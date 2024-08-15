Глава МЗС Естонії Цахкна про Курську область: Це частина самооборони України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що операція України у Курській області є частиною оборони, а також нагадав, що саме РФ розв’язала агресію.

Його заяву наводить "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Естонський міністр зазначив, що Україна має право захищати себе і атакувати військові об'єкти на російській території.

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"Дії та контратаки українських сил на російській території, які привернули увагу всього світу протягом останніх тижнів, є нічим іншим, як частиною самооборони України", – підкреслив Цахкна.

Він також додав, що Естонія ніколи не встановлювала жодних обмежень щодо того, де і як Україна може використовувати надану військову допомогу.

"Пам'ятаймо, що саме Росія розпочала агресію проти свого сусіда, і війна закінчиться, якщо Росія негайно виведе свої агресивні сили з усієї України і припинить усі бойові дії", – сказав очільник МЗС Естонії.

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Він наголосив, що Естонія повністю підтримує Україну в її спробах вибити агресора зі своєї території та перемогти у війні.

"Саме тому ми уважно стежимо за операцією України в Курську", – резюмував естонський міністр.