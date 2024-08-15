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Ми з Папою Франциском одностайні у засудженні війни в Україні, - Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

Константинопольська православна церква одностайна з Римським апостольським престолом щодо засудження російської агресії проти України.

Про це розповів в інтерв’ю виданню The Pillar Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, патріарх підкреслив, що, незважаючи на різні голоси критиків, які звинувачують Папу Франциска у недостатній рішучості в засудженні дій Росії, Константинопольський патріархат високо цінує його пастирську турботу про стражденний український народ. Відтак він відзначив особисту участь Папи у поверненні викрадених українських дітей та залучення Ватикану до Саміту миру.

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"І ми, як і Святіший отець Франциск, є одностайними у засудженні війни в Україні", – заявив Вселенський патріарх.

Коментуючи свої стосунки з трьома останніми римськими понтифіками, Патріарх Варфоломій назвав їх "дорогими друзями і партнерами у поширенні християнської єдності". Він відзначив надзвичайну харизму Івана Павла II, глибоке богословське мислення Бенедикта XVI та смиренність і опіку над вбогими у Франциска.

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Окрім цього, Патріарх Варфоломій поділився думками щодо розколу між східною та західною церквами 1054 року, висловивши надію на його подолання. "Без сумніву, ми палко молимось за зцілення схизми (подолання розколу християнської церкви на католицьку та православну – ред.) 1054 року", – сказав він.

Патріарх нагадав про початок діалогу любові між двома церквами-сестрами у 1960-х роках та про результати роботи змішаної богословської комісії. "Сподіваємося, що цей діалог принесе багато плодів і стане конкретним кроком вперед до здійснення повної єдності двох церков, коли Бог дозволить, щоб здійснилося бажання самого Христа, щоб ми "були одно" (Ів. 17, 11)", – підсумував Патріарх Варфоломій.

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Нагадаємо, Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів спільного комюніке Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня цього року.

Автор: 

Варфоломій (216) Папа Франциск (178)


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Топ коментарі
+5
Доброго Вам Здоров'я , Вселенський патріарх Варфоломій !!!
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15.08.2024 16:39
+3
Це тре розуміти так -Варфоломій вправив мізки Франциску , або направив на шлях праведний ))
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15.08.2024 17:13
+2
Де анафема кацапів та кацапської хунти,разом з ******.
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15.08.2024 16:41
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цінує його пастирську турботу про стражденний український народ...

Цікаво, в чому це проявляється? Турбота ця.
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15.08.2024 16:37 Відповісти
Доброго Вам Здоров'я , Вселенський патріарх Варфоломій !!!
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15.08.2024 16:39 Відповісти
папа Варфоломіє, той папа не настоящий папа !
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15.08.2024 17:49 Відповісти
Де анафема кацапів та кацапської хунти,разом з ******.
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15.08.2024 16:41 Відповісти
РПЦ неканонічна. Кацари - розколотники
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15.08.2024 16:44 Відповісти
Це тре розуміти так -Варфоломій вправив мізки Франциску , або направив на шлях праведний ))
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15.08.2024 17:13 Відповісти
Вселенський патріарх Варфоломій, дай стусана Папі , щоб з х..лом не загравав
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15.08.2024 18:27 Відповісти
боюся, що зможу їх помирити (завжди противники об'єднуються перед загрозою). У свій час я опублікував виправлений молитвослов, оснований виключно на Євангелії (Благій Звістці). Хоча там є і окремі псалми. але редактовані. Папа погодився (на мене він не посилається) що молитва Господня звучить по антихристиянському, коли ми просимо не вводити нас у спокусу. Звертаємся до Сина Господнього, але приписуємо йому дії диявола. але папа викрутився: те сталося через невірний переклад. Але відіслав це на розсуд національних церков. Погодилися змінити молитву здається лише у Франції.
Східна церква, що називає себе православною, взагалі не розглядає це питання. Їм все добре. Окрім того виправлені молитви не хочуть лягати на прекрасну музику (мелодії), що написані саме на такі тексти. От тому то й створювалася особлива церковно-словянська мова, аби богослужбові тексти нею лягали на музику писану ще греками. Перероблена молитва-славень до Божої матері (іже херувими) ніяк не співається стандартною мелодією. І таке відбувається із досить багатим музичним спадком.
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15.08.2024 18:29 Відповісти
тут ось пишуть, що рпц - не канонічна. Взагалі-то канонічність визначається вірою. Скажімо ті ж протестанські церкви чи англіканська не потребують чийогось визначення. але в боротьбі за українські душі проросійські сили в особі посланців єрмака поїхали до Варфоломія просити томосу і для упц (рпц). І що прикро - поїхав у складі делегації і такий собі єленський (можете погуглити). Єленський - людина відома серед богословів і його дії від лукавого. він прекрасно знає, що канонічна територія Константинополя в Україні представлена виключно ПЦУ і жодна інша організація не може бути представником цього патріархату. А мпц фактично анафемувала Константинополь за "самозахват". Хоча самозахват москва зробила сама ще в часи Хмельницького-Мазепи. І от ця вже давно не легітимна влада намагається захистити московську церкву, яка благословляла агресію і вбивства українців.
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15.08.2024 18:42 Відповісти
Забули про третій Рим гундяя. Бо моцква називає себе саме так.
Тож поки третій Рим не буде зруйновано не буде миру в світі.
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15.08.2024 19:07 Відповісти
А ви не хочете попросити свого шефа уіпать якоюсь херньою божественною по москалям? Почитити біблію, так господь бог не цурався нищити всіх мерзотників та збоченців направо та наліво. А тут шось переклинило...
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15.08.2024 19:44 Відповісти
то лише у старому завіті. А Евангеліє - проповідь милосердя, що уповноважує карати злодіїв дітьми Божими. Тобто на нас покладена ця важлива місія.
та й послідовники Старого завіту теж не дуже виглядають месника. і тому озброїлися до зубів.
Хоча могли повести себе так, щоб жодна тварюка навіть не думала щось проти них.
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15.08.2024 19:55 Відповісти
 
 