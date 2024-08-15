Ми з Папою Франциском одностайні у засудженні війни в Україні, - Вселенський патріарх Варфоломій

Константинопольська православна церква одностайна з Римським апостольським престолом щодо засудження російської агресії проти України.

Про це розповів в інтерв’ю виданню The Pillar Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, патріарх підкреслив, що, незважаючи на різні голоси критиків, які звинувачують Папу Франциска у недостатній рішучості в засудженні дій Росії, Константинопольський патріархат високо цінує його пастирську турботу про стражденний український народ. Відтак він відзначив особисту участь Папи у поверненні викрадених українських дітей та залучення Ватикану до Саміту миру.

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"І ми, як і Святіший отець Франциск, є одностайними у засудженні війни в Україні", – заявив Вселенський патріарх.

Коментуючи свої стосунки з трьома останніми римськими понтифіками, Патріарх Варфоломій назвав їх "дорогими друзями і партнерами у поширенні християнської єдності". Він відзначив надзвичайну харизму Івана Павла II, глибоке богословське мислення Бенедикта XVI та смиренність і опіку над вбогими у Франциска.

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Окрім цього, Патріарх Варфоломій поділився думками щодо розколу між східною та західною церквами 1054 року, висловивши надію на його подолання. "Без сумніву, ми палко молимось за зцілення схизми (подолання розколу християнської церкви на католицьку та православну – ред.) 1054 року", – сказав він.

Патріарх нагадав про початок діалогу любові між двома церквами-сестрами у 1960-х роках та про результати роботи змішаної богословської комісії. "Сподіваємося, що цей діалог принесе багато плодів і стане конкретним кроком вперед до здійснення повної єдності двох церков, коли Бог дозволить, щоб здійснилося бажання самого Христа, щоб ми "були одно" (Ів. 17, 11)", – підсумував Патріарх Варфоломій.

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Нагадаємо, Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів спільного комюніке Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня цього року.