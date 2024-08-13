2155 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебувають в евакуації за кордоном
Через вимушену евакуацію в результаті російської агресії 2155 українських дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебувають за кордоном.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.
"На сьогодні 2155 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебувають за кордоном через вимушену евакуацію в результаті російської агресії. І наша мета – не лише повернути їх додому, в Україну, а й гарантувати безпеку та знайти сімʼї для них", - зазначив Добромільський.
Як повідомляється, з цією метою було створено спеціальну робочу групу при Мінсоцполітики, що займається розробкою плану повернення до України дітей, яких у складі закладів було евакуйовано за межі України. Понад 40 фахівців працює над тим, щоб провести якісний моніторинг становища цих дітей та їхніх індивідуальних потреб.
Добромільський також розповів, що пріоритетним питанням залишається обʼєднання рідних братів і сестер, які на момент вторгнення виховувалися за віком у різних інституційних закладах і були евакуйовані до різних країн.
"Також під час повернення дітей до України, маємо забезпечити необхідні умови безпеки, та подальше влаштування їх у сімʼї.
Підкреслюю, головне завдання: всі евакуйовані діти мають повертатися до України в сімейні форми виховання (усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу)", - додав він.
Голова держслужби торкнувся й питання усиновлення.
"Вже зараз, не чекаючи повернення дітей із-за кордону в заклади, кандидати в усиновлювачі з України можуть прийняти їх у свою родину. Познайомитись із дитиною можна як при безпосередньому виїзді за межі країни, так і онлайн. Така система вже працює. Під час спілкування через відео-дзвінок дитина знайомиться з потенційними батьками і потім вони можуть забирати її до нового дому", - розповів Добромільський.
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