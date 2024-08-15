РФ перекине додаткові сили для захисту Брянської та Бєлгородської областей, - Міноборони Росії
Міноборони РФ на тлі прориву в Курській області планує направити додаткові сили для оборони Брянської та Бєлгородської областей.
Про це повідомила пресслужба міністерства окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр оборони Бєлоусов провів "чергову нараду з питань забезпечення безпеки населення та об'єктів інфраструктури на прикордонних територіях країни у Курській, Брянській та Бєлгородській областях".
Під час наради заслухали план, який підготував Генштаб ЗС РФ.
"Йдеться насамперед про підвищення ефективності системи управління військами. ... А також про виділення додаткових сил і засобів, які будуть спрямовані на виконання основних завдань", - зазначив міністр оборони РФ.
Виконання плану, сказав Бєлоусов, він "контролюватиме особисто".
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безкоштовно помирати кацапи несогласниє
"Белоусов лично проводит совещание по поводу защиту масцквы под аккомпамент стука в дверь и крика 'відчиняй падло'".
Ві что себе пазваляєте - нас перебивать!!! Мі же рускіє...
Та то нічого - я швидко перебью - у мене кулемет та лента до нього...
У війні немає ніяких кордонів - а є лінія фронту що визначає "нові реалії".
кіздець підкрався до кацапа непомітно.