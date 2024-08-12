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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд відправив під варту затриманого на хабарі заступника міністра енергетики Хейла із можливістю застави 25 млн грн

хейло

Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

ВАКС відправив посадовця під варту з можливістю внесення 25 млн гривень застави.

Під час засідання прокурори клопотали про тримання чиновника під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави.

Адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, розмір застави, про який просило обвинувачення, є необґрунтованим. Також сторона захисту зазначала, що Хейло має на утриманні 14-літню доньку, яка має інвалідність. Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається.

Читайте також: Заступника голови Міненерго було викрито за сприяння міністра, - пресслужба

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

Автор: 

хабар (4695) Антикорупційний суд ВАКС (1944) Міненерго (1402) Хейло Олександр (15)


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Топ коментарі
+15
Досить глянути на обличчя і відразу зрозуміло хто він, хто його призначив і що йому нічого за це не буде...
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12.08.2024 20:22
+13
Всі заступники проходять особисту співбесіду з Єрмаком.
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12.08.2024 20:13
+12
25 млн? Хейло посміявся про себе. Завтра на роботу вийде далі керувати вугіллям.
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12.08.2024 20:28
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Хеило - находять же таких на посади - це як називається - свіи до свого по своє
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12.08.2024 20:10 Відповісти
Всі заступники проходять особисту співбесіду з Єрмаком.
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12.08.2024 20:13 Відповісти
Досить глянути на обличчя і відразу зрозуміло хто він, хто його призначив і що йому нічого за це не буде...
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12.08.2024 20:22 Відповісти
Та там і прізвище майже співзвучне з прозвіщем бункерного діда.
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12.08.2024 22:02 Відповісти
Вкрав би 5 кг мяса в АТБ дали б 5 років без застави. Що за суди?
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12.08.2024 20:56 Відповісти
Тююююю!
У міністра таких заступників більше десятка!
Хоть кожен місяць може їх міняти.
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12.08.2024 20:11 Відповісти
Хейла - ла ла лей
В камеру Хейла.
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12.08.2024 20:15 Відповісти
це скільки? 60 тисяч баксів? Ціна тачки, нехай крутої?
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12.08.2024 20:16 Відповісти
600 000 баксів
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12.08.2024 20:28 Відповісти
А де ж оті багаточисельні активісти, що так сумлінно кидалися рожевими поросятами?
Чому не кричать про це неподобство з кожного кутка?
Таку крупну рибу лише тихесенько звільнили під заставу, яка для нього смішна. Як завжди. Зелена мразота наживається на крові.
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12.08.2024 20:26 Відповісти
500 000 тис. доларів хабар і 25 млн.гр Застава???!!!
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12.08.2024 20:26 Відповісти
25 млн? Хейло посміявся про себе. Завтра на роботу вийде далі керувати вугіллям.
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12.08.2024 20:28 Відповісти
І знову #идяра - ну, *** жеж твою маму: галущенко дружбан рашистського агента деркача, який тепер буде засідати в держдурі, взяв собі в заступники "патріотичного даунбасівця", практично, ватника і ждуна, якщо не явного агента. І оце нове велике будівництво блоків АЕС, ну, так на часі, а головне, за такі мільярди, що капець. Нє, війна - #єрня, головне - с3,14здити. Побільше і скоріше
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12.08.2024 20:30 Відповісти
це все до сраки...
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12.08.2024 20:30 Відповісти
Ну і зрозуміло, що Галущенко ні сном, ні духом.
Кришталевої чистоти людина бляха. То просто заступники у нього погані.

От тільки це ж було вже.
Пам'ятаєте такого міністра оборони Рєзнікова та його "нехороших" заступників?
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12.08.2024 20:34 Відповісти
Знав , чим буде займатись ,тому і в прізвищі заздалегідь букву замінив.
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12.08.2024 20:40 Відповісти
ці кадри вирощувались та виховувалися всі роки існування незалежної україни.
це фундамент і опора ******** україни.
підсумок їхнього існування, їхнього керування, кровава повноцінна війна.
висновки, хай кожний робить свої.
але, нам вже почали пхати притулу. поки тонесенько, але дуже скоро агресивно та наполегливо.
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12.08.2024 20:41 Відповісти
Пішли по артистах розмовного жанра - чо, стадо хаває
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13.08.2024 10:09 Відповісти
... ми йдемо до євросоюзу,а також нас чекає НАТО.
.... такі як хейло і єрмак ведуть нас.
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12.08.2024 20:43 Відповісти
У него зарплата по 10 млн. в месяц. Так што пару месяцев на картошке и залог внесен.
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12.08.2024 20:54 Відповісти
Ублюдки, в насправді?????
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12.08.2024 21:13 Відповісти
Він державний зрадник..яка нах застава
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12.08.2024 21:14 Відповісти
У дуета за кожним з фондодєржатєлєм є свій смотрящій. Саме він контролює поповнення пенсійного фонду зеленорилих. Зненацька застукали міністра, Максим з НАБУ НЕ ПОМІГ.
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12.08.2024 22:28 Відповісти
Чергове шоу від абвгдейок, чекаєм чергового підвищення тарифів... Шапіто...
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12.08.2024 23:06 Відповісти
Судя по всему Хейло не поделился взяткой со своим шефом Галущенком. Скрысятничал, на этом и погорел. Но ничего, рассчитается с СБУ, с НАБУ, с судьями и прокурорами-и выйдет на свободу. Правда, в одних трусах и носках.
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13.08.2024 03:49 Відповісти
Розрахується нашими грішми і вийде на свободу
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13.08.2024 07:27 Відповісти
Гянувши на нього зразу розумієш,що перед тобою справжнє Хейло
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13.08.2024 08:16 Відповісти
И никто не задумается - чем этот шапитошник на держслужбе керуэ таким охрененным,если только одноразовый хабарь сотни тысяч долларов,может законы менять пора,что бы у ***** в министерствах не было таких коррупционных полномочий.
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13.08.2024 09:24 Відповісти
 
 