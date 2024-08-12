Росія перекидає у Курську область війська з Харківського напрямку. Проте не так багато, як хотілося б Україні, - Economist

Росія знімає частини з інших ділянок фронту не тими темпами, яких хотілося б українському командуванню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журнал Economist.

"Мета-мінімум - це відтягування російських військ від головних ділянок фронту - Харкова і Донбасу. Поки що... Росія перекидає війська з Харківського напрямку, але з Донбаського поки що перекинула набагато менше", - зазначило видання.

Шестиденна операція України на території Росії просувається швидше, ніж багато хто наважувався думати. Проте російське командування не наважується перекинути багато своїх підрозділів зі сходу України у Курську область

"Їхнє командування - не ідіоти. Вони перекидають сили, але не так швидко, як нам хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розтягувати логістику на 80-100 км", - сказало виданню джерело в Генштабі ЗСУ.

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Попри все операція у Курській області суттєво вплинула на бойових дух українців, як у владних кабінетах та фронтових госпіталях, так і на фронті.

"Нація повірила, що знайшла пролом у панцирі Путіна", - написало видання.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися вглиб Росії на 30 км, що стало найглибшим і найзначнішим вторгненням з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Російські окупанти будують нові лінії оборони біля Курської АЕС.