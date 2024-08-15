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Лідер Південної Кореї запропонував переговори КНДР

Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пропонує створити консультативний орган з Північною Кореєю на робочому рівні для обговорення шляхів "зниження напруженості та відновлення економічної співпраці" між двома частинами Кореї.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розпочнемо політичну та економічну співпрацю, як тільки Північна Корея зробить хоча б один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до суттєвого прогресу в міжкорейських відносинах", - заявив він у промові на честь 79-ї річниці незалежності Кореї від Японії.

Юн зазначив, що запуск "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і розв'язати будь-які питання, починаючи від економічної співпраці до обміну людьми й возз’єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.

Наразі відносини між сусідами перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття, оскільки КНДР прагне розвинути свій ядерний і ракетний потенціал і робить кроки до розриву зав’язків з Південною Кореєю.

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На початку року лідер КНДР Кім Чен Ин назвав Південну Корею "головним ворогом" і пригрозив перетворити її на попіл.

"Важливо допомогти народу Північної Кореї пробудитися й усвідомити цінності свободи. Якщо більше північнокорейців визнають, що об'єднання через свободу – це єдиний спосіб покращити своє життя, і будуть переконані, що об'єднана Республіка Корея прийме їх, вони стануть сильними, дружніми силами для об'єднання, заснованого на свободі", - додав президент Південної Кореї.

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Автор: 

КНДР (1211) перемовини (2858) Південна Корея (451)


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Топ коментарі
+8
Іще одне рожеве вигулькнуло.
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15.08.2024 13:18
+7
пупса тільки могила виправить
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15.08.2024 13:21
+5
Дурень. З такою системою як в КНДР нічого не домовиться а якщо домовиться то в невигідну позицію для своєї країни. А КНДР покращить свої військові спроможності за рахунок таких баранів.
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15.08.2024 13:53
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Іще одне рожеве вигулькнуло.
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15.08.2024 13:18 Відповісти
😁 денуклеаризація....😂😂😂
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15.08.2024 13:19 Відповісти
Рудий дід вже вмовляв косооке ***** , але той його надурив . всяки перемовини із диктаторами -марна трата часу.
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15.08.2024 13:31 Відповісти
пупса тільки могила виправить
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15.08.2024 13:21 Відповісти
А хрін йому в сраку, щоб голова не гойдалася.
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15.08.2024 13:22 Відповісти
зазирнути в узкі та мирні очі Кіма
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15.08.2024 13:36 Відповісти
Будь яка співпраця Південної Кореї з Північною дискредитує політичний та економічний спосіб життя Північної Кореї та її диктатора особисто. В усьому що демонструє "північним в концтаборі" переваги Південної Кореї жирний диктатор зовсім не зацікавлений.
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15.08.2024 13:40 Відповісти
Будь яка співпраця Південної Кореї з Північною дискредитує будь ким укріплює політичний та економічний спосіб життя Північної Кореї та її диктатора особисто.
Тільки повна та безкомпромісна ізоляція може послабити людожерські режими до стану, відносно безпечного для цивілізованого світу.
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15.08.2024 13:59 Відповісти
Almost 73% of South Koreans want country to develop nukes
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15.08.2024 13:50 Відповісти
Його, часом, не Меркель із Гутерріншом консультували ?
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15.08.2024 13:50 Відповісти
Бери вище. Салліван.
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15.08.2024 14:00 Відповісти
Дурень. З такою системою як в КНДР нічого не домовиться а якщо домовиться то в невигідну позицію для своєї країни. А КНДР покращить свої військові спроможності за рахунок таких баранів.
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15.08.2024 13:53 Відповісти
надіслав повітряну кульку без сміття?
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15.08.2024 13:54 Відповісти
а на куя то Кіму? пересічні "північні" навіть не знатимуть про ці заяви
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15.08.2024 13:57 Відповісти
Блін, а нафіга воно Північній Кореї треба? На армію їжі і грошей вистачає. Нарід чим бідніший тим краще, головне тільки шоб зовсім з голодухи не вмер. По телевізору вони чотири разу виграли чемпіонат світу з футболу і злітали на Сонце. А тут ще й ядрьона бімба гарантує, шо ніякі обісцані демократи не відправлять його до Хусейна. Всьо! Пожиттєве королівство для внуків-правнуків. Взагалі не бачу шо можна такого запропонувати Киму, шоб він погодився ту ядрьону бімбу віддати.
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15.08.2024 14:01 Відповісти
Сильна та богата ФРН вже об'єдналася зі східними "родичами".
Впевнений, більшість західних німців щодня жалкують, що це зробили.
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15.08.2024 15:10 Відповісти
 
 