служив у штабі однієї з в/ч Займався в тому числі й логістикою (вже як юрист) Розвіддані беруться зовсім з інших джерел: наприклад з вереску блогерок типу Берлінської про те яка з бригад чого потребує на даний час! Я з її допису можу оцінить стан боєздатності бригади набагато повніше ніж з тих кількох слів сказаних офіцером ГШ
Не лізь у ті питання в яких не тямиш! Не ганьбися Будь ласка
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12.08.2024 14:01 Відповісти
Я для прикладу - може вони заишли на 10 днів - шоб відтягнути віиська з інших напрямків а він вже поліз з логістикою
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12.08.2024 14:44 Відповісти
Якби ти сам себе менше читав - а уважніше мої коментарі вичитав - то побачив-би що про "відволікаючий удар" я писав з першого дня! Це ти "на голому місці" почав шукать "зраду"!
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12.08.2024 14:49 Відповісти
На віині не має нічого стабільного - міг бути відволікаючии а гарно заишли - можуть окопатися - хто швидше перестраюється міняється в того и перевага
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12.08.2024 14:56 Відповісти
Добре! У тебе є десяток свіжих бригад для захоплення та утримання цієї території? ТО чому ж наших тіснять на сході? Може тоді варто було ними укріпить фронт на Донбасі? Наші просто "всадили ножа в бочину" кацапам Зараз "покошмарять" Курщину Нанесуть матеріальних збитків військовим частинам Потовчуть їх військові колони на марші (Он - британська розвідка передає - під Рильськом рознесли колону 490 убитих і поранених! Одним ударом!) І хай кацапи метаються "як в жопу поранена рись!" Краще - ніж штурмуватимуть Покровськ І потім наші хлопці можуть відступить назад Вони своє завдання виконали
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12.08.2024 15:26 Відповісти
Кацапи лізуть бо в нас зброі обмаль - шоб захищатись не обов"язково мати паритет в живіи силі і КАБові якось пох чи там 20 біиців чи 50 - наишли в нас слабке місце
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12.08.2024 15:58 Відповісти
Я йому "стрижене" А він мені - "брите"! Ти хоч пам"ятаєш - зза чого полеміка почалася?
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12.08.2024 16:04 Відповісти
З -за того шо штабіст почав інтерв"ю роздавати
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12.08.2024 16:08 Відповісти
Ти вже мене на матюки провокуєш Я тобі "на пальцях" пояснив що там ніякої "зради" немає - лише констатація загальновідомого та загальнозрозумілого (для спеціалістів) факту Так ти почав "натягувать сову на глобус" і "мінять тему спору" Досить! Мені осточортіло "школяру" читать "основи військової справи" Мені за це гроші не платять!
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12.08.2024 16:38 Відповісти
туман війни.
чим більше, всяких аналітиків, тим краще.
нам, своє робить!
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12.08.2024 09:42 Відповісти
Нічого)зточаться ці,то перекине ще.
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12.08.2024 09:59 Відповісти
Пук у воду.
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12.08.2024 10:14 Відповісти
При плануванні таких операцій зазвичай проробляється все до дрібниць. Заяви всяких аналітиків і експертів це триндьож по результату і власні припущення, не більше.
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12.08.2024 10:24 Відповісти
Ніхто й не сумнівався в тому що кацапи , з перекиданням резервів з Донбасу - будуть тягти до останнього , бо Донбас це єдиний напрямок де в них хоч щось виходить . Але все ж , згодом - нікуди вони не подінуться . Прийдеться . Бо йдеться про престиж рашки як держави - в очах світу . Що таке для них якийсь чужий напівзруйнований Донбас , і що таке Курськ !!
То ж все тільки починається ..
Головне зараз для ЗСУ - добряче закріпитись на плацдармі , тоді русня перекине на курщину все що завгодно ..
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12.08.2024 10:50 Відповісти
Невідомо як ЗСУ змогли і наскільки інтенсивно "окопались" адже в війні -важливо не захоплення а утримання території.
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12.08.2024 11:07 Відповісти
Рейди теж багато корисного приносять.Колись батько Махно рейдом допоміг червоним зірвавши наступ ДА ВСЮР на москву, яку вже більшовики готували до евакуації
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12.08.2024 12:33 Відповісти
не заперечую
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12.08.2024 12:54 Відповісти
 
 