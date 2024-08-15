Відстрочку від мобілізації отримають чоловіки, у яких на війні загинули неповнорідні близькі родичі, - ЗМІ
Міністерство оборони України підтримало законопроєкт №11391, який передбачає повернення відстрочки для тих військовозобов’язаних, у яких на війні загинули або зникли безвісти неповнорідні брат чи сестра.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
Раніше закон про мобілізацію встановлював, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, у яких близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба, рідний (повнорідний чи неповнорідний) брат, чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях.
Однак наступні поправки вилучили слова "(неповнорідний) брат/сестра"
Також родини полеглих українських захисників просили президента Володимира Зеленського повернути правку щодо заборони мобілізації неповнорідних близьких загиблих воїнів.
"Таким чином, на думку законодавців, брати, яких народила і виховала одна мати, можуть бути не пов'язані між собою, і мати повинна відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, але від іншого чоловіка", - зазначає видання.
У ВР зареєстрували законопроєкт №11391, яким пропонується це виправити.
Крім того, у проєкті закону пропонується внести зміни до Закону про мобілізацію, передбачивши відстрочку під час мобілізації для військовозобов'язаних, близькі родичі яких, зокрема повнорідний/неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти на війні.
Член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко зазначив, що найближчим часом комітет розгляне цей законопроєкт.
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