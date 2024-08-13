Прикордонний район Бєлгородської області покинуло понад 11 тис. росіян через просування ЗСУ на Курщині

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков зранку 13 серпня повідомив, що з прикордонного Красноярузького району виїхало майже все населення на тлі просування українських військ у сусідній Курській області.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Виїхало понад 11 тисяч осіб. Зараз близько тисячі людей перебувають у пунктах тимчасового розміщення", - заявив губернатор.

За результатами перепису, проведеного до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, чисельність населення Красноярузького району становила близько 14 тисяч осіб.

Напередодні Гладков оголосив про евакуацію жителів із Красноярузького району через "активність ЗСУ на кордоні". Пізніше місцева влада закрила в’їзд на його територію.

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Як зазначив голова Красноярузького району Андрій Міськов, ті 500 осіб, які залишаються у районі, є співробітники адміністрації й інші необхідні фахівці.

Красноярузький район Бєлгородської області на заході межує з Україною, на півночі – з Бєловським районом Курської області РФ, де також оголошено обов’язкову евакуацію.

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

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