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Італія та Швейцарія домовились співпрацювати для проведення Саміту миру за участі РФ

глави МЗС Італії та Швейцарії Антоніо Таяні та Ігнаціо Кассіса

Італія та Швейцарія будуть співпрацювати щодо створення умов для проведення Саміту миру за участі Росії.

Про це заявили глави МЗС обох країн Антоніо Таяні та Ігнаціо Кассіса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вважаючи, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами, два міністри погодилися підтримувати тісні контакти для співпраці у створенні найкращих можливих умов для другого Саміту миру за участю всіх сторін, включаючи Росію та суб’єктів на міжнародній арені", - йдеться у заяві.

Зазначається, що з цією метою Італія та Швейцарія запрошують усіх зацікавлених суб’єктів на міжнародній арені докласти всіх зусиль для створення спільної платформи переговорів, заснованої на повазі до міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, як це закріплено в Статуті ООН, і беручи до уваги пропозиції, зроблені кількома сторонами, щоб покласти край конфлікту.

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"Усвідомлюючи глобальні наслідки конфлікту в Україні, Італія та Швейцарія залишаються відданими здійсненню всіх необхідних кроків для побудови дипломатичного шляху до справедливого, всеосяжного та тривалого миру", - заявили глави МЗС

Нагадуємо, у Швейцарії 15-16 червня 2024 року відбувся перший Саміт миру. На ньому обговорювалися три пункти української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей. За підсумками саміту підписано комюніке, яке є відкритим для приєднання.

Автор: 

Італія (1564) Швейцарія (862) переговори з Росією (1064) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+8
Для них це конфлікт - про що можна далі говорити
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12.08.2024 17:58
+5
Венедіктова,с....ка,старається......єрмак готує повним ходом замирення з під...рами
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12.08.2024 17:50
+5
нє!
ну, як що, привезуть у клітці, смердючого, обісцяного, обісраного плєшивого, то нехай проводять.
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12.08.2024 17:51
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Венедіктова,с....ка,старається......єрмак готує повним ходом замирення з під...рами
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12.08.2024 17:50 Відповісти
нє!
ну, як що, привезуть у клітці, смердючого, обісцяного, обісраного плєшивого, то нехай проводять.
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12.08.2024 17:51 Відповісти
Вони якраз збираються відіпрати та причепурити пуйла.
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12.08.2024 18:09 Відповісти
Для них це конфлікт - про що можна далі говорити
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12.08.2024 17:58 Відповісти
Лізуть і лізуть без мила.....
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12.08.2024 17:59 Відповісти
Оце вже два рятивника русні ... ці дві держави ,одна мафією керується і досі, ...друга відсотками награбованого та прихованого у своїх банках ...
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12.08.2024 17:59 Відповісти
З терористами збираються вести перемовини? "Голуби миру"?
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12.08.2024 18:07 Відповісти
Який ***** саміт миру?? Має бути проведений саміт перемоги без кацапстану як сторони яка програла війну! Відмінити усі приготування, і ніякого саміту до кінця війни не проводити!!!
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12.08.2024 18:11 Відповісти
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12.08.2024 20:23 Відповісти
Саміт миру вже розпочався у Курській обл завдяки ЗСУ Італія і Швейцарія як більше допоможуть зброєю то останній день саміту під Москвою відбудеться
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13.08.2024 05:01 Відповісти
 
 