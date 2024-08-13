Умєров закликав главу Міноборони Франції Лекорню зняти заборону на удари наданою зброєю по РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову із своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню.

Про це Умєров написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорювали поточну ситуацію на передовій.

Умєров наголосив на необхідності зняття заборони на ураження військових цілей на території противника.

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