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США мають залучити пілотів F-16 на пенсії для допомоги Україні, - сенатор Грем

f16

Владі США необхідно запропонувати пілотам F-16 на пенсії допомогти Україні у війні проти Росії.

Про це під час візиту до Києва заявив сенатор США Ліндсі Грем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За підсумками переговорів з президентом Володимиром Зеленським Грем заявив, що пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна.

"Вони (українці - ред.) шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки не навчать своїх пілотів", - розповів сенатор.

За словами Грема, таким чином Україна зможе скористатися переданими від союзників літаками F-16 раніше, поки її пілоти проходитимуть навчання.

"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена, перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", - зазначив Грем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не зможе задіяти більше десяти літаків F-16, немає пілотів, - NYT

Нагадаємо, Україна вже почала одержувати від союзників перші літаки F-16. Але, як заявляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, партнери пообіцяли Україні більше літаків F-16, ніж готують пілотів та обслуговуючий персонал.

Автор: 

США (22590) Ліндсі Грем (69) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+35
Сенатору Ліндсі Грему респект за здоровий глузд...
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12.08.2024 22:28
+12
Сенатор діло говорить - давно вже про це писав
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12.08.2024 22:29
+11
Знаю пару ветеранів-пілотів США, які готові хоча б зараз сісти в f16, але немає запрошення від України! А своє"чомусь" засунь собі в...шухлядку і більше не згадуй!
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12.08.2024 22:48
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Прямо як у фільмі "День незалежності" з Уілом Смітом.
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12.08.2024 23:11 Відповісти
Ми теж дещо розуміємо. Кому цікаво.Мій пост від15.07.2024 08.53 Тема."Для оборониУкраїні потрібні не лише літаки F-16, але й пілоти з відповідною підготовкою. Столенберг". Точно в мене ідею злямзив.
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12.08.2024 23:13 Відповісти
Десь чув, що у США більше 5000 пілотів-резервістів.
Це часом не тесаме що і "пенсіонер"?
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12.08.2024 23:27 Відповісти
не то. Резервист - это вид службы. Они являются на сборы, несколько недель в году и один выходной в месяц. В остльное время эти люди заняты своей обычной работой. Кто-то летает на пассажирских лайнерах, а кто-то тракторист, например.
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13.08.2024 01:57 Відповісти
Ок. То пенсіонерів-льотчиків у них має бути ще більше?
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13.08.2024 14:24 Відповісти
Ото б діло було.
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12.08.2024 23:31 Відповісти
Відпускники приїдуть в відпустку на Ф16.
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12.08.2024 23:35 Відповісти
А как же экскалация?) Путька может спустить с цепи местного алкаша медведева, который побежит атаковать центры принятия решений размахивая ядренной дубинкой))
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12.08.2024 23:35 Відповісти
Сейчас нам передали 5% самолетов, от того количества что у нас было на начало войны. Вы считаете это уже эскалация?
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13.08.2024 05:41 Відповісти
Почуйте , панове , серед демократів жодного такоя яструба нема . Через що ми й отримли F-16 не в літку 2022 а в через два роки . Демократи це завжди на словах "назавжди й цілком" , а по справах збої видають нівно стільки , що армія окрів не побігла з усіх фронтів . Вони стареньки "Атакамси" в кількості 5-6 тисяч були готові списати , ніж дати їх стільки що прокопати їми усю "лінію суровікіна на глибину 10 метрів . Й на руйнацюю цього моста те ж є заборона .
Впевненний , що при республіканцях або були дієві санкції й ніхто в великих кількостях не купував московицьку нафту , або їх не було . Це ідиотизм вважати , що в США хтось при своєму глузді сдасть ***** й китайцям на милість такого чудового союзника НАТО , як ЗСУ . Це питання національної гідності США .
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13.08.2024 00:07 Відповісти
що прокопати їми усю "лінію суровікіна на глибину 10 метрів

Следует добавить, что по данным британской разведки, ширина минных полей на Юге может достигать 15 км

Та це таке
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13.08.2024 05:48 Відповісти
Я сказав про глибину , а не про довжину ('шіріну') я не вимагаю логіку обробки матриксів для конверції відносних систем координат . Різниця між довжиною й глибиною це геометрія за 2 клас .

Крім того , Ви усе сприймаєте буквально , у Вас як з розумінням контексту алегорій ?!
В очевидь , з військовою точки зору усі так 500 км тої лінії нема сенсу прокопувать "Атакамсами" ... це якщо з алегорії переводити на буквально (й банально) , то для прориву буде достаньо в одному двух місцях відкинути землю на скільки требо в глиб й в усі сторони в горизонтальній площині .
За попередніми місьцями роботи я дейщо знайоми з дистанційними методами геодезичних вимірювать . Наприклад -- канадського обладнення . Повірте , було б щире бажання надати ЗСУ обладнення для майже бесконтактного прориву фортифікацій , то надали б йще після визволення Херсону . Саме тоді було з найменьшими втратами вийти на Перекоп й визволити Маріуполь . Але ж Байден й Ко цього жахались не меньше , ніж прорив орків .
Їх така ситуація цілком влаштовує , коли фронт тримається з обох боків .
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13.08.2024 12:27 Відповісти
КРАЩЕ @БНІТЬ ЯДЕРОМ З ТЕРИТОРІЇ РФ ПО ДОНЕЦЬКУ Й ЗНЕЧТОЖТИ ВСІ ВІЙСЬКА РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ !)
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13.08.2024 00:32 Відповісти
Стратегически ваш план безупречен.
Тактически осталось согласовать мелкие детали:
1.собать все войска РФ в Донецке.
2.тайно завести ядер на территорию России
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13.08.2024 05:55 Відповісти
Потрібно гнати цю гниду сраною мітлою з України! Досить глянути на його висловлювання і голосування, по питанню допомоги Україні, і все стає зрозуміло!
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13.08.2024 01:19 Відповісти
А 2,5 років тому це не можна було зробити?
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13.08.2024 06:44 Відповісти
Якщо США і цей раз застопорять український контрнаступ це буде дніщє американської політики, Трамп розмаже і Байдена і Харіс.
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13.08.2024 09:07 Відповісти
ЛІТАКОВЕ ТА НЕ ТІЛЬКИ. МУХИ ТА КОТЛЕТИ.

