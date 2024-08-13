Рішення Малі та Нігеру про розрив дипвідносин суттєво не вплинуть на відносини України з країнами Африки, - МЗС

Припинення Малі та Нігером дипломатичних відносин з Україною не матиме суттєвого впливу на розвиток відносин України із країнами Африки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Я хочу наголосити, що ці два рішення не матимуть суттєвого впливу на відносини України з країнами Африки. Це окремий блок країн, який вчинив так, як він вирішив вчинити. Однак, попри це, Україна активно втілює Африканську стратегію", - сказав Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Нігеру щодо розриву дипвідносин з Україною є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом РФ, - МЗС

Він додав, що ці рішення жодним чином не вплинули на переговори з Малаві, Замбією та Маврикієм, які міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав у межах свого четвертого африканського турне.

Речник МСЗ зауважив, що в таких заявах чітко простежується російський слід.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що ці країни, їх зв'язки з Росією, наскільки ці країни залежать від Росії. Звісно, ми розуміємо, що ці рішення ухвалювали не тільки ці країни", - наголосив він.

Нагадаємо, Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною. Своєю чергою в МЗС України назвали рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною недалекоглядним та поспішним.

Крім того, 6 серпня африканська країна Нігер також оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Україною.

Що передувало?

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. 1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.