Наразі російський підводний човен у Чорному морі виконує функцію патрулювання, - Плетенчук

У Чорному морі перебуває російський підводний човен, який є носієм крилатих ракет, але наразі Росія використовує його для патрулювання.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в акваторіях залишається сталою. В Азові ми не спостерігаємо вже тривалий час російських кораблів", - зазначив він.

За його словами, російські окупанти не виводять флот в акваторію Азовського моря, оскільки бояться безпосереднього вогневого ураження своїх кораблів українською стороною.

"Що стосується Чорного моря, то там перебуває один підводний човен. Наразі він є носієм крилатих ракет, але більше виконує функцію патрулювання", - додав Плетенчук.

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