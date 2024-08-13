2155 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебувають в евакуації за кордоном

Через вимушену евакуацію в результаті російської агресії 2155 українських дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебувають за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

"На сьогодні 2155 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебувають за кордоном через вимушену евакуацію в результаті російської агресії. І наша мета – не лише повернути їх додому, в Україну, а й гарантувати безпеку та знайти сімʼї для них", - зазначив Добромільський.

Як повідомляється, з цією метою було створено спеціальну робочу групу при Мінсоцполітики, що займається розробкою плану повернення до України дітей, яких у складі закладів було евакуйовано за межі України. Понад 40 фахівців працює над тим, щоб провести якісний моніторинг становища цих дітей та їхніх індивідуальних потреб.

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Добромільський також розповів, що пріоритетним питанням залишається обʼєднання рідних братів і сестер, які на момент вторгнення виховувалися за віком у різних інституційних закладах і були евакуйовані до різних країн.

"Також під час повернення дітей до України, маємо забезпечити необхідні умови безпеки, та подальше влаштування їх у сімʼї.

Підкреслюю, головне завдання: всі евакуйовані діти мають повертатися до України в сімейні форми виховання (усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу)", - додав він.

Голова держслужби торкнувся й питання усиновлення.

"Вже зараз, не чекаючи повернення дітей із-за кордону в заклади, кандидати в усиновлювачі з України можуть прийняти їх у свою родину. Познайомитись із дитиною можна як при безпосередньому виїзді за межі країни, так і онлайн. Така система вже працює. Під час спілкування через відео-дзвінок дитина знайомиться з потенційними батьками і потім вони можуть забирати її до нового дому", - розповів Добромільський.

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