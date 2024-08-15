РФ перекине додаткові сили для захисту Брянської та Бєлгородської областей, - Міноборони Росії

Міноборони РФ на тлі прориву в Курській області планує направити додаткові сили для оборони Брянської та Бєлгородської областей.

Про це повідомила пресслужба міністерства окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Бєлоусов провів "чергову нараду з питань забезпечення безпеки населення та об'єктів інфраструктури на прикордонних територіях країни у Курській, Брянській та Бєлгородській областях".

Під час наради заслухали план, який підготував Генштаб ЗС РФ.

"Йдеться насамперед про підвищення ефективності системи управління військами. ... А також про виділення додаткових сил і засобів, які будуть спрямовані на виконання основних завдань", - зазначив міністр оборони РФ.

Виконання плану, сказав Бєлоусов, він "контролюватиме особисто".

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