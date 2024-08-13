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Новини Війна
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Умєров закликав главу Міноборони Франції Лекорню зняти заборону на удари наданою зброєю по РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню (Фото ілюстративне)

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову із своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню.

Про це Умєров написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники  обговорювали поточну ситуацію на передовій.

Умєров наголосив на необхідності зняття заборони на ураження військових цілей на території противника.

Також читайте: Умєров зустрівся із міністром оборони Туреччини Гюлером: Є конкретні домовленості та результати

Автор: 

зброя (7439) Франція (3049) Лекорню Себастьєн (76) Умєров Рустем (588)


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Спочатку зніміть заборону, потім надайте ще більш дальнобійну високоточну зброю, потім направте свої збройні сили на ЛБЗ... і такі прохання мають стосуватися не лише Франції, а й всіх наших реальних союзників, починаючи з США. Але ще краще паралельно оформити вступ в НАТО та застосувати 5-ту статтю Договору!
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13.08.2024 01:32 Відповісти
Але якщо це й станеться, то дуууже не скоро, в щодо останніх двох побажань - то точно не під час війни. То добре, що хоч так...
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13.08.2024 01:38 Відповісти
Ті, хто дає далекобійну зброї - ті ставлять заборони.
А ті, хто такий зброї не дає - таких заборон і не ставить (і цім вихваляється).
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13.08.2024 01:38 Відповісти
Зброю дають але стріляти можна тільки "у своєму будинку" а те що з сусіднього будинку твій зносять то їх не хвилює сцикливих союзників.....
Доречі якщо зброя потрапила у ЗСУ то вже не Французька зброя.... тобто .....
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13.08.2024 02:43 Відповісти
Їх треба ставити перед фактом: застосували і крапка. Що вони зроблять? Припинять нам постачати зброю? Ну і як це виглядатиме? Що розвинена демократія дозволила східній деспотії перемогти країну, яка прагне долучитися до європейської спільноти? Це зажене останній цвях у домовину ЄС та НАТО.
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13.08.2024 05:12 Відповісти
Не менжуйся, На корню!
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13.08.2024 05:44 Відповісти
 
 