УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11307 відвідувачів онлайн
Новини
807 5

Наразі російський підводний човен у Чорному морі виконує функцію патрулювання, - Плетенчук

Росія використовує підводний човен у Чорному морі для патрулювання

У Чорному морі перебуває російський підводний човен, який є носієм крилатих ракет, але наразі Росія використовує його для патрулювання.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в акваторіях залишається сталою. В Азові ми не спостерігаємо вже тривалий час російських кораблів", - зазначив він.

За його словами, російські окупанти не виводять флот в акваторію Азовського моря, оскільки бояться безпосереднього вогневого ураження своїх кораблів українською стороною.

"Що стосується Чорного моря, то там перебуває один підводний човен. Наразі він є носієм крилатих ракет, але більше виконує функцію патрулювання", - додав Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Могла впливати на безпеку цивільного судноплавства, - Плетенчук про атаковану вишку окупантів у Чорному морі

Автор: 

підводний човен (85) росія (64969) Чорне море (1661) Плетенчук Дмитро (167)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так цей же Плетенчук ще пару місяців тому заявляв, що кацапські кораблі "повтікали" з Чорного моря 😡
показати весь коментар
13.08.2024 10:22 Відповісти
Україні від СРСР лишився один підводний човен, дизель. Всі роки стояв у АРК на ремонті. Доки не прийшли москалі які забрали човен разом з бойовими кораблями. Жодного адмірала не було покарано за здачу флоту. Як і міністрів за вічний ремонт човна.
показати весь коментар
13.08.2024 10:42 Відповісти
Для патрулювання?? І шо він там шукає? Кораблі ВМФ України?
показати весь коментар
13.08.2024 11:02 Відповісти
Мирно так "патрулируют'!
показати весь коментар
13.08.2024 11:56 Відповісти
Патрулюй не патрулюй - над тобою буде буй.
(аварійний)
показати весь коментар
13.08.2024 15:34 Відповісти
 
 