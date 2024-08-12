ЗСУ за тиждень зайняли таку територію Росії, скільки та окупувала цьогоріч, - СтратКом

Збройні сили України упродовж тижня взяли у Росії під контроль таку ж територію, яку РФ окупувала від початку 2024 року.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України (СтратКом) з посиланням на аналітику Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Від початку проведення операції у Курській області 6 серпня ЗСУ взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів - нагадали у СтратКомі заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Це площа майже 238 таких міст як Суджа. Та більше 20 таких міст як Бахмут. Україна за тиждень взяла під контроль таку ж територію, як РФ, за оцінками Інституту вивчення війни, окупувала за весь 2024 рік", - йдеться у повідомленні.

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

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