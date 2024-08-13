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У Литві збільшується кількість спроб обійти санкції проти РФ та Білорусі

санкції

У Литві завили, що кількість спроб обійти санкції проти Росії та Білорусі збільшується. Попри заходи, що здійснюються, щоб зупинити обхід санкцій та покарати тих, хто займається такою діяльністю, зробити це стає дедалі складніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила генеральний прокурор Литви Ніда Ґрунскене.

"Зараз, якщо я не помиляюся, триває приблизно 50 досудових розслідувань. Я знаю, що рішення були ухвалені щодо деяких із них. (...) Ця кількість свідчить, що спроб обходу стає дедалі більше і виникають труднощі. Але ми працюємо у цьому напрямі", - зазначила Ґрунскене.

Також вона зауважила, що для цього використовують різні схеми. За її даними, щонайменше в одному випадку після досудового розслідування справу про обхід санкцій було передано до суду.

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"Є одна справа, яка була передана до суду щодо контрабанди зброї", - сказала вона.

На цей час країни Євросоюзу ухвалили 14 пакетів санкцій, спрямованих проти Росії, яка здійснює агресію в Україні. Торгові обмеження також були запроваджені щодо Білорусі, щоб запобігти ухиленню від обмежень з боку московського режиму.

Також читайте: Рада ЄС запровадила санкції проти 28 осіб Білорусі за внутрішні репресії

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляв, що в обхід санкцій до РФ ввезли мільярди доларів та євро готівки.

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Білорусь (7925) Литва (2381) росія (64969) санкції (11777)


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Якщо вдається виявити факти ухилення від санкцій, то також можливо карати винних і позбавляти їх ліцензії на підприємницьку діяльність. Або, ще краще, відправити їх робити свої справи в країні, до якої вони так симпатизують.
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13.08.2024 18:05 Відповісти
"У Литві завили", - алє-є-є, редукція !!!!
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13.08.2024 18:11 Відповісти
отакі вони, ліберальні, європейські рожеві поні.
неуки, без будь якої перспективи.
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13.08.2024 18:12 Відповісти
Всю войну там возят любые товары из россию и обратно. В том числе и двойного назначения. А рассказывают, как они с Украиной солидарны.
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13.08.2024 18:20 Відповісти
Jesli zajti litovskije supermarketi,tam nenajdios ne odnogo ruskogo produkta,daze tex kotorije mozno vezti kotoryje nepopadajet pod sankciji,takze i aptekax neodnogo ruskogo lekartsva tut netu
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13.08.2024 18:30 Відповісти
Кто возит, и кто рассказывает о солидарности, и какие "любые" товары??
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13.08.2024 19:15 Відповісти
 
 