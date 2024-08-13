Рішення Малі та Нігеру про розрив дипвідносин суттєво не вплинуть на відносини України з країнами Африки, - МЗС
Припинення Малі та Нігером дипломатичних відносин з Україною не матиме суттєвого впливу на розвиток відносин України із країнами Африки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
"Я хочу наголосити, що ці два рішення не матимуть суттєвого впливу на відносини України з країнами Африки. Це окремий блок країн, який вчинив так, як він вирішив вчинити. Однак, попри це, Україна активно втілює Африканську стратегію", - сказав Тихий.
Він додав, що ці рішення жодним чином не вплинули на переговори з Малаві, Замбією та Маврикієм, які міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав у межах свого четвертого африканського турне.
Речник МСЗ зауважив, що в таких заявах чітко простежується російський слід.
"Ми всі прекрасно розуміємо, що ці країни, їх зв'язки з Росією, наскільки ці країни залежать від Росії. Звісно, ми розуміємо, що ці рішення ухвалювали не тільки ці країни", - наголосив він.
Нагадаємо, Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною. Своєю чергою в МЗС України назвали рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною недалекоглядним та поспішним.
Крім того, 6 серпня африканська країна Нігер також оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Україною.
Що передувало?
28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. 1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.
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це, вже друга маячня, від георгія тихого, яку читаю на цензорі.
тобто, розірвані дипломатичні відносини, це стратегічна перемога?
а, раз вони розірвали, то вони погані, а не кулєба олігофрен?
про єрмачину, вже ніхто не згадує?
у георгія, всі шанси отримати цю посаду, за правильне вилизування дупи керівництву.