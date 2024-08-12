Військова співпраця Путіна з Іраном та Північною Кореєю небезпечна для енергетичної інфраструктури України, - Білий дім
У Білому домі прокоментували застосування Росією північнокорейських балістичних ракет для атак на Україну, зокрема останню атаку на Київську область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що не може підтвердити, що тоді застосовувались саме північнокорейські ракети, однак додав, що "якщо це правда, це відповідає тому, що Путін хоче робити з північнокорейськими військовими можливостями".
"Ми говоримо про це вже досить давно: Путін у розпачі, він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу… Він у розпачі звертається по допомогу до таких країн, як Іран і Північна Корея, і це небезпечно, очевидно, для народу України, для їхньої енергетичної інфраструктури, але це також небезпечно для Тихоокеанського регіону", – сказав посадовець.
За його словами, розвиток оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією матиме наслідки для колективної безпеки і безпеки в Тихоокеанському регіоні.
"І я бачу, що ми маємо вжити кроків, щоб пом'якшити це, наскільки ми можемо", – зазначив Кірбі.
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Але Іран загасити раз і назавжди США вже точно спроможні. Тим більше, що Ізраїль готовий добряче докласти до цього руки.
Невже така співпраця для БД цілком нормас?🤔