Лідер Південної Кореї запропонував переговори КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пропонує створити консультативний орган з Північною Кореєю на робочому рівні для обговорення шляхів "зниження напруженості та відновлення економічної співпраці" між двома частинами Кореї.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розпочнемо політичну та економічну співпрацю, як тільки Північна Корея зробить хоча б один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до суттєвого прогресу в міжкорейських відносинах", - заявив він у промові на честь 79-ї річниці незалежності Кореї від Японії.

Юн зазначив, що запуск "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і розв'язати будь-які питання, починаючи від економічної співпраці до обміну людьми й возз’єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.

Наразі відносини між сусідами перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття, оскільки КНДР прагне розвинути свій ядерний і ракетний потенціал і робить кроки до розриву зав’язків з Південною Кореєю.

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На початку року лідер КНДР Кім Чен Ин назвав Південну Корею "головним ворогом" і пригрозив перетворити її на попіл.

"Важливо допомогти народу Північної Кореї пробудитися й усвідомити цінності свободи. Якщо більше північнокорейців визнають, що об'єднання через свободу – це єдиний спосіб покращити своє життя, і будуть переконані, що об'єднана Республіка Корея прийме їх, вони стануть сильними, дружніми силами для об'єднання, заснованого на свободі", - додав президент Південної Кореї.

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