Сенатор Грем, чи не найвідоміший "спеціаліст по Україні" та принциповий ворог рф, заявив, що посприяє залученню відставних американських льотчиків для роботи на українських F - 16. І тут питання одне - ЧИ ПОСПРИЯЄ? Чи то просто передвиборний спосіб піару на популярній темі та спосіб зачепити "обережних" демократів?

Факт у тому, що АП Байдена одночасно з дозволом Данії, Норвегії, Бельгії та Нідерландам передати літаки Україні ввела заборону на роботу своїх пенсіонерів ВПС в нашій Державі та на участь тих у бойових діях відповідно. Зараз голови комітетів з розвідки та оборони Конгресу США тиснуть на АП та вимагають цю заборону відмінити. Чи все складеться - невідомо досі, але абсолютно не виключено що заборону буде найбоижчим часом знято, але буде обмеження на роботу виключно у повітряному просторі України.

Даю довідку. Станом на березень цього року готовність працювати в Україні виявляли 52 відставних льотчмків США. Скільки з інших держав - союзниць, мені не відомо. Але я знаю що подібні обмежееня введені у всіх Державах "Літакової коаліції". Зніме США - знімуть і вони.

Тепер про те, чому путін мовчить про "ядерний попіл" після вторгнення на "посконну російську територію".

Коли я ще був на ФБ, то поставив собі на авку попередження путіну від США - що останні зроблять якщо той ризикне його застосувати. Його у 22му до москви привіз колишній директор ЦРУ Петреус, а потім Бернс двічі нагадував про його існування росіянам. Так от, коли Бернс у електронній формі давав відповідь Наришкіну по суті російських пропозицій "не давати зброю Києву щоби той вивів війська з Курської області", то він вчергове застеріг москву від можливого використання ЯЗ та нагадав про його можливі наслідки. А саме.
1. Будуть знищені окупаційні війська рф в Україні.
2. Буде затоплено ЧФ.
3. Будуть атаковані "визначені об'єкти" які забезпечують функціонування російської "ядерної триади".

***** не ідіот і ніяк не бажає ані смерті собі, ані кінця своєї влади у рф. І доки його не припруть спиною до стінки, ніякого застосування ЯЗ не буде. А вихід йому завжди будуть залишати. І тому лякатися можливого застосування ЯЗ у найближчому майбутньому українцям точно не варто і точно передчасно.

Ну і на останок новина про приємне. Американські корпорації "Рейтеон" та "Дженерал Електрік" спільно Мінстратегпромом України та Укроборонпромом почали будівництво двох заводів які будуть займатися виробництвом систем ППО та *********** до них. З початком нас, українці! Хоча, на жаль, почати могли раніше якби наша влада одразу пристала на умови американців щодо розподілу прав власності у майбутніх спільних підприємствах...
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13.08.2024 09:46 Відповісти
Популізм , а сенатор яку відповідь США планує якщо її громадянин буде збитий підарською стороною ?
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13.08.2024 10:19 Відповісти
Так граждане США ,пехотинцы давно воюют в составе ЗСУ
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13.08.2024 10:36 Відповісти
нужны любые "отпускники",
"люди которые по зову сердца исполняют свой долг"
это не обязательно пенсионеры.
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13.08.2024 10:22 Відповісти
Иностранные солдаты в составе ЗСУ довно воюют против рашки. Почему то-же самое не могут делать америкаские пилоты? Зачислить в состав ЗСУ если нужно-дать УКРАИНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО чтобы ниукого не было претензий. УКраинцы воюют в ЗСУ в качестве Пилотов Двойное гражданство в США не запрещено
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13.08.2024 10:34 Відповісти
А що з цього приводу думають в ОП?
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13.08.2024 11:40 Відповісти
Erik Prince, засновник приватної військової компанії Blackwater, пропонував Байдену перед 24 лютого 2022 року передати Україні 150 американських винищувачів (початкова його пропозиція була 500 літаків), разом із досвідченими пілотами, які готові були закрити небо над Україною, щоб запобігти вторгненню росії. Але Байден цю пропозицію відхилив.
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13.08.2024 12:14 Відповісти
Что касается заявлений сенатора-трамписта Грэма. Сенатор https://www.ponomaroleg.com/politicheskij-uzhin-amerikanskij-vkus-diplomatii/ Грэм - популист , хотя и про-украинский. Это он продвигал идею выборов в Украине в условиях военного положения и тд. То есть, его заявления нужно воспринимать соответственно.
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13.08.2024 12:55 Відповісти
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