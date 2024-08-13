Росіяни з "ініціативи" населення ТОТ переправляють гуманітарні вантажі в Курську область, - Центр нацспротиву

Росіяни масово переправляють гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій, на Курську область.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Не секрет, що для Кремля українці не є пріоритетом, і гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у Кремлі чудово розуміють, що ТОТ – не Росія", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в ЦНС, усі гуманітарні вантажі були перенаправлені в Курську область. Подається це як ініціатива населення окупованих територій, а місцевим наразі відмовлено у видачі.

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Нагадаємо, стало відомо, що ще в одному районі Курської області - Великосолдатському, який розташований неподалік Суджі, почали евакуацію місцевих жителів.

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.