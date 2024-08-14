Через російські обстріли у Херсонській громаді за день загинула людина, ще 10 поранені

Від початку доби 14 серпня через російські обстріли у Херсонській громаді загинула одна людина, ще 10 зазнали поранень. Серед поранених 15-річна дівчина.

Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів посадовець, травми, несумісні з життям, внаслідок скиду вибухівки з дрона отримав 58-річний чоловік. На момент ворожої атаки він перебував на вулиці.

Серед поранених -15 річна дівчина, троє жінок 39, 40, 49 та чоловіки 41, 58, 59, 62, 75 та 61 року. Останній - у тяжкому стані.

Один травмований має легкі тілесні ушкодження. А решта потерпілих перебувають у стані середньої тяжкості.

За словами Мрочка, всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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