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Новини Війна
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Прикордонний район Бєлгородської області покинуло понад 11 тис. росіян через просування ЗСУ на Курщині

Прикордонний район Бєлгородської області покинули майже всі жителі

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков зранку 13 серпня повідомив, що з прикордонного Красноярузького району виїхало майже все населення на тлі просування українських військ у сусідній Курській області.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Виїхало понад 11 тисяч осіб. Зараз близько тисячі людей перебувають у пунктах тимчасового розміщення", - заявив губернатор. 

За результатами перепису, проведеного до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, чисельність населення Красноярузького району становила близько 14 тисяч осіб.

Напередодні Гладков оголосив про евакуацію жителів із Красноярузького району через "активність ЗСУ на кордоні". Пізніше місцева влада закрила в’їзд на його територію.

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Як зазначив голова Красноярузького району Андрій Міськов, ті 500 осіб, які залишаються у районі, є співробітники адміністрації й інші необхідні фахівці.

Красноярузький район Бєлгородської області на заході межує з Україною, на півночі – з Бєловським районом Курської області РФ, де також оголошено обов’язкову евакуацію.

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

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росія (64969) Бєлгород (503) Курськ (1094)


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Хай відчуває кацапота тупорила що таке війна і *****.
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13.08.2024 11:10 Відповісти
Ну фотки звісно в традиціях кацапського агітпропу. "Старікі...." ну а "бєрємєнниє і дєті"-це судячи з усього мєнти
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13.08.2024 11:20 Відповісти
По закінченні тижня аід початку операції ЗСУ в Курській області пітьми можна побачити тактику дій українських сил на ворожій території:
1) після пролому в кордоні із проходженням штурмових батальйонно-тактичних груп ЗСУ двох ліній укріплень ворога відбулось оточення опорних пунктів та КПП "Суджа", взяття під контроль прилеглих населених пунктів в радіусі до 10 км, зайняття висот на північ і захід від міста Суджа;
2) заходження в пролом трьох бригад - 22, 80, 88-ї, стрімке просування далі до вогневого контакту з ворогом. Відхід назад або рух в обхід вогнищ ворожого супротиву для перегрупування й просування далі на максимальну відстань;
3) після зайняття пануючих висот довкола пролому в кордоні проведення дій із його розширення з одночасним окопуванням та створенням власних опорних пунктів для стримування ймовірних контратак рашистських військ ззовні плацдарму. Зачистка території від залишків ворожих груп всередині нього;
4) На території сірої зони довкола стійкого плацдарму, тобто де відсутній супротивник, проведення рейдів силами мобільними груп та ДРГ з метою дорозвідки та виявлення вигідних позицій, які потрібно зайняти найближчим часом, щоб їх не зайняв супротивник;
5) Висування ДРГ у ворожі тили для мінування місцевості і шляхів, наведення дронів та знищення логістики й передових ворожих загонів, що просуваються, із засад.
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13.08.2024 11:40 Відповісти
Попадання ворожої "буханки" в засаду, взяття у полон рашистів-військових - https://x.com/FilonenkoOles/status/1823199894871392747?t=5oqRuTG_3Qjv4yc83SYHZA&s=19 відео .
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13.08.2024 11:59 Відповісти
А українці (а їх там багато), залишаються.
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13.08.2024 12:43 Відповісти
 
 