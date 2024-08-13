Умєров закликав главу Міноборони Франції Лекорню зняти заборону на удари наданою зброєю по РФ
Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову із своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню.
Про це Умєров написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники обговорювали поточну ситуацію на передовій.
Умєров наголосив на необхідності зняття заборони на ураження військових цілей на території противника.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ті, хто такий зброї не дає - таких заборон і не ставить (і цім вихваляється).
Доречі якщо зброя потрапила у ЗСУ то вже не Французька зброя.... тобто .....