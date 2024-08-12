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Новини
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Військова співпраця Путіна з Іраном та Північною Кореєю небезпечна для енергетичної інфраструктури України, - Білий дім

балістична ракета з КНДР KN-23

У Білому домі прокоментували застосування Росією північнокорейських балістичних ракет для атак на Україну, зокрема останню атаку на Київську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що не може підтвердити, що тоді застосовувались саме північнокорейські ракети, однак додав, що "якщо це правда, це відповідає тому, що Путін хоче робити з північнокорейськими військовими можливостями".

"Ми говоримо про це вже досить давно: Путін у розпачі, він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу… Він у розпачі звертається по допомогу до таких країн, як Іран і Північна Корея, і це небезпечно, очевидно, для народу України, для їхньої енергетичної інфраструктури, але це також небезпечно для Тихоокеанського регіону", – сказав посадовець.

Також читайте: РФ атакувала Київ північнокорейськими ракетами. Одна з них розвалилася в повітрі, - ЗМІ

За його словами, розвиток оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією матиме наслідки для колективної безпеки і безпеки в Тихоокеанському регіоні.

"І я бачу, що ми маємо вжити кроків, щоб пом'якшити це, наскільки ми можемо", – зазначив Кірбі.

Також читайте: Іран планує передати Росії балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії 120 км, - Reuters

Автор: 

Іран (2014) КНДР (1210) США (22590) балістичні ракети (398)


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Топ коментарі
+8
дайте Україні дозвіл бити вглиб росії. і пуйло 100 раз подума, перш ніж бити по енергетиці.
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12.08.2024 21:45
+7
,,дякуємо" що ,,попередили"!
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12.08.2024 21:49
+4
Але лупити по кацапії не дозволимо!
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12.08.2024 22:06
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дайте Україні дозвіл бити вглиб росії. і пуйло 100 раз подума, перш ніж бити по енергетиці.
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12.08.2024 21:45 Відповісти
Чим? Атакамсами, в зоні враження яких 1% території рф, чи Шторм шедов і не наданими Таурусами, які зможуть покрити цілих 3% їх території?
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12.08.2024 22:11 Відповісти
Тамагавки на 2000 км буде норм. До Урала добиваемо.
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12.08.2024 22:25 Відповісти
Але Томагавк не запустиш з Ф16, там потрібна або стратегічна авіація B52 чи B1 або підводні лодки чи кораблі. Хто їх дасть, якщо з дурними Ф16 возились 2,5 роки і то дали пару штук
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12.08.2024 22:37 Відповісти
хай хоч рішення приймуть. А ми 2 роки якось дочекаємося томагавків.
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13.08.2024 02:32 Відповісти
Навіть до ворожки не ходи - все шо летить по Украіні небезпечне - для енергетики також
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12.08.2024 21:49 Відповісти
,,дякуємо" що ,,попередили"!
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12.08.2024 21:49 Відповісти
Тобто - це ж так невероятно очевидно.
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12.08.2024 21:57 Відповісти
Ну лално Захід сциться Роісю штрикати.

Але Іран загасити раз і назавжди США вже точно спроможні. Тим більше, що Ізраїль готовий добряче докласти до цього руки.
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12.08.2024 21:59 Відповісти
Білий дом в особі його білого Джо прокинулися. З добрим ранком.
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12.08.2024 22:00 Відповісти
Військова співпраця Путіна з Іраном та Північною Кореєю небезпечна для цивілізованого світу
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12.08.2024 22:02 Відповісти
Але лупити по кацапії не дозволимо!
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12.08.2024 22:06 Відповісти
Зате плідна науково - технічна співпраця сполучених штатів з росією у космічній та ядерній галузях дуже корисна для космічної та енергетичної інфраструктур США, а особливо - росії.
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12.08.2024 22:09 Відповісти
Як кажуть поляки - пан з паном знассє
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12.08.2024 22:23 Відповісти
А для Білого Дому?
Невже така співпраця для БД цілком нормас?🤔
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12.08.2024 22:55 Відповісти
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12.08.2024 23:23 Відповісти
Спасибо кеп, пекельные санкции уже ввели против кореи?
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12.08.2024 23:39 Відповісти
 
 