США мають залучити пілотів F-16 на пенсії для допомоги Україні, - сенатор Грем

Владі США необхідно запропонувати пілотам F-16 на пенсії допомогти Україні у війні проти Росії.

Про це під час візиту до Києва заявив сенатор США Ліндсі Грем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За підсумками переговорів з президентом Володимиром Зеленським Грем заявив, що пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна.

"Вони (українці - ред.) шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки не навчать своїх пілотів", - розповів сенатор.

За словами Грема, таким чином Україна зможе скористатися переданими від союзників літаками F-16 раніше, поки її пілоти проходитимуть навчання.

"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена, перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", - зазначив Грем.

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Нагадаємо, Україна вже почала одержувати від союзників перші літаки F-16. Але, як заявляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, партнери пообіцяли Україні більше літаків F-16, ніж готують пілотів та обслуговуючий персонал.