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Новини Війна
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Відстрочку від мобілізації отримають чоловіки, у яких на війні загинули неповнорідні близькі родичі, - ЗМІ

Відстрочка від мобілізації, у яких на війні загинули неповнорідні близькі родичі

Міністерство оборони України підтримало законопроєкт №11391, який передбачає повернення відстрочки для тих військовозобов’язаних, у яких на війні загинули або зникли безвісти неповнорідні брат чи сестра. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Раніше закон про мобілізацію встановлював, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, у яких близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба, рідний (повнорідний чи неповнорідний) брат, чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях.

Однак наступні поправки вилучили слова "(неповнорідний) брат/сестра"

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Також родини полеглих українських захисників просили президента Володимира Зеленського повернути правку щодо заборони мобілізації неповнорідних близьких загиблих воїнів.

"Таким чином, на думку законодавців, брати, яких народила і виховала одна мати, можуть бути не пов'язані між собою, і мати повинна відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, але від іншого чоловіка", - зазначає видання. 

У ВР зареєстрували законопроєкт №11391, яким пропонується це виправити. 

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Крім того, у проєкті закону пропонується внести зміни до Закону про мобілізацію, передбачивши відстрочку під час мобілізації для військовозобов'язаних, близькі родичі яких, зокрема повнорідний/неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти на війні.

 Член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко зазначив, що найближчим часом комітет розгляне цей законопроєкт. 

Відстрочку від мобілізації отримають чоловіки, у яких на війні загинули неповнорідні близькі родичі,

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Автор: 

Міноборони (7329) мобілізація (3036)


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15.08.2024 10:05 Відповісти
Влада почала "підганять" правила під "конкретних" осіб? Розкажу цікавий приклад Маловідомий "широкому загалу" Під час І Світової війни Распутін умовив царя відстрочить мобілізацію наступного розряду "ратників" ("військовозобов"язаних") Сказав що йому було "ВИДЕНИЕ"! А причина була простою - під мобілізацію потрапляв його рідний брат! В результаті літній наступ 1916 року був зірваний
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15.08.2024 10:12 Відповісти
Я знаком мужчиной (обычный рабочий), у которого двое сыновей от разных жен. Один погиб в прошлом году. Я так понимаю, что под рабочего власть закон точно не "подгоняет".
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15.08.2024 10:23 Відповісти
Не заперечую! Я просто привів приклад - як люди під благовидним приводом "вирішують шкурні питання"
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15.08.2024 10:51 Відповісти
"Розпорядчого акту про "Міністерство Оборони" - не існує."Міністерство Оборони" - створено постановою Верх. Ради УССР від 1991 року . 👈
А Конституція 1996👈 року була затверджена на Всеукраїнському Референдуму. Після цього не створили "розпорядчого акту", а це - порушення Конституціїйного ладу."

"Міністерство Оборони" зареєстровано в американському приватному
реєстрі DUNS №36-363-5261.
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15.08.2024 10:55 Відповісти
 
 