США мають залучити пілотів F-16 на пенсії для допомоги Україні, - сенатор Грем
Владі США необхідно запропонувати пілотам F-16 на пенсії допомогти Україні у війні проти Росії.
Про це під час візиту до Києва заявив сенатор США Ліндсі Грем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За підсумками переговорів з президентом Володимиром Зеленським Грем заявив, що пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна.
"Вони (українці - ред.) шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки не навчать своїх пілотів", - розповів сенатор.
За словами Грема, таким чином Україна зможе скористатися переданими від союзників літаками F-16 раніше, поки її пілоти проходитимуть навчання.
"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена, перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", - зазначив Грем.
Нагадаємо, Україна вже почала одержувати від союзників перші літаки F-16. Але, як заявляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, партнери пообіцяли Україні більше літаків F-16, ніж готують пілотів та обслуговуючий персонал.
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Це часом не тесаме що і "пенсіонер"?
Впевненний , що при республіканцях або були дієві санкції й ніхто в великих кількостях не купував московицьку нафту , або їх не було . Це ідиотизм вважати , що в США хтось при своєму глузді сдасть ***** й китайцям на милість такого чудового союзника НАТО , як ЗСУ . Це питання національної гідності США .
Следует добавить, что по данным британской разведки, ширина минных полей на Юге может достигать 15 км
Та це таке
Крім того , Ви усе сприймаєте буквально , у Вас як з розумінням контексту алегорій ?!
В очевидь , з військовою точки зору усі так 500 км тої лінії нема сенсу прокопувать "Атакамсами" ... це якщо з алегорії переводити на буквально (й банально) , то для прориву буде достаньо в одному двух місцях відкинути землю на скільки требо в глиб й в усі сторони в горизонтальній площині .
За попередніми місьцями роботи я дейщо знайоми з дистанційними методами геодезичних вимірювать . Наприклад -- канадського обладнення . Повірте , було б щире бажання надати ЗСУ обладнення для майже бесконтактного прориву фортифікацій , то надали б йще після визволення Херсону . Саме тоді було з найменьшими втратами вийти на Перекоп й визволити Маріуполь . Але ж Байден й Ко цього жахались не меньше , ніж прорив орків .
Їх така ситуація цілком влаштовує , коли фронт тримається з обох боків .
Тактически осталось согласовать мелкие детали:
1.собать все войска РФ в Донецке.
2.тайно завести ядер на территорию России
Сенатор Грем, чи не найвідоміший "спеціаліст по Україні" та принциповий ворог рф, заявив, що посприяє залученню відставних американських льотчиків для роботи на українських F - 16. І тут питання одне - ЧИ ПОСПРИЯЄ? Чи то просто передвиборний спосіб піару на популярній темі та спосіб зачепити "обережних" демократів?
Факт у тому, що АП Байдена одночасно з дозволом Данії, Норвегії, Бельгії та Нідерландам передати літаки Україні ввела заборону на роботу своїх пенсіонерів ВПС в нашій Державі та на участь тих у бойових діях відповідно. Зараз голови комітетів з розвідки та оборони Конгресу США тиснуть на АП та вимагають цю заборону відмінити. Чи все складеться - невідомо досі, але абсолютно не виключено що заборону буде найбоижчим часом знято, але буде обмеження на роботу виключно у повітряному просторі України.
Даю довідку. Станом на березень цього року готовність працювати в Україні виявляли 52 відставних льотчмків США. Скільки з інших держав - союзниць, мені не відомо. Але я знаю що подібні обмежееня введені у всіх Державах "Літакової коаліції". Зніме США - знімуть і вони.
Тепер про те, чому путін мовчить про "ядерний попіл" після вторгнення на "посконну російську територію".
Коли я ще був на ФБ, то поставив собі на авку попередження путіну від США - що останні зроблять якщо той ризикне його застосувати. Його у 22му до москви привіз колишній директор ЦРУ Петреус, а потім Бернс двічі нагадував про його існування росіянам. Так от, коли Бернс у електронній формі давав відповідь Наришкіну по суті російських пропозицій "не давати зброю Києву щоби той вивів війська з Курської області", то він вчергове застеріг москву від можливого використання ЯЗ та нагадав про його можливі наслідки. А саме.
1. Будуть знищені окупаційні війська рф в Україні.
2. Буде затоплено ЧФ.
3. Будуть атаковані "визначені об'єкти" які забезпечують функціонування російської "ядерної триади".
***** не ідіот і ніяк не бажає ані смерті собі, ані кінця своєї влади у рф. І доки його не припруть спиною до стінки, ніякого застосування ЯЗ не буде. А вихід йому завжди будуть залишати. І тому лякатися можливого застосування ЯЗ у найближчому майбутньому українцям точно не варто і точно передчасно.
Ну і на останок новина про приємне. Американські корпорації "Рейтеон" та "Дженерал Електрік" спільно Мінстратегпромом України та Укроборонпромом почали будівництво двох заводів які будуть займатися виробництвом систем ППО та *********** до них. З початком нас, українці! Хоча, на жаль, почати могли раніше якби наша влада одразу пристала на умови американців щодо розподілу прав власності у майбутніх спільних підприємствах...
"люди которые по зову сердца исполняют свой долг"
это не обязательно пенсионеры.