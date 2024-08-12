Кірбі про операцію ЗСУ в Курській області: Якщо Путіну щось не подобається – нехай забирається з України та припиняє війну

Диктатор РФ Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області.

Про це під час брифінгу в понеділок, 12 серпня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Представник Білого дому назвав "путінською пропагандою" заяви російських посадовців про те, що нібито операція у Курській області координується Заходом.

Він також нагадав, що це Росія здійснила вторгнення в Україну, а Україна - захищається від російської агресії.

"Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна - захищається від агресії. Це війна Росії проти України, не більше й не менше, і так було від самого початку", - сказав радник Білого дому.

Кірбі додав, що Путін може вивести свої війська з України та припинити війну, якщо його непокоїть ситуація в Курській області.

"Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну", - заявив посадовець Білого дому.

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Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання ставки Верховного головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

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