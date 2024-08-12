Італія та Швейцарія домовились співпрацювати для проведення Саміту миру за участі РФ

Італія та Швейцарія будуть співпрацювати щодо створення умов для проведення Саміту миру за участі Росії.

Про це заявили глави МЗС обох країн Антоніо Таяні та Ігнаціо Кассіса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вважаючи, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами, два міністри погодилися підтримувати тісні контакти для співпраці у створенні найкращих можливих умов для другого Саміту миру за участю всіх сторін, включаючи Росію та суб’єктів на міжнародній арені", - йдеться у заяві.

Зазначається, що з цією метою Італія та Швейцарія запрошують усіх зацікавлених суб’єктів на міжнародній арені докласти всіх зусиль для створення спільної платформи переговорів, заснованої на повазі до міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, як це закріплено в Статуті ООН, і беручи до уваги пропозиції, зроблені кількома сторонами, щоб покласти край конфлікту.

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"Усвідомлюючи глобальні наслідки конфлікту в Україні, Італія та Швейцарія залишаються відданими здійсненню всіх необхідних кроків для побудови дипломатичного шляху до справедливого, всеосяжного та тривалого миру", - заявили глави МЗС

Нагадуємо, у Швейцарії 15-16 червня 2024 року відбувся перший Саміт миру. На ньому обговорювалися три пункти української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей. За підсумками саміту підписано комюніке, яке є відкритим для приєднання.