Антикорупційний суд відправив під варту затриманого на хабарі заступника міністра енергетики Хейла із можливістю застави 25 млн грн
Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
ВАКС відправив посадовця під варту з можливістю внесення 25 млн гривень застави.
Під час засідання прокурори клопотали про тримання чиновника під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави.
Адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, розмір застави, про який просило обвинувачення, є необґрунтованим. Також сторона захисту зазначала, що Хейло має на утриманні 14-літню доньку, яка має інвалідність. Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається.
Справа заступника міністра енергетики Хейла
Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.
У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.
Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.
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У міністра таких заступників більше десятка!
Хоть кожен місяць може їх міняти.
В камеру Хейла.
Чому не кричать про це неподобство з кожного кутка?
Таку крупну рибу лише тихесенько звільнили під заставу, яка для нього смішна. Як завжди. Зелена мразота наживається на крові.
Кришталевої чистоти людина бляха. То просто заступники у нього погані.
От тільки це ж було вже.
Пам'ятаєте такого міністра оборони Рєзнікова та його "нехороших" заступників?
це фундамент і опора ******** україни.
підсумок їхнього існування, їхнього керування, кровава повноцінна війна.
висновки, хай кожний робить свої.
але, нам вже почали пхати притулу. поки тонесенько, але дуже скоро агресивно та наполегливо.
.... такі як хейло і єрмак ведуть нас.