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Новини Війна
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РФ перекине додаткові сили для захисту Брянської та Бєлгородської областей, - Міноборони Росії

РФ перекине додаткові сили на прикордоння

Міноборони РФ на тлі прориву в Курській області планує направити додаткові сили для оборони Брянської та Бєлгородської областей.

Про це повідомила пресслужба міністерства окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Бєлоусов провів "чергову нараду з питань забезпечення безпеки населення та об'єктів інфраструктури на прикордонних територіях країни у Курській, Брянській та Бєлгородській областях".

Під час наради заслухали план, який підготував Генштаб ЗС РФ.

"Йдеться насамперед про підвищення ефективності системи управління військами. ... А також про виділення додаткових сил і засобів, які будуть спрямовані на виконання основних завдань", - зазначив міністр оборони РФ.

Виконання плану, сказав Бєлоусов, він "контролюватиме особисто".

Читайте: Міноборони РФ заявило про нібито знищення 117 БПЛА та 4 тактичних ракет над територією 8 регіонів РФ

Автор: 

росія (64984) Міноборони рф (702) Бєлгород (504) Бєлоусов Андрій (19)


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бледоусов перекидав перекидав да не випередкиднув
безкоштовно помирати кацапи несогласниє
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15.08.2024 16:54 Відповісти
Спустя некоторое время:
"Белоусов лично проводит совещание по поводу защиту масцквы под аккомпамент стука в дверь и крика 'відчиняй падло'".
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15.08.2024 16:56 Відповісти
У двері постукали і вічливо спитали - можна, панове, вас перебити?
Ві что себе пазваляєте - нас перебивать!!! Мі же рускіє...
Та то нічого - я швидко перебью - у мене кулемет та лента до нього...
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15.08.2024 17:32 Відповісти
Откуда перекидывают?
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15.08.2024 17:22 Відповісти
З Калінінграду , литовці кажуть .
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15.08.2024 18:13 Відповісти
Сподіваюся, українське керівництво знає про небезпеку відкриття другого фронту з обмеженими можливостями на землі. І ніякої переваги в повітрі.
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15.08.2024 17:27 Відповісти
Якого ще другого фронту? Україна звільняє ще когось крім росії?
У війні немає ніяких кордонів - а є лінія фронту що визначає "нові реалії".
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15.08.2024 17:34 Відповісти
Це для того, щоб "дрочку" бацькє посилити мабуть.
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15.08.2024 17:28 Відповісти
Упссс, кацапи. А перекидати то вже немає що.

кіздець підкрався до кацапа непомітно.
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15.08.2024 19:01 Відповісти
 
 