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Рішення Малі та Нігеру про розрив дипвідносин суттєво не вплинуть на відносини України з країнами Африки, - МЗС

мзс

Припинення Малі та Нігером дипломатичних відносин з Україною не матиме суттєвого впливу на розвиток відносин України із країнами Африки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Я хочу наголосити, що ці два рішення не матимуть суттєвого впливу на відносини України з країнами Африки. Це окремий блок країн, який вчинив так, як він вирішив вчинити. Однак, попри це, Україна активно втілює Африканську стратегію", - сказав Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Нігеру щодо розриву дипвідносин з Україною є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом РФ, - МЗС

Він додав, що ці рішення жодним чином не вплинули на переговори з Малаві, Замбією та Маврикієм, які міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав у межах свого четвертого африканського турне.

Речник МСЗ зауважив, що в таких заявах чітко простежується російський слід.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що ці країни, їх зв'язки з Росією, наскільки ці країни залежать від Росії. Звісно, ми розуміємо, що ці рішення ухвалювали не тільки ці країни", - наголосив він.

Нагадаємо, Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною. Своєю чергою в МЗС України назвали рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною недалекоглядним та поспішним.

Крім того, 6 серпня африканська країна Нігер також оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Україною.

Що передувало?

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. 1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.

Автор: 

Африка (305) дипломатія (710) МЗС (4110) Малі (32) Нігер (7)


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"Ми о6ісралися... але зовсім трошки!"
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13.08.2024 15:46 Відповісти
Тай пішли ці мавпярники кобилі в тріщину разом з ***********. Навіть нєх увагу звертати.
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13.08.2024 16:02 Відповісти
кукурузна кулібаба - маладєц!
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13.08.2024 16:02 Відповісти
Нахіба нам ці *************!
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13.08.2024 16:06 Відповісти
Міжнародна політика - ніщо.
Піар Бубочки - наше ВСЬО!
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13.08.2024 16:27 Відповісти
георгій тихий проходить конкурс на речника?
це, вже друга маячня, від георгія тихого, яку читаю на цензорі.
тобто, розірвані дипломатичні відносини, це стратегічна перемога?
а, раз вони розірвали, то вони погані, а не кулєба олігофрен?
про єрмачину, вже ніхто не згадує?

у георгія, всі шанси отримати цю посаду, за правильне вилизування дупи керівництву.
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13.08.2024 16:32 Відповісти
Це Буданга побачив в туарегів прапор України і рішив насрати Дерьмаку на його формулу миру. Получилось, от і Тихий так тихо шепче-єщьо нє фсьо потєряно.
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13.08.2024 17:15 Відповісти
заборонити ГУРу тріпатись на прикладі дебіла-Юсова також точно не нашкодить дипломатичним відносинам з країнами Африки
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13.08.2024 17:50 Відповісти
 
 