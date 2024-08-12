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Новини Війна
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ЗСУ за тиждень зайняли таку територію Росії, скільки та окупувала цьогоріч, - СтратКом

ЗСУ за тиждень зайняли таку територію Росії, скільки та окупувала цьогоріч, - СтратКом

Збройні сили України упродовж тижня взяли у Росії під контроль таку ж територію, яку РФ окупувала від початку 2024 року.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України (СтратКом) з посиланням на аналітику Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Від початку проведення операції у Курській області 6 серпня ЗСУ взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів - нагадали у СтратКомі заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Це площа майже 238 таких міст як Суджа. Та більше 20 таких міст як Бахмут. Україна за тиждень взяла під контроль таку ж територію, як РФ, за оцінками Інституту вивчення війни, окупувала за весь 2024 рік", - йдеться у повідомленні.

карта

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Читайте також: Сенатор США Грем про операцію ЗСУ в Курській області: Сміливо та блискуче

Автор: 

ЗСУ (7507) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+22
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12.08.2024 23:26
+17
Або N таких міст, як Крижополь... (с) - шо за дебільні порівняння? Знову шоу у стилі 95-го кварталу?
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12.08.2024 23:31
+14
Залишилось лише ці території утримати.
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12.08.2024 23:34
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12.08.2024 23:26 Відповісти
автогол. буває....
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13.08.2024 02:23 Відповісти
Або N таких міст, як Крижополь... (с) - шо за дебільні порівняння? Знову шоу у стилі 95-го кварталу?
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12.08.2024 23:31 Відповісти
А стратком - норм назва/скорочення?
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12.08.2024 23:55 Відповісти
Якщо не вдаватися, про що мова - у мене перша асоціація - страта. Наче там когось страчують в цьому комітеті
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13.08.2024 00:35 Відповісти
А я про що)) нагадує дебільненькі радянські імена - на кшталт Даздрапєрма.
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13.08.2024 07:07 Відповісти
Залишилось лише ці території утримати.
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12.08.2024 23:34 Відповісти
Різні речі, вони зруйнували в щент ту територію яка є агломерацію,а наші взяли під контроль занедбані колгоспи.
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12.08.2024 23:37 Відповісти
Треба йти на Тирасполь там і зброя і полонені. Охороняють то все пару сотен вояків зброї там гори нескінченні
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12.08.2024 23:41 Відповісти
А ескалація? Сначала подумай, потом говори
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12.08.2024 23:50 Відповісти
А я уявляю, на головній площі Суджі на бронемобіль влазе пан атоман, і каже.
- А зараз на Тирасполь.
І усе війско пішло, як в анекдоті, через вкраїну.
А пересічним громадянам городи потоптали
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13.08.2024 06:10 Відповісти
Без согласия и официального приглашения Молдовы не имеем права.
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13.08.2024 00:31 Відповісти
Придністров'я може "підступно напасти" на Україну, тоді таке запрошення не знадобиться.
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13.08.2024 08:09 Відповісти
Росіянчеги у соцмережах скиглять, що так не чесно. 😁
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12.08.2024 23:41 Відповісти
Всраті вітязі...
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12.08.2024 23:42 Відповісти
а, до чого тут сирський?
це, зе!гундос, особисто все спланував і організував.
таймс брехати не буде!
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12.08.2024 23:59 Відповісти
Мало того, він ще й в перших рядах, на білому коні вів військо в наступ.
Потім на марахветі про це репортаж буде!
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13.08.2024 08:11 Відповісти
https://x.com/i/status/1822914212722626813 No comments
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12.08.2024 23:52 Відповісти
Повертати на захід...звільняьити стільки ж до Чернігівської області...вирівнювати фронт...окопуватися...і посилати кацапню нах.
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12.08.2024 23:54 Відповісти
Не зовсім чемні Стратегічні Комунікації з громадянами: касапи захоплені утримують донині і постійно додають нові,позаду побудували оборонні лінії,в разі чого.
А захоплені курські території не збираються утримувати,а ОБМІНЯТИ.
Типу того,що існує домовленість,що території можна обміняти,як військовополоненими.
Договір з рашею зелені планують у листопаді і навряд чи там ще 3 місяці будуть знаходитись наші війська,та ще і невідомо,чи пу пристане на такі умови.
Щось замутили зелені,найближчий час покаже.
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12.08.2024 23:56 Відповісти
https://x.com/i/status/1823061995907686442 там вже пюрер почав срати цеглинами
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13.08.2024 00:06 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ С СЕВЕРА ТОЖЕ ЗАХОДИЛИ !)
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13.08.2024 00:02 Відповісти
Через Мурманск и Сывтыркар?
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13.08.2024 06:14 Відповісти
С КАРЕЛИИ !)
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13.08.2024 14:16 Відповісти
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13.08.2024 00:04 Відповісти
Комунікації скромно замовчують про кількість жителів на цих 1000,а це 2000.
А також втрати-цифри не можна писати, але вони є на тгк.
Тому питання в цілому,навіщо вони граються з цифрами.
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13.08.2024 00:14 Відповісти
ну ладно...
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13.08.2024 00:17 Відповісти
https://x.com/i/status/1823096270703243343 ну це взагалі якась фантастика. Або просто ІПСО...
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13.08.2024 00:29 Відповісти
ИПСО
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13.08.2024 01:14 Відповісти
але ж табличка гарно виглядає.
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13.08.2024 01:18 Відповісти
1000 кв км/ 17 000 000 кв км.
Тобто 1/17-тисячна загальної теріторії...
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13.08.2024 01:07 Відповісти
у кацапа розрив шаблона
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13.08.2024 01:23 Відповісти
Ледве 20 стукнуло, а вже готові катувати і вбивати. Ска, щоб вони не жили, московитські покручі.
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13.08.2024 01:43 Відповісти
И ничего я москалей не поддерживаю.
Но это призывники которым эта война и нахер не сдалась. Они оказались не готові катувати і вбивати.
И потому в плен их не нужно было забирать. Разоружить и отрезав яйца отпустить домой.
Если что, я готов это делать.
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13.08.2024 06:37 Відповісти
Еще бы удержать ее. Хотя заставить их потягать резервы и точечно контратаковать тоже норм идея
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13.08.2024 01:32 Відповісти
без Божьей помощи удержать не получится
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13.08.2024 07:28 Відповісти
передайте курчанам - сегодня в 9 утра все должны прийти на референдум! Хватит кормить Москву!
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13.08.2024 01:46 Відповісти
Официальная причина освобождения Курской области: притеснение украиноговорящих, закрытие всех украинских школ, украинский язык не является вторым государственным, нет украинских памятников и музеев, искажение истории Украины!
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13.08.2024 02:13 Відповісти
так і є, ВСУ займають, рашисти стирають українські міста і села
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13.08.2024 05:02 Відповісти
Та досить вже підраховувати кількість квадратних кілометрів. Ви спочатку втриайте цю територію. Бо русня якщо захоплює щось у нас, то вибити її звідти практично неможливо.
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13.08.2024 05:14 Відповісти
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13.08.2024 07:01 Відповісти
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13.08.2024 07:05 Відповісти
Малая Локня Население ↘799https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%8F#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (20100
Новоивановка Население ↘228https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (2010)
Любимовка Население ↘1351https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (2010)
Махновка Население ↘1100https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (2010)
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13.08.2024 07:05 Відповісти
махновка точно ісконно українська
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13.08.2024 07:26 Відповісти
Взяли в полон, повезли типу в Україну і тихенько прикопали, бо знає навіть маля (ахматдит не дасть збрехати): харошій руській - двухсотий руський.
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13.08.2024 07:13 Відповісти
усе в Божих руках, треба ставати на коліна , бо кінця краю не видно, до чукотки наших точно не хватить
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13.08.2024 07:25 Відповісти
 
 