У Литві пропонують розірвати договори про митне співробітництво з Росією та Білоруссю

Мінфін Литви пропонує розірвати підписані майже два десятиліття тому угоди про митне співробітництво з Росією та Білоруссю. Відповідні проєкти постанов уряду вже підготовлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Представники міністерства зазначили, що від початку широкомасштабної агресії Росії проти України, що розпочалася в лютому 2022 року, литовська митниця не співпрацювала і не обмінюється інформацією з митними службами Росії та Білорусі.

Проте особи, які мають торговельні відносини з цими країнами, за даними міністерства, надають митницям і судам документи, видані митними органами цих країн, як доказ законності торгівлі та дотримання міжнародних санкцій.

Угоду з Білоруссю про співпрацю в боротьбі з порушеннями митного законодавства було підписано в липні 1996 року у Вільнюсі, а угоду з Росією про співробітництво та взаємну допомогу в галузі митної діяльності – в лютому 1995 року в Москві.

Денонсація договору з Білоруссю, який було ратифіковано у вересні 2000 року, ще має бути схвалена президентом і Сеймом.

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