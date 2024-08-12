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Новини Війна
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Кірбі про операцію ЗСУ в Курській області: Якщо Путіну щось не подобається – нехай забирається з України та припиняє війну

Кірбі про операцію ЗСУ в Курській області: Якщо Путіну щось не подобається – нехай забирається з України та припиняє війну

Диктатор РФ Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області.

Про це під час брифінгу в понеділок, 12 серпня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Представник Білого дому назвав "путінською пропагандою" заяви російських посадовців про те, що нібито операція у Курській області координується Заходом.

Він також нагадав, що це Росія здійснила вторгнення в Україну, а Україна - захищається від російської агресії.

"Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна - захищається від агресії. Це війна Росії проти України, не більше й не менше, і так було від самого початку", - сказав радник Білого дому.

Кірбі додав, що Путін може вивести свої війська з України та припинити війну, якщо його непокоїть ситуація в Курській області.

"Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну", - заявив посадовець Білого дому.

Читайте також: Сенатор США Грем про операцію ЗСУ в Курській області: Сміливо та блискуче

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання ставки Верховного головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Читайте також: Росія втратила контроль над 44 населеними пунктами Курської області, - DeepState

Автор: 

путін володимир (23766) Кірбі Джон (526) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+18
***** доживає останні дні свого ганебного життя.
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12.08.2024 22:23
+17
Словами иого не проимеш - иого потрібно бити - тяжко бити - без допомоги Заходу ніяк
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12.08.2024 22:12
+13
Если (вдруг) набутылочное Ху#ло доживёт до Гааги.
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12.08.2024 22:11
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засирському маршала а херпіду хенералісімуса!
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12.08.2024 22:11 Відповісти
А чому ти так перезбудився, на фермі вказівку дали " порозгатяти трохи зради"?
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12.08.2024 22:15 Відповісти
Если (вдруг) набутылочное Ху#ло доживёт до Гааги.
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12.08.2024 22:11 Відповісти
Словами иого не проимеш - иого потрібно бити - тяжко бити - без допомоги Заходу ніяк
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12.08.2024 22:12 Відповісти
Правильні слова. Тепер черга за правильними діями.
І дозволом бити по агресору американською зброєю без будь-яких обмежень.
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12.08.2024 22:12 Відповісти
Доречі, а ви помітили, що ***** з кацапами робить те ж, що ЗЄ робив з українцями - бреше, що все норм і ніякого вторгнення нема.

А знаєте чому?
Тому, що їм обом цілком і повністю насрати на людей.
Бабло та влада - це все, що їх обох цікавить.
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12.08.2024 22:19 Відповісти
"Упірайтє сваі маньяткі !"
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12.08.2024 22:20 Відповісти
а чи так вже Пєнтагон та Вашингтон були не в курсі планів інтервенції в рашку ?
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12.08.2024 22:25 Відповісти
якій кірбі внєзапно став рєзкім...
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12.08.2024 22:22 Відповісти
сів на хвіст ЗСУ і їде
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12.08.2024 22:29 Відповісти
зараз ще і саливон ззаду примоститься.
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12.08.2024 22:34 Відповісти
И будет паравозик незламности))
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12.08.2024 23:37 Відповісти
***** доживає останні дні свого ганебного життя.
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12.08.2024 22:23 Відповісти
👍
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13.08.2024 12:46 Відповісти
Судячи з коментарів видно, що не тільки кацапам ця спецоперація пердаки рве...)
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12.08.2024 22:28 Відповісти
Якщо б не ваші імпотентні "занепокоєння", "червоні лінії" з "ескалаціею" цей упир мабуть вже давно "зібрався під три чорти".
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12.08.2024 22:29 Відповісти
як тільки Байдена "примусово змістили", то й "занепокоєння" стало менше

навіть PDA видали, хоча й один з найменших
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12.08.2024 22:38 Відповісти
"щось не подобається" тут не працює, ман ьяк вчепився в сусідку і йому пох.. здоровий глузд
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12.08.2024 22:34 Відповісти
ого як осмілів! а шо це сталося?
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13.08.2024 02:31 Відповісти
"...під три чорти" - оце по нашому
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13.08.2024 03:40 Відповісти
А Саліван що каже?
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13.08.2024 04:48 Відповісти
Kiрбенко !!!
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13.08.2024 12:47 Відповісти
 
 