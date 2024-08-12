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США та Південна Корея проведуть спільні військові навчання через загрози з боку КНДР

Південна Корея та США проведуть військові навчання

Наступного тижня, з 19 по 29 серпня, Південна Корея і Сполучені Штати розпочнуть масштабні спільні військові навчання для зміцнення своєї обороноздатності на тлі загроз з боку КНДР.

Про це повідомляє Yonhap, інформує Цензор.НЕТ.

Щорічні навчання "Щит свободи Ульчі" (UFS) охоплюватимуть основні командно-штабні навчання на базі комп'ютерного моделювання, а також одночасні польові навчання і навчання з цивільної оборони.

Навчання будуть спрямовані на реагування загроз у всіх сферах, зокрема на ракетні атаки, глушіння GPS-сигналів та кібератаки з боку Північної Кореї.

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Окрім американських та південнокорейських військ у навчаннях також братимуть участь деякі країни-члени командування ООН UNC, що уповноважене слідкувати за дотриманням Сеулом і Пхеньяном перемир’я, встановленим після Корейської війни 1950-1953 років.

Видання зазначає, що Північна Корея засуджує спільні навчання, називаючи їх репетицією вторгнення в КНДР. Пхеньян у відповідь проводить власні військові маневри чи випробування зброї. Водночас США і Південна Корея відкидають подібні звинувачення і зазначають, що їхні спільні військові навчання мають оборонний характер.

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КНДР (1210) США (22590) військові навчання (2775) Південна Корея (451)


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Сюди б ще і Японію.
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12.08.2024 13:01 Відповісти
 
 