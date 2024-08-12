Антикорупційний суд відправив під варту затриманого на хабарі заступника міністра енергетики Хейла із можливістю застави 25 млн грн

Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

ВАКС відправив посадовця під варту з можливістю внесення 25 млн гривень застави.

Під час засідання прокурори клопотали про тримання чиновника під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави.

Адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, розмір застави, про який просило обвинувачення, є необґрунтованим. Також сторона захисту зазначала, що Хейло має на утриманні 14-літню доньку, яка має інвалідність. Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається.

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Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.