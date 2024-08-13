У Литві збільшується кількість спроб обійти санкції проти РФ та Білорусі

У Литві завили, що кількість спроб обійти санкції проти Росії та Білорусі збільшується. Попри заходи, що здійснюються, щоб зупинити обхід санкцій та покарати тих, хто займається такою діяльністю, зробити це стає дедалі складніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила генеральний прокурор Литви Ніда Ґрунскене.

"Зараз, якщо я не помиляюся, триває приблизно 50 досудових розслідувань. Я знаю, що рішення були ухвалені щодо деяких із них. (...) Ця кількість свідчить, що спроб обходу стає дедалі більше і виникають труднощі. Але ми працюємо у цьому напрямі", - зазначила Ґрунскене.

Також вона зауважила, що для цього використовують різні схеми. За її даними, щонайменше в одному випадку після досудового розслідування справу про обхід санкцій було передано до суду.

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"Є одна справа, яка була передана до суду щодо контрабанди зброї", - сказала вона.

На цей час країни Євросоюзу ухвалили 14 пакетів санкцій, спрямованих проти Росії, яка здійснює агресію в Україні. Торгові обмеження також були запроваджені щодо Білорусі, щоб запобігти ухиленню від обмежень з боку московського режиму.

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Нагадаємо, раніше Reuters повідомляв, що в обхід санкцій до РФ ввезли мільярди доларів та євро готівки